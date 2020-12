Xuất hiện tình trạng lợi dụng các chuyến bay "giải cứu" đưa người từ vùng dịch về để thực hiện hành vi buôn lậu, Tổng cục Hải quan cho biết.

Tại hội nghị tổng kết năm 2020 của Tổng cục Hải quan ngày 24/12, đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho hay: Do tình hình dịch bệnh, một số đối tượng đã lợi dụng sự thuận lợi về thủ tục kiểm tra, giám sát hành lý của hành khách từ vùng dịch trở về để buôn lậu.

"Cách đây hơn 1 tuần, chúng tôi thu giữ được 55 kiện rượu từ Nga về qua sân bay Cam Ranh. Ngay sau đó, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra văn bản cảnh báo toàn ngành về việc lợi dụng các chuyến bay giải cứu để buôn lậu”, đại diện Cục điều tra chống buôn lậu nói.

Báo cáo tại hội nghị, Tổng cục Hải quan cho biết: Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với những nỗ lực tạo thuận lợi để nuôi dưỡng nguồn thu và các biện pháp chống thất thu. Tính đến ngày 21/12, số thu toàn ngành Hải quan đạt 304.336 tỷ đồng. Ước thu cả năm 2020 của ngành hải quan đạt 315.000 tỷ đồng, bằng 93,2% dự toán (315.000/338.000 tỷ đồng), bằng 105% (315.000/300.000 tỷ đồng) số đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

Năm 2020, ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh công tác chống vi phạm về xuất xứ. Trong đó, tiến hành kiểm tra hơn 100 doanh nghiệp có nghi vấn. Qua kiểm tra phát hiện 43 vụ việc vi phạm về xuất xứ hàng xuất khẩu. Đồng thời phối hợp với Bộ Công an điều tra 1 vụ việc có dấu hiệu làm giả giấy chứng nhận xuất xứ.

Cơ quan Hải quan đã tịch thu 3.590 xe đạp nguyên chiếc, hơn 4.000 bộ linh kiện xe đạp và hơn 12 nghìn bộ linh phụ kiện lắp ráp tủ bếp là tang vật vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 77 tỷ đồng...

Từ đầu năm đến 15/12/2020, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý: 14.984 vụ vi phạm pháp luật Hải quan (giảm 13,49 % so với cùng kỳ năm 2019); trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 4.403 tỷ đồng (tăng 45,06 % so với cùng kỳ 2019). Số tiền thu nộp ngân sách 486 tỷ đồng (tăng 1,04 % so với cùng kỳ 2019). Cơ quan Hải quan đã khởi tố 47 vụ và chuyển cơ quan khác khởi tố 144 vụ.

Bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng: Kết quả thu ngân sách nhà nước ước đạt 315.000 tỷ đồng, tăng hơn 15.000 tỷ đồng so với số báo cáo Quốc hội là nỗ lực, cố gắng của Tổng cục Hải quan, góp phần vào cân đối ngân sách của cả nước trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19.

Bước sang năm 2021, Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu Tổng cục Hải quan thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021 được Quốc hội giao là 315.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 5%.

L.Bằng