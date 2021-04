Hiện nay nhu cầu tìm mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy dùng trong gia đình tăng cao, tuy nhiên hiện thị trường đang có không ít sản phẩm kém chất lượng, nguồn gốc không rõ ràng.

Thiết bị phòng cháy chữa cháy kém chất lượng bán tràn lan

Thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại TP.HCM khiến nhiều người đổ xô tìm mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho gia đình mình.

Một nhân viên Công ty TNHH Thương mại PHS (Q.Bình Tân) cho biết, sức mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy tăng khoảng 20% so với bình thường. Đa số khách chọn mua loại bình bột 4kg, 8kg hoặc bình khí CO2 3kg, 5kg, giá dao động từ 175.000-490.000 đồng/kg.

Khách thường chọn mua loại bình chứa khí CO2 dù giá cao gấp đôi loại bình chứa bột vì khi chữa cháy, khí CO2 không gây bẩn nhà như loại bột, lại chữa được cháy nổ do rò rỉ gas. Riêng sản phẩm bóng chữa cháy thường được khách mua để chống cháy xe hơi hoặc được các công ty mua để trang bị cho văn phòng, nhà xưởng. Với các bình khí CO2, sau khi sử dụng hết, khách có thể đem bình đến cửa hàng nạp khí mới với giá khoảng 40.000-50.000 đồng/lần nạp.

Thận trọng khi lựa chọn thiết bị phòng cháy chữa cháy. Ảnh minh họa

Theo đại diện các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị PCCC, phần lớn người dân chỉ chọn trang bị bình chữa cháy. Gia đình nào có điều kiện hơn thì trang bị thêm các đầu báo khói, báo lửa, mặt nạ phòng khói độc.

Theo các chuyên gia PCCC, ở nước ngoài, bình chữa cháy chỉ có hạn sử dụng 2-3 năm, sau đó, người ta sẽ bỏ đi để đảm bảo an toàn vì vỏ bình chữa cháy làm bằng kim loại, sau thời gian sẽ rỉ sét, xì hơi, không còn khả năng chữa cháy. Còn ở Việt Nam, người dân đa phần giữ bình đến khi quá “date”, có nơi giữ gần 20 năm vẫn chưa thay mới. Thậm chí, theo ghi nhận, ở các điểm nạp sạc bình chữa cháy, sản phẩm đem đến sạc đều là bình cũ được sơn lại cho mới, không đạt tiêu chuẩn.

Nhân viên chuyên nạp sạc bình chữa cháy tại một cửa hàng thiết bị PCCC trên đường Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình, TP. HCM cho biết, dù cửa hàng yêu cầu bình chữa cháy phải đạt chuẩn, nhưng khách vẫn cứ đem đến các bình không đạt chuẩn để nạp, sạc với lý do không có kinh phí đầu tư bình mới.

Một điều đáng quan ngại là sự nhập nhèm về nguồn gốc, tính năng sản phẩm PCCC. Một số cửa hàng bán bình chữa cháy có xuất xứ từ Trung Quốc chỉ dán tem bảo hành sản phẩm một năm chứ không có tem kiểm định hay nhãn phụ tiếng Việt.

Ngập thị trường mỹ phẩm giả, nỗi lo thật(VietQ.vn) - Chưa bao giờ thấy thị trường mỹ phẩm lại sôi động như hiện nay, nhất là trên mạng xã hội. Tuy nhiên ngày càng có nhiều mỹ phẩm giả, nhái khiến người tiêu dùng hoang mang.

Lựa chọn thiết bị phòng cháy chữa cháy thế nào mới đảm bảo tiêu chuẩn

An toàn PCCC luôn đặt lên hàng đầu, trong đó có công tác PCCC và các giải pháp mới về phương tiện PCCC luôn được đầu tư nghiên cứu theo xu thế an toàn hơn, nhiều chức năng hơn, thuận tiện hơn khi sử dụng, đảm bảo tính thẩm mĩ. Tuy nhiên, do sự đa dạng và lợi nhuận cộng với việc quản lý chưa chặt chẽ của cơ quan chức năng, nhiều cơ sở kinh doanh đã nhập bình chữa cháy kém chất lượng để bán ra thị trường...

Thiết bị chữa cháy phải được kiểm định chất lượng của cơ quan chức năng, dán tem đúng quy định, có ghi rõ nguồn gốc xuất xứ. Để tránh mua phải bình kém chất lượng, người dân không mua bình trôi nổi tại thị trường mà chọn mua tại các cửa hàng lớn, có uy tín, hoặc các điểm giới thiệu sản phẩm của lực lượng Cảnh sát PCCC đặt mua.

Loại bình chữa cháy thông dụng nhất, phù hợp với hộ gia đình hiện nay có 2 loại là bình bột và bình khí. Các loại bình này có nhiều trọng lượng khác nhau, tuy nhiên trong gia đình thường dùng bình có trọng lượng từ 4kg - 8 kg (bình bột) và 3kg - 5kg (bình khí C02).

Trên đầu vòi bình chữa cháy đều có đồng hồ hiển thị vạch “xanh, vàng, đỏ” tương đương với mức độ sử dụng an toàn khác nhau. Kim đồng hồ luôn chỉ vạch xanh là bình đang sử dụng tốt, vàng là sử dụng kém hơn và kim chỉ vạch đỏ là báo bình hết tác dụng.

Bình chữa cháy bán trên thị trường rất đa dạng, tuy nhiên tất cả các sản phẩn đều được dán tem quy chuẩn của cơ quan kiểm định chất lượng, do Cục Cảnh sát PCCC - Bộ Công an quy định. Hơn nữa, khi mua bình chữa cháy, người dân cần bảo quản đúng cách, để trong phòng nơi thoáng mát, dễ quan sát, không cho trẻ em nghịch tránh việc xì khí làm giảm áp lực trong bình, dẫn đến hư hỏng và khi cần không sử dụng được.

(Theo Viet Q)