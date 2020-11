Sau khi chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10% trong tháng 10 vừa qua, Cen Land tiếp tục lên phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ thêm 20% từ nguồn lợi nhuận sau thuế.

Phát hành thêm 20% cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land - CRE) đang lên phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới). Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2019. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV.

Hiện, CRE có 80 triệu cổ phiếu đang lưu hành, do đó khối lượng phát hành trả cổ tức là 16 triệu cổ phiếu. Qua đó, công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên gần 960 tỷ đồng.

Cen Land quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu 2020

Tính đến hết quý III/2020 công ty vẫn còn hơn 930 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, lớn hơn mức vốn điều lệ 800 tỷ hiện tại. Trong tháng 10, Cen Land cũng vừa trích 80 tỷ để chia cổ tức 10% bằng tiền mặt cho cổ đông. Cùng với kế hoạch chia thêm 20% cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế trong năm 2020, công ty dự kiến dùng tổng cộng 240 tỷ lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Tính chung kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, Cen Land đạt doanh thu 1.308 tỷ tương đương 81% cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu môi giới đạt 755 tỷ, doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 537 tỷ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 202 tỷ đồng, giảm 28,4% so với cùng kỳ.

Năm 2020, công ty dự kiến tổng doanh thu đạt 2.441 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 400 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 2% so với thực hiện năm 2019.

Tăng tốc bung hàng cuối năm

Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn chạy nước rút những tháng cuối năm. Đây là thời điểm vàng cho các dự án bất động sản, đóng góp khá nhiều cho doanh số bán hàng của cả năm.

Tiếp tục khẳng định vị trí của một đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu tại Việt nam, Cen Land được rất nhiều chủ đầu tư uy tín lựa chọn làm đơn vị phân phối độc quyền dự án trong số hơn 100 dự án đang được Cen Land phân phối ra thị trường.

Xanh Villas (Thạch Thất, Hà Nội) - một trong những dự án trọng điểm của Cen Land

Theo đại diện của Cen Land, trong quý III này công ty dự kiến tung ra thị trường hơn 17.000 sản phẩm bất động sản với tổng giá trị hơn 68.000 tỷ đồng. Trong số đó có rất nhiều dự án có thể mang lại doanh thu lớn cho CRE từ giờ đến cuối năm như: liền kề, shophouse, biệt thự tại các dự án: Bình Minh Garden, Xanh Villas, The Manor Central Park, Geleximco Southern Star, Casamia Hội An, Sakana Resort, The Matrix One, Vinhomes Grand Park...

Gần đây chia sẻ tại diễn đàn “Từ sống sót đến thịnh vượng” với chủ đề “Bán hàng thời Covid” do Tập đoàn FPT tổ chức, ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch HĐQT CEN Group cho biết, chính dịch Covid-19 đã thúc đẩy doanh nghiệp phát hiện ra xu hướng mua sắm bất động sản mới, tìm được thị trường ngách và ngay lập tức triển khai tiếp cận thị trường. Trong bối cảnh cả thị trường bất động sản tê liệt, Cen Group vẫn duy trì được đội ngũ hơn 3.000 nhân sự, chốt hàng ngàn giao dịch mỗi tháng, doanh số 2020 dự kiến đạt, thậm chí vượt năm ngoái.

Ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch HĐQT Cen Group chia sẻ về những thách thức và cơ hội của ngành BĐS nói chung và Cen Group nói riêng trong đại dịch Covid - 19

Theo nhận định của một số chuyên gia, nhờ việc kiểm soát được dịch bệnh, thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi. Cùng với việc nhiều nút thắt trong quá trình xin cấp phép dự án được kỳ vọng sẽ được gỡ bỏ trong một hoặc hai năm tới nhờ Luật Đầu tư mới và Luật Xây dựng sửa đổi được thông qua trong năm nay (có hiệu lực từ năm 2021) và Luật Đất đai sửa đổi có thể sẽ được thông qua trong năm sau, nguồn cung bất động sản có thể tăng với tốc độ gộp bình quân năm là 30% trong giai đoạn 2021/2022. Tỷ lệ hấp thụ có thể vẫn duy trì ở mức cao trên 90%, phản ánh nhu cầu chưa được đáp ứng, cơ cấu dân số vàng, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ và tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh chóng.

Đại diện Cen Land cho biết: ‘‘Nhờ việc tập trung vào giá trị cốt lõi là công ty phân phối bất động sản và đầu tư thứ cấp chuyên nghiệp lớn, tăng cường mở rộng hệ thống phân phối, đầu tư và ứng dụng mạnh mẽ cho nền tảng công nghệ bất động sản ngay trong giai đoạn dịch bệnh diễn ra để chuẩn bị cho giai đoạn bứt phá của thị trường sau đại dịch, cùng việc thích ứng nhanh chóng với thay đổi của thị trường, chúng tôi kỳ vọng Cen Land sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng cao vượt trội trong 3 năm tới và phấn đấu gia nhập câu lạc bộ tỷ đô.’’

Doãn Phong