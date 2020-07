Phương pháp cho cá giống "tập thể dục" trước khi xuất bán nghe có vẻ lạ lùng nhưng mang lại hiệu quả cao. Còn chuyện đem ô tô tiền tỷ đi bán sầu riêng dạo dường như hơi lập dị song lại giúp chủ nhân thu nhập tốt.

Cho cá giống “tập thể dục”, cá sống khỏe, chóng lớn

Tại Trại Giống thủy sản Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái), trước khi được xuất bán, cá giống sẽ được “tập thể dục” để quen với môi trường. Theo Dân Việt, nhờ quá trình "tập thể dục" mà tỷ lệ cá sống đạt 90-95% sau khi xuất bán.

Cũng nhờ có phương pháp cho cá "tập thể dục" độc đáo này, trại giống thủy sản này luôn được bà con nông dân trong khu vực tin tưởng mua cá giống.

Độc lạ ở Sài Gòn: Đem ô tô tiền tỷ đi bán sầu riêng dạo



Anh Lê Duy Ngọc (40 tuổi, quê Long An) được mọi người gọi là Ngọc Ranger, vì anh là người đầu tiên đã triển khai mô hình bán sầu riêng trên xe Ford Ranger tại Việt Nam.

Với chiếc Ford Ranger vốn dùng để giao dịch và chở đồ của nghề thầu, anh Ngọc đã tận dụng để bán sầu riêng. Anh đã đồng hành cùng "con ngựa sắt" và trái sầu được hơn 1 năm nay.

Chia sẻ về câu chuyện "Vì sao phải mang xe đắt tiền đi bán sầu riêng?", anh Ngọc cho biết, anh từng thấy ở Thái Lan, người ta chuyên bán hàng trên xe tải. Về Việt Nam, anh cũng muốn thử xem sao. Và công việc này mang lại thu nhập rất tốt cho anh, có ngày anh lãi 2 triệu đồng.

"Nữ hoàng" chim Việt, đại gia Singapore bỏ tiền tỷ không mua được



Ông Dương Văn Chương (Chương Tailor), chủ nhân của chú sẻ quạt trắng chia sẻ, có vị đại gia Singapore sẵn sàng trả giá tiền tỷ nhưng ông quyết không bán. Bởi ông cho rằng, đây là chú chim độc nhất vô nhị của dòng sẻ quạt. Vì thông thường, sẻ quạt hay có màu đen, còn trắng là dòng cực hiếm, tỉ lệ không nhiều, khoảng 1-2 năm mới xuất hiện 1 con.

Theo ông Chương, chú chim sẻ quạt trắng chính là "báu vật" mà ông mua được cách đây 2 tháng ở Sóc Sơn (Hà Nội) với giá 50 triệu đồng. Sẻ quạt đắt không phải ở giá trị mà là tính độc, lạ, hiếm, khó chăm nhất nhì trong các loại chim. Nếu để đánh giá về độ chảnh thì sẻ quạt là số 2 thì không ai là 1, nên chúng mới được mệnh danh là nữ hoàng chim của đồng bằng Việt.

Chú chim sẻ quạt trắng của ông Chương thuộc dòng cực hiếm, trên cổ có điểm xuyến màu đen như những hạt cườm. Ngoài sở hữu vẻ đẹp tuyệt đỉnh, dòng sẻ quạt còn được trời phú cho giọng hát hay, điệu múa điêu luyện làm say đắm lòng người.

Phiên chợ quốc khuyển "có một không hai" nơi vùng cao Bắc Hà

Vùng núi Tây Bắc có nhiều phiên chợ độc, lạ thu hút du khách. Trong đó, chợ Bắc Hà (Lào Cai) khá nổi tiếng vì quy tụ nhiều giống chó quý vùng cao. Chợ Bắc Hà được tạp chí Serendib (của Sri Lanka) bình chọn là 1 trong 10 chợ hấp dẫn của Đông Nam Á. Đây là chợ phiên lớn nhất các tỉnh Tây Bắc vẫn còn mang nguyên nét đơn sơ đậm nét bản sắc văn hoá vùng cao.

Chợ Bắc Hà quy tụ nhiều giống chó quý vùng cao. (Ảnh: NĐT)

Ở đây có đến cả trăm chú chó đủ loại, kích thước, màu sắc. Trong đó, có giống chó Mông cụt, một trong bốn giống cho quý hiếm ở Việt Nam.

Giá mỗi chú chó dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng. Một vài chú chó đặc biệt thông minh, hiếm có thì lên đến hàng chục triệu đồng.

Cây thiên tuế nghìn tuổi siêu hiếm giữa Hà Nội, giá siêu 'khủng'

Cây thiên tuế có tên “Thiên cổ trường tồn” của ông Chu Mạnh Hùng (Hà Nội) mới được đem từ Nam Định về Hà Nội với giá gần 1 tỷ đồng.

Cây thiên tuế “Thiên cổ trường tồn” (Ảnh: Dân Việt)

Ông Hùng cho biết, cây có tuổi đời khoảng 1000 năm tuổi. "Tôi đi nhiều nơi nhưng chưa gặp cây thiên tuế nào già như vậy, thường gặp những cây thiên tuế làm cảnh ở các biệt thự, khu du lịch, cửa các công ty", ông Hùng nói trên Dân Việt.

Với ý nghĩa mang lại sức khỏe và sự bình an cho gia chủ, thiên tuế được trồng nhiều tại các ngôi nhà. Thiên tuế càng to lớn thì càng may mắn.



Cây khế độc nhất vô nhị giá 3 tỷ của đại gia Phú Thọ

Chủ nhân của tác phẩm khế “khủng" là anh Phan Văn Toàn (Toàn “đô la”, ở TP. Việt Trì, Phú Thọ). "Tôi mua cây khế này nhiều năm trước với giá gần 1 tỷ đồng, hiện tác phẩm có giá khoảng 3 tỷ đồng", anh Toàn cho biết trên Dân Việt.

Cây khế của đại gia Phú Thọ. (Ảnh: Dân Việt)

Cây khế có tên “lão mai đắc thụ” có tuổi đời khoảng 400 năm, nguồn gốc ở Bình Dương. Cây cao khoảng 3m, hoành gốc khoảng 200cm. Bên dưới gốc có một cây nhỏ có ý nghĩa như con, cháu được người ông che chở. Toàn thân nổi những u cục, xù xì hoàn toàn tự nhiên.

Bộ 3 cây tùng ta quý hiếm khiến đại gia 'chết mê chết mệt'

Chủ nhân của những cây tùng ta này là anh Lê Văn Dũng (TP. Sông Công, Thái Nguyên). Đây là bộ 3 cây tùng bản địa rất hiếm vì chúng rất lớn. Theo anh Dũng, những cây từng này phải hơn 100 tuổi.

Bộ 3 cây tùng bản địa hiếm.

Trong 3 cây tùng la hán có 2 cây tạo thành một cặp đối xứng. Một cây có dáng song trực, một cây dáng trực, chưa xuất hiện tại bất kì một triển lãm nào.

Để sở hữu được những cây tùng này, anh Dũng đã phải bỏ ra nhiều tỷ đồng mới đem cây về vườn của mình.



Cây mít cổ thụ đất Bình Liêu, cả làng hái quả ăn không hết

Ở huyện miền núi Bình Liêu (Quảng Ninh) không ai không biết đến cây mít đại lão cổ thụ nằm ở trung tâm bản Ngàn Vàng Giữa, xã Đồng Tâm.

Đo gang đến mỏi tay mới hết chu vi của cây mít. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Anh Trần Văn Trình, Trưởng bản Ngàn Vàng Giữa, ước đoán một năm cây ra một nghìn quả. Có năm, cả làng hái quả ăn không hết.

Ông Trần Phương Tăng kể, mấy năm trước, có một đại gia đến ngỏ ý mua cây mít với giá rất cao kèm theo lời thoả thuận sẽ làm con đường bê tông khang trang vào bản nhưng không nhận được một cái gật đầu nào của dân bản.



Dàn đồng hồ cổ “quý tộc” bạc tỷ của đại gia Thái Bình

Trong ngôi nhà gỗ 3 gian của anh Phạm Văn Thuộc (Thái Thụy, Thái Bình), góc nào cũng thấy những chiếc đồng hồ cổ có nguồn gốc từ châu Âu được chế tác rất tinh xảo và rất có giá trị.

Dàn đồng hồ cổ của đại gia Thái Bình (Ảnh: Dân Việt)

Hiện vị đại gia này sở hữu hơn 10 đồng hồ treo tường Odo nổi tiếng của Pháp và 4 đồng hồ cây quý hiếm được sản xuất từ những năm 1900.



Hạnh Nguyên(Tổng hợp)