Người dân xã Hải Đường (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) có cách trồng cau rất độc đáo, cho năng suất cao là bón muối cho cau. Mỗi cây cau một năm "ăn" vài nắm muối sẽ trả vài phân vàng.

Vợ ông Nguyễn Văn Ất ở làng Hoành Đồn, xã Hải Đường cho biết trên Nông Nghiệp Việt Nam rằng chưa có loại cây gì mà đầu tư chỉ 1 đồng lại lãi 100 đồng như cây cau.

“Nhà tôi có hơn 500 gốc cau đang thời kỳ cho quả, mỗi năm phải cho chúng “ăn” muối 2 lần, vào tháng 2 và tháng 9 âm lịch, lúc trời đã hết mùa mưa. Ngoài muối tôi còn bón thêm chút phân lân. Tính ra hàng năm đầu tư chỉ 3 tạ muối, 3 tạ lân hết cỡ trên 2 triệu là thu hoạch thôi”, bà tâm sự. Hàng năm chỉ đôi lần như thế nhưng trên 500 gốc cau ấy đến vụ sẽ cho bà hơn 500 phân vàng.

Vợ ông Ất đang cho cây ăn muối. (Ảnh: Dương Đình Tường/ Nông Nghiệp Việt Nam )

Ông Ất giải thích rằng cau vốn thích hợp với thổ nhưỡng vùng lấn biển đất hãy còn chất mặn. Hàng trăm năm trước, khi Hải Đường là đất mới thì trồng cau rất sai quả nhưng theo thời gian nó được ngọt hóa nên phải bón thêm muối, còn các xã gần biển như Hải Châu, Hải Hòa... thì không cần.

Chị em Hà thành mua lúa non về cắm

Nhiều người thấy lạ khi nhìn thấy những bó lúa tươi non được cắt và buộc thành bó để cắm tạo nên những 'bình hoa' ấn tượng dùng trang trí nhà cửa. Lúa nếp làm cảnh hiện có giá khoảng 50.000-55.000 đồng/1,5kg. Mức giá này cao hơn rất nhiều lần so với hạt lúa sau thu hoạch. Mức giá này đã giảm một nửa so với năm ngoái.

Nhiều chị em tỏ ra thích thú và đặt mua những bông lúa non về cắm chơi thay hoa. Song không ít ý kiến cho rằng cắm bông lúa non sẽ làm mất giá trị của lúa, phí phạm vì không thể dùng để ăn được.

HDV du lịch trồng hàng chục giống ớt độc lạ ở Sài Gòn

Theo Báo Dân Trí, anh Trịnh Thế Cường (sống tại TP.HCM) là hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Những lần ghé thăm các nước ở châu Á, thấy có nhiều loại ớt khác nhau, anh Cường nảy ra ý tưởng trồng các giống ớt quý hiếm để thưởng thức và chia sẻ với mọi người xung quanh.

Những loại ớt độc lạ được anh Cường trồng (Ảnh: Dân Trí)

Cách đây 4 năm, anh chính thức bước chân vào con đường làm "nông dân thành phố" để chinh phục hàng chục giống ớt khác nhau. Từ những loại ớt quý hiếm ở cả Việt Nam hay thế giới cho đến những giống độc lạ, có khả năng đổi màu theo thời gian,... đều được anh Cường chinh phục thành công, tạo thành khu vườn đẹp mắt.

'Quái sò' 50 triệu đồng/con gây xôn xao

Mới đây, người dùng TikTok xôn xao trước video ghi lại cảnh một thanh niên nước ngoài dùng búa đập liên tiếp vào lớp vỏ sò, sau đó mới mở cho khán giả xem. Nhiều người nhận ra đây là loài sò tai tượng - một trong những loài động vật được đưa vào danh sách cực quý hiếm ở nước ta.

Sò tai tượng được mệnh danh là "Sò Vương" vì kích thước to nhất trong các loài thân mềm hai mảnh vỏ. Sò tai tượng có thể nặng hơn 200kg và chiều ngang đạt 120cm. Đặc biệt, tuổi thọ trung bình của "quái sò" này trong tự nhiên thường từ 100 năm trở lên. Loại sò này có giá bán vô cùng đắt đỏ, trung bình từ 50 triệu/con.

Bí ngô khổng lồ có giá vài triệu đồng/quả

Bí ngô thường có trọng lượng từ 3-10kg/quả, giá bán khoảng 10.000-20.000 đồng/kg. Nhưng gần đây, thị trường xuất hiện loại bí ngô “siêu to khổng lồ”, nặng hàng chục kg được bán với giá hàng trăm nghìn đồng/kg.

Bí ngô khổng lồ xuất hiện trong mùa Halloween năm nay (Ảnh: Dân Việt)

Theo Báo Dân Việt, mỗi quả bí ngô khổng lồ này có giá từ vài triệu đến cả chục triệu đồng. Một cửa hàng nhập về 30 quả nhưng đã bán hết veo trong vòng chưa đến 1 tuần. Mỗi quả bí ngô loại này có thể để được từ 2-4 tháng, sau đó sử dụng làm thực phẩm như các loại bí thông thường.

Loại bí ngô này có xuất xứ từ các nước phương Tây được một trang trại tại Đà Lạt (Lâm Đồng) trồng thử nghiệm thành công ở Việt Nam vào năm 2017. Bí ngô khổng lồ được trồng tại đây có trọng lượng từ 20-100kg. Năm 2019, trang trại này đã thu hoạch được một trái bí ngô nặng 126,6kg, cao 1,2m, chu vi vòng tròn lớn nhất là 2,3m và được xác nhận là quả bí ngô có trọng lượng lớn nhất Việt Nam.

Lạ: Cá Koi Nhật Bản được nuôi tại ao ruộng bùn lầy

Cá Koi thường được nuôi trong những chiếc bể xinh đẹp. Tuy nhiên, mới đây, một người ở TP.HCM đã nuôi thành công cá Koi Nhật Bản bằng môi trường tự nhiên ở ao ruộng.

Ông Quách Công Thanh (51 tuổi, ở Bình Chánh, TP.HCM) bắt đầu khởi nghiệp nuôi cá cảnh từ cách đây 27 năm. Khoảng 2 năm trước, nhận thấy nhu cầu nuôi cá Koi làm cảnh đang phát triển mạnh nên ông thuê 3.000m2 đất ruộng ở Bình Chánh để đào ao nuôi. Báo Dân Trí thông tin, ông Thanh có 2 ao nuôi cá Koi, mỗi ao diện tích khoảng 700 m2. Mật độ trung bình một con cá Koi/m2. Cá Koi con sau 4 tháng là có thể xuất bán. Cá đẹp nuôi càng lâu giá càng cao. Những con cá lớn nặng từ 3-4 kg, dài 60cm.

Lạ kỳ cây thị 'ăn thề' 700 trăm năm rỗng gốc ở Hà Tĩnh

Cây thị ở xóm Kim Sơn, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có tuổi đời trên 700 năm. Cây thị cổ này gắn liền với rất nhiều truyền thuyết về một thời khai sinh lập quốc của vua Lê Lợi. Tương truyền, năm 1425, Lê Lợi cùng thủ lĩnh nghĩa quân Cốc Sơn Nguyễn Tuấn Thiện đã cắt tóc ăn thề ngay dưới gốc cây thị cổ thụ này.

Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, “cây thị ăn thề” vẫn sừng sững đầy sức sống, tỏa bóng xanh mát. Báo Tiền Phong cho biết, hiện toàn bộ phần lõi bên trong đã bị rỗng, người có thể chui lọt qua nhưng cây thị cành lá vẫn um tùm, xanh mướt. Đặc biệt đến mùa Vu Lan, thị trĩu quả, tỏa mùi thơm ngào ngạt khắp vùng.

Món cháo thưởng thức không cần thìa ở Quảng Trị

Không giống các món cháo nổi tiếng khác, cháo vạt giường (còn gọi là bánh canh cá lóc, cháo bột Hải Lăng) của vùng đất Quảng Trị khiến thực khách nhớ mãi bởi nguyên liệu đặc biệt và cách thưởng thức "có một không hai".

Món cháo vạt giường được làm từ bột gạo cán mỏng thành sợi và cá lóc lọc thịt (Ảnh: @ntvvirus).

Món cháo này được chế biến từ hai thành phần nguyên liệu chính là bánh canh và cá lóc (hay cá quả, cá chuối). Không giống với các món cháo nấu từ gạo ninh nhừ, mềm nhuyễn, cháo cá vạt giường được làm từ bột gạo, bột lọc hoặc bột mì được dùng ống tre, chày gỗ hoặc chai thủy tinh cán mỏng, thái thành từng sợi nhỏ vừa ăn. Vì bột được thái mỏng, dài trông giống như những thanh tre của vạt giường nên món ăn cũng có tên gọi bắt nguồn từ đó. Ngoài phần bột được tuyển chọn kỹ càng thì cá lóc cũng cần lựa khéo léo.

Một điều thú vị khác nữa là người ta ăn cháo cá vạt giường bằng đũa thay vì sử dụng thìa như các món cháo thông thường.

