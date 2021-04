​Những năm qua, tại Long An, trào lưu nuôi thú cưng ngày càng phát triển, nhất là trào lưu nuôi thú cưng độc, lạ như kỳ tôm, rồng Nam Mỹ, rùa châu Phi Sulcata,...

Kết thúc một ngày làm việc vất vả, anh Phan Việt Tài, ngụ phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An, nhanh chân trở về khu vườn nhỏ của gia đình để cùng chơi đùa với các loại thú cưng là rồng Nam Mỹ và rùa châu Phi Sulcata. Được biết, sau hơn 10 năm dành thời gian để nuôi những con vật thân quen như chó, mèo thì khoảng 3 năm nay anh Tài bắt đầu chuyển sang sưu tầm nuôi những động vật mang tính độc và lạ, trong đó đều được Nhà nước cho phép nuôi.

Hiện nay, trào lưu nuôi cá Koi trong hồ sân vườn tại hộ gia đình được nhiều người hưởng ứng

Đây là 2 loại thú cưng được anh Tài mua tại TP.HCM. Thức ăn rồng Nam Mỹ và rùa châu Phi Sulcata chỉ là rau muống, rau lang, bí đỏ..., người nuôi không phải tốn nhiều chi phí, chỉ cần bỏ công chăm sóc. Anh Tài cho biết: "Tôi là người trẻ nên rất thích chơi cái gì độc và lạ. Từ đó, tôi chuyển từ nuôi chó, mèo sang rồng Nam Mỹ và rùa châu Phi Sulcata. Hai loại này có màu sắc đẹp, lành tính nên tôi rất thích. Hơn hết, với tôi, chăm sóc thú cưng cũng là một cách dạy con mình biết cách yêu thương, chăm sóc những người xung quanh, đồng thời gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau".

Thú chơi cá Koi xuất hiện ở Việt Nam rất lâu và được nhiều người đón nhận nhưng thú chơi cá này chỉ xuất hiện Long An những năm gần đây. Theo những người chơi cá Koi, về khía cạnh phong thủy, tâm linh, loài cá này được xem là biểu tượng của sự giàu sang, trường thọ và sinh sôi. Nuôi được cá Koi to, đẹp xem như gia chủ đã có phong thủy, thời vận tốt đẹp. Anh Nguyễn Công Danh, ngụ xã Bình Tâm, TP.Tân An, cho biết: "Trước đây, tôi chủ yếu nuôi các loại cá cảnh nhưng gần đây chuyển sang nuôi cá Koi. Lý do cá Koi tạo nên sự thích thú đối với tôi là thân hình, màu sắc, hoa văn đẹp và dáng bơi uyển chuyển, thư thái. Ban đầu, gia đình tôi chỉ nuôi cá trong bể thủy tinh, sau đó nâng cấp lên nuôi trong hồ sân vườn. Để nuôi được cá Koi có vẻ đẹp tự nhiên thì hồ nuôi phải rộng, độ sâu từ 0,8-1,5m, nước luôn trong, sạch, nồng độ pH luôn giữ ở mức 6-8, rong, tảo không quá nhiều, trong đó đặc biệt không được để nước dơ sẽ nhiễm độc làm cá bệnh và chết, còn thức ăn phải dùng thức ăn chuyên dụng, bảo đảm độ đạm từ 30-35%".

Theo những người chơi cá Koi, giống cá này có 25 dòng khác nhau được phân biệt bởi màu sắc, hoa văn, trong đó nổi bật là một số dòng như Tangcho, Obachi, Showa, Kohaku, Asagi. Và hiện nay, anh Danh sở hữu gần 200 con cá Koi dòng Tangcho, Obachi, Showa, Kohaku, Asagi. Đây là những dòng cá đẹp, có ý nghĩa nhất trong các dòng cá Koi hiện nay, bởi màu sắc và ý nghĩa may mắn cho gia chủ. Anh Danh cho biết thêm: "Thấy tôi nuôi cá Koi trong hồ sân vườn, nhiều người bạn trước đây chơi cá cảnh cũng chuyển dần sang nuôi cá Koi. Và thú chơi cá Koi tại hộ gia đình đang lan tỏa mạnh tại Long An, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho nhiều người cùng sở thích sau giờ lao động, học tập căng thẳng".

Có thể thấy, trào lưu nuôi thú cưng không mới ở Long An, cái mới là đời sống người dân được nâng lên, từ đó trào lưu nuôi thú cưng độc, lạ ngày càng nhiều. Qua trào lưu nuôi thú cưng đã giúp nhiều người tìm được niềm vui và bớt sống khép kín hơn. Bởi với người nuôi, thú cưng không đơn giản chỉ là loài động vật mà chúng còn là "người bạn" đồng hành, luôn gắn bó với nhau trong cuộc sống hàng ngày.

(Theo Báo Long An)