Dữ liệu Numbeo cho thấy, chi phí sinh hoạt 1 người tại Hà Nội đang là thuộc nhóm rẻ nhất so với các thành phố lớn khu vực Đông Nam Á.

Theo bảng xếp hạng chỉ số chi phí sinh hoạt của Numbeo, chi phí ước tính hàng tháng cho gia đình 4 người tại Hà Nội ước ở mức 35,58 triệu đồng (không tính tiền thuê nhà). Còn với 1 người, chi phí ước tính hàng tháng để sống ở thành phố là khoảng 9,99 triệu đồng (không tính tiền thuê).

Ngoài ra, chi phí sống ở Hà Nội rẻ hơn 8,03% so với TP. HCM (không tính tiền thuê nhà). Giá thuê trung bình tại Hà Nội thấp hơn 33,69% so với TP. HCM. Giá nhà hàng tại Hà Nội thấp hơn khoảng 14,8% so với TP. HCM, sức mua của Hà Nội thấp hơn 8,52% so với TP. HCM.

Numbeo là một trong những cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới do người dùng đóng góp về các thành phố và quốc gia trên toàn thế giới. Chi phí này là các khoản tiền để duy trì mức sống ổn định, bao gồm các chi phí thuê nhà, thực phẩm, di chuyển và các tiện ích khác.

Numbeo cho hay, một người sẽ cần khoảng 46 triệu đồng ở Hà Nội để duy trì cùng mức sống tương tự như ở TP. HCM (giả sử thuê nhà ở cả hai thành phố).

Tính trong khu vực Đông Nam Á, Singapore là nơi có chi phí sinh hoạt cao nhất, với khoảng 22,6 triệu đồng/tháng cho một người. Với gia đình 4 người, con số này khoảng 82 triệu đồng. Các ước tính này dựa trên giả định không tính tiền thuê nhà.



Chi phí sống tại Singapore đắt hơn 132,19% so với Hà Nội (không tính tiền thuê nhà). Giá thuê ở Singapore trung bình cao hơn 451,22% so với Hà Nội.

Với Bangkok, Thái Lan, chi phí ước tính hàng tháng cho một người là khoảng 13,4 triệu đồng, một gia đình 4 người khoảng 48,5 triệu đồng (không tính tiền thuê nhà). Theo đó, Bangkok đắt hơn 36,06% so với Hà Nội. Giá thuê ở Bangkok trung bình cao hơn 111,25% so với Hà Nội.

Tại Phnom Penh, Campuchia, chi phí hàng tháng cho một người ước tính là 14,4 triệu đồng, gia đình 4 người khoảng 51,2 triệu đồng (không tính chi phí tiền thuê nhà). Thủ đô Campuchia đắt hơn 39,32% so với Hà Nội (không tính tiền thuê nhà), giá thuê ở Phnom Penh trung bình cao hơn 64,33% so với Hà Nội.

Đối với Manila, Philippines, chi phí ước tính hàng tháng cho một người là khoảng 13 triệu đồng, gia đình 4 người vào khoảng 45 triệu đồng. Manila đắt hơn 15,68% so với Hà Nội (không tính tiền thuê nhà). Giá thuê ở Manila trung bình cao hơn 124,53% so với Hà Nội.

Còn ở Kuala Lumpur, Malaysia, chi phí ước tính hàng tháng cho một người là khoảng 11,3 triệu đồng, gia đình 4 người vào khoảng 40,3 triệu đồng. Kuala Lumpur đắt hơn 10,73% so với Hà Nội (không tính tiền thuê nhà). Giá thuê ở Kuala Lumpur trung bình cao hơn 18,75% so với Hà Nội.

(Theo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)