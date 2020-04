Cây nấm nặng hơn 2 tạ, có hình thù rất kỳ dị, giống như một hòn đá khổng lồ, khiến nhiều người thích thú. Còn cặp nhung hươu nặng 4,8 kg ở Hà Tĩnh được đánh giá là siêu khủng, nặng nhất Việt Nam.

Cây nấm lạ ở Đắk Lắk, giống hòn đá khổng lồ, 1 tỷ chưa bán



Theo báo Đắk Lắk, một cây nấm lạ (có thể là nấm linh chi) thuộc sở hữu của anh Đào Đức Đại (trú phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột).

Cây nấm lạ tại nhà anh Đài.

Anh Đại cho biết, cây nấm được anh mua lại từ một người dân tại huyện Ea Kar với giá 200 triệu đồng. Cây nấm được tìm thấy trên thân cây đa cổ thụ nằm trong rừng sâu, nặng 2,2 tạ, dài 1,7m, rộng 1,2m, cao 60cm. Đặc biệt, cây nấm này có hình thù rất kỳ dị, phía trước nhìn giống chú cóc đang ngồi lè lưỡi, phía sau có nhiều hốc như hang động, trên thân có các tai nhỏ lồi ra xếp lớp như vảy cá.



Đã có một người ở Hà Nội trả giá 700 triệu đồng và một thương nhân người Trung Quốc hỏi mua với giá 1 tỷ đồng, nhưng anh chưa bán.



Cặp nhung hươu “khủng” nhất Việt Nam, nặng 4,8kg, giá 45 triệu



Thông tin trên Bảo vệ pháp luật cho hay, gia đình anh Trần Trung Thái (Hương Sơn, Hà Tĩnh) vừa cắt bán cặp nhung hươu “khủng” 4,82 kg với giá trên 45 triệu đồng. Đến thời điểm này, đây là cặp nhung hươu có trọng lượng lớn nhất trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Cặp nhung nặng kỷ lục.

Anh Thái cho biết, con hươu trên được gia đình anh nuôi gần 10 năm, cho nhiều lần nhung, trọng lượng lớn nhất vào năm 2018 là 2,6 kg.



Được biết, đây là con hươu giống tốt, anh Thái mua với giá cao gấp 4 lần so với hươu bình thường trên thị trường. Thông thường, những con hươu đực cho nhung tốt như thế này sẽ được nhân giống và bán với giá cao hơn rất nhiều lần so với giá trên thị trường.



Đàn rùa khổng lồ, nặng gần 100 kg/con xuất hiện ở Hà Nội



VTC News thông tin, 20 con rùa khổng lồ, nặng gần 100 kg mỗi con, được một người dân ở Thanh Trì, Hà Nội nhập về nuôi, trưng bày, khiến nhiều người thích thú.



Đây là một trong ba loài rùa cạn lớn nhất thế giới, xuất xứ từ Châu Phi. Loài rùa này có tuổi thọ hơn 100 năm, hiền lành và cực dễ chăm sóc.

Điều đặc biệt ở loài rùa này là hầu như không uống nước vì hầu hết nước được hấp thụ từ các thức ăn mà chúng sử dụng hằng ngày.



4 củ khoai mì to bất thường ở Đồng Tháp



Mới đây, một người dân đã chở khoai mì (củ sắn) tới 'Quầy hàng 0 đồng' ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp để tặng cho những hộ nghèo trong những ngày thực hiện “giãn cách xã hội”.



Điều đáng nói, những củ khoai mì này có kích cỡ to khác thường, nên đã thu hút sự hiếu kì của nhiều người.

4 củ khoai mì "siêu to khổng lồ".

Thượng tọa Thích Thiện Quý - Trụ trì chùa Tâm Thành - cho biết trên Dân Việt: Tổng trọng lượng của 4 củ khoai mì nặng trên 74 kg. Trong đó, có 1 củ khoai nặng tới 28 kg; 3 củ còn lại bình quân mỗi củ nặng trên 15 kg.



Bộ sưu tập “ngũ quái bách xù" độc nhất Việt Nam



Ông Lê Minh, chủ trang trại cây hoa cảnh độc lạ ở SaPa (Lào Cai) đang sở hữu bộ sưu tập “ngũ quái bách xù" được đánh giá có '1-0-2' ở Việt Nam.

Bộ sưu tập “ngũ quái bách xù" của ông Minh.

Chia sẻ trên Dân Việt, ông Minh cho biết, phải mất 3 năm ông mới sưu tầm được 5 cây vì nó rất hiếm, có nguồn gốc từ Lào, ở Việt Nam không có những cây lớn như thế này. Mỗi cây cao khoảng 50–60cm nhưng đường kính thân tới 30-40cm. Đặc biệt, cây có tuổi đời hàng trăm năm nhưng đường kính và tán gần như bằng nhau, hoàn toàn tự nhiên nên rất hiếm.



Theo ông Minh, bộ sưu tập này có giá khoảng 200 triệu đồng. Dù giá khá cao nhưng ông tiếc nên vẫn giữ chơi.



Làm giàu khác người: Nhặt rác bỏ đi về phơi kiếm bộn tiền



Báo Vĩnh Long cho hay, trái cam non, cam nhỏ phải cắt bỏ bớt trong giai đoạn xử lý trái thường bị bỏ đi. Nhưng vợ chồng anh Lê Văn Trọng (xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) lại có thể kiếm bộn tiền nhờ những trái cam bỏ đi này.

Cam non được vợ chồng anh Trọng mua về phơi khô.

Mỗi ngày, 2 vợ chồng anh Trọng đi “lụm” cam non (đã rụng hoặc bị cắt bỏ) về bán được cả triệu đồng, ngày ít nhất cũng được vài trăm ngàn đồng.



Không những vậy, việc gom cam non đi bán cũng góp phần hạn chế được ô nhiễm môi trường khi trái bị phân hủy.



Nhà “tổ chim” ở Hà Nội gây ấn tượng bởi thiết kế không giống ai



Dân trí thông tin, ngôi nhà này thuộc sở hữu của chị Nguyễn Thanh Thủy (Hà Nội). Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà có kiến trúc khá độc đáo giống như một chiếc tổ chim “khổng lồ” dựa vào ngôi nhà bên cạnh.

Nhà “tổ chim” 40 m2 có thiết kế không giống ai

Chị Thủy thừa nhận, khi tiến hành xây dựng, chị nhận rất nhiều lời chê bai về ý tưởng căn nhà. Nhưng khi hoàn thiện, căn nhà lại khiến nhiều người bất ngờ bởi thiết kế độc lạ và không gian sống hòa mình với thiên nhiên.



Chi phí hoàn thiện căn nhà hết khoảng 1,3 tỷ đồng. Đồ nội thất chủ yếu sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, đồ mây, gỗ màu áp mộc và cói...



Chú chó Phú Quốc đắt giá nhất Việt Nam được đại gia 'săn đón'



Theo Dân Việt, Lốc là tên một chú chó Phú Quốc lừng danh trong giới chơi chó bản địa Việt Nam. Mới được hơn 5 tuổi nhưng Lốc đã có cơ hội chinh chiến nhiều cuộc thi lớn nhỏ trong nước và giành được nhiều giải thưởng cao.

Chú chó Lốc và cô chủ.

Lốc là một trong những chú chó nổi bật nhất trong đàn chó Phú Quốc của chị Lê Thị Hà (33 tuổi – Hà Nội). Chị Hà là “bóng hồng” hiếm hoi ở Hà Nội có niềm yêu thích đặc biệt với giống chó săn bản địa. Chị Hà đang sở hữu 5 trang trại lớn nhỏ ở Hà Nội với hơn 100 cá thể chó Phú Quốc.



Sở hữu những đặc điểm ưu tú về gen, ngoại hình và tính cách, Lốc được nhiều người yêu chó săn đón với mức giá “khủng” lên tới 15.000 USD (khoảng 350 triệu đồng). Đây là cái giá cao nhất cho một chú chó Phú Quốc.



"Cụ” trôi nghìn năm tuổi ở Hà Nội, 2 năm mới ra hoa một lần



Dân trí cho hay, làng Bình Đà (Thanh Oai, Hà Nội) có 3 cây cổ thụ được công nhận là cây di sản, gồm gốc trôi nằm ở cánh đồng làng, một cây đa tía và cây muỗm hơn 300 tuổi. Trong đó, nổi tiếng và lâu đời nhất là cây trôi đã hơn 1.000 tuổi.

"Cụ” trôi nghìn năm tuổi

Cây trôi làng Bình Đà gắn liền với thăng trầm lịch sử của dân làng. Đến nay, sau hơn 1.000 năm, cây trôi cổ thụ làng Bình Đà vẫn còn xanh tốt, tán xòe rộng, nhìn từ xa giống như một chiếc ô mở rộng.



Người dân trong làng cho biết, cây trôi nghìn năm thường 2 năm mới ra hoa, kết trái. Hiện cây trôi bị rỗng một phần gốc.



Hạnh Nguyên(Tổng hợp)