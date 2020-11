Lực lượng chức năng phát hiện trong kho chứa gần 8.000 sản phẩm quần áo nhập lậu, giả mạo các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới như Nike, Adidas, Chanel...

Tin từ Bộ Công Thương cho hay, sáng 11/11, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã trình Chủ tịch UBND tỉnh này ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trịnh Thị Hà Thu, địa chỉ thường trú tại phường Hồng Gai, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - chủ kho hàng thời trang đóng tại khu đô thị Thẩm Gia, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long.

Đội Quản lý thị trường số 5 đã báo cáo Cục Quản lý thị trường trình Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng tiền phạt và trị giá hàng hóa là 302.777.000 đồng.

Trước đó, ngày 28/10/2020, Đội Quản lý thị trường số 5 (TP. Hạ Long) đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra kho hàng tại khu đô thị Thẩm Gia, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do bà Trịnh Thị Thu Hà làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho chứa gần 8.000 sản phẩm quần áo nhập lậu, giả mạo các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới như Nike, Adidas, Chanel,... Chủ kho hàng không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Theo tìm hiểu, kho hàng với hàng nghìn sản phẩm thời trang này được chủ cơ sở kinh doanh chủ yếu qua nền tảng thương mại điện tử (shoppee). Hàng ngày, các đơn hàng được nhân viên của cơ sở chốt qua các trang thương mại điện tử sau đó di chuyển về kho để đóng hàng và sử dụng dịch vụ vận chuyển nhanh để phân phối. Thời điểm lực lượng Quản lý thị trường ập đến kiểm tra, tại kho đang có 06 nhân viên thực hiện thao tác đóng gói hàng để chuyển cho các khách đã chốt đơn.

H.Duy