Dầu ép từ loại hạt này có độ tinh khiết cao, màu vàng trong, mùi thơm dễ chịu và giàu dinh dưỡng.

Loại thực vật mà chúng ta nói đến là cây dầu trà, tên khoa học là Camellia oleifera, ở Việt Nam chúng được biết đến với tên gọi chè dầu hay sở dầu.

Dầu trà loài thực vật thuộc họ trà, hạt của chúng có thể được dùng để ép lấy dầu. Dầu trà trải qua cả 4 mùa kể từ khi ra hoa cho tới lúc kết quả, chúng hấp thụ tinh chất và những hạt sương sớm của thiên nhiên. Dầu trà cần đến 10 tháng để trưởng thành, giá trị dinh dưỡng của chúng vô cùng cao.

Cành non của dầu trà có nhiều lông tơ, lá hình elip, dài 5 đến 7cm, rộng 2 đến 4cm và có màu xanh đậm. Vào mùa đông, lá non của cây dầu trà có thể được ăn trực tiếp, những lá non thường có độ dày khoảng 5mm, còn những bông hoa khi hút sẽ có vị ngọt như mật ong.

Hạt của dầu trà nếu chỉ nhìn qua, rất có thể bạn sẽ nhầm là… phân thỏ. Thế nhưng, giá trị của cây dầu trà lại chính ở những hạt này. Hạt dầu trà chứa hơn 45% dầu và hơn 95% hàm lượng axit béo, dầu ép từ loại hạt này có độ tinh khiết cao, màu vàng trong, mùi thơm dễ chịu và giàu dinh dưỡng.

Dầu ép từ loại hạt này rất phổ biến ở Trung Quốc, bởi đây là loại dầu thực vật cao cấp có nguồn gốc tự nhiên 100%.

Cây dầu trà 3 tuổi bắt đầu cho ra quả. 5 năm đầu tiên, quả không thể giữ lại chờ chín để cây phát triển hoàn toàn. Sau 7 năm, cây sẽ bắt đầu cho sản lượng dồi dào. Ở trạng thái tốt nhất, mỗi cây có thể cho ra khoảng 8 – 15 kg quả, thu được khoảng 2-4 kg hạt (đã phơi khô).

Trong vài năm trở lại đây, giá dầu trà ở Trung Quốc tăng mạnh, thậm chí có thể lên đến 300 NDT/kg, tương đương hơn 1 triệu đồng/kg.

(Theo Gia Đình và Xã Hội)