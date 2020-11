Tại địa bàn xã Nghĩa An, huyện Nam Trực có khoảng 11ha trồng niễng chiếm tỷ lệ lớn trong toàn tỉnh. So với năm ngoái thì năm nay do tình hình dịch bệnh và thiên tai nên giá niễng thấp hơn khiến bà con thất thu.