Theo người chủ, cặp cây được tạo dáng theo kiểu tứ diện sơn thủy, mỗi một chi có 2 nhánh, hiện đã hơn 150 năm tuổi và đặc biệt quý hiếm.

Cặp me kiểng của ông Nguyễn Phước Lộc (SN 1972, ngụ tại ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp ) được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục " cặp me kiểng cổ nhất " vào năm 2013. Đây cũng là cây cảnh cổ đầu tiên của Đồng Tháp được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Hai cây me được ông mua từ năm 1993 ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vào 2 thời điểm khác nhau. Sau đó, ông kỳ công chăm, cắt tỉa, chỉnh sửa và tạo dáng, để cây có được hình dáng cân xứng và độc đáo.

Tới nay, cặp me kiểng của ông có tuổi đời mỗi cây hơn 150 năm tuổi.

Ông chia sẻ với tờ Thanh niên online, khi mua me về, ông tạo dáng theo kiểu tứ diện sơn thủy, mỗi một chi có 2 nhánh. Hiện thân cây cao 6m với đường kính tán cây 3,5m, bề hoành gốc 1,4m, có hình dán nhỏ dần từ gốc đến ngọn như cây thông. Dù đã hơn 150 năm tuổi nhưng cặp mai kiểng vẫn ra hoa và trái mỗi năm.

Dù nhiều người tới hỏi mua và có người ngã giá hơn 10 tỷ đồng nhưng ông Lộc không bán.

Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Cận cảnh phần gốc của cặp me cổ quý hiếm. Ảnh: Người lao động

"Cây me được sửa theo dáng hình thông do đây là cách chơi của người miền Nam, ở dưới gốc to và nhỏ dần về phía ngọn. Trên thân, mỗi một nhánh nhỏ có 3 chi, trong đó một nhánh đi lên, một nhánh đi xuống.

Đây không phải là cặp me lớn nhất mà là cặp me kiểng cổ nhất. Cụ thể, cặp me này không lớn thân nhưng được tạo dáng, chơi kiểng rất lâu. Hơn nữa, điểm quý giá ở đây là được một cặp, rất khó kiếm", ông Lộc nói trên báo Dân Việt.

Chủ nhân cặp me kiểng quý này từng chia sẻ trên tờ Tri thức trực tuyến, cây này quý ở chỗ dáng đẹp và "lớn tuổi", đã được giới chơi cây chơi rất lâu năm. Nguồn này còn cho biết, ông Lộc thuê riêng một người chăm sóc và bảo vệ cặp cây quý và trả mức lương 3 triệu đồng/tháng vào thời điểm năm 2014. Rất nhiều người ở cả trong và ngoài nước đã tìm tới để được mục sở thị cặp cây me quý giá của ông.

Theo ông Lộc, rất khó để có thể kiếm được cặp me kiểng cổ có hình dáng và độ tuổi gần như tương đương nhau như cặp này.

Ảnh: Người lao động

(Theo Doanh nghiệp và tiếp thị)