Do nhu cầu lá xông tăng mạnh nên gừng, sả, chanh ở Hà Nội những ngày qua tăng giá gấp 2-3 lần so với trước đây. Các loại rau xanh cũng tăng giá mạnh do nguồn cung hạn chế, thậm chí giá hành lá còn đắt hơn thịt lợn.