“Không phủ nhận các mặt tích cực mà những xe hàng rong đem đến cho bà con đồng bào vùng sâu, vùng xa biên giới. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, những xe này thường chở nhiều hàng, cồng kềnh nên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nguy cơ TNGT cao khi đi qua những đoạn đèo dốc quanh co. Quá trình tuần tra, kiểm soát, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và cảnh báo người bán phải chở hàng đúng quy định, thường xuyên kiểm tra hệ thống an toàn xe trước khi khởi hành để bảo đảm an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông", Trung tá Và Bá Bì, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An