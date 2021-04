Càng ghi nhận doanh thu cao, Foody càng báo lỗ nặng. Năm 2019, chủ sở hữu ứng dụng Now thu về 519 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế âm tới 650 tỷ.

Thời gian qua, nhiều nhân viên giao hàng của Now tại Hà Nội bày tỏ sự bức xúc với chính sách ghép đơn của ứng dụng này. Họ cho rằng chính sách ghép đơn của Now có nhiều bất cập, ảnh hưởng đến thu nhập của tài xế.

Trao đổi với Zing, đại diện Now tuyên bố tài xế có thể chủ động trong việc có nhận đơn ghép hay không, với trường hợp không nhận đơn ngay từ đầu, hiệu suất giao hàng sẽ không bị ảnh hưởng.

Now (trước đây là Delivery Now) là dịch vụ giao hàng trực tuyến được ra mắt từ năm 2016, bởi Công ty Cổ phần Foody. Trước khi GrabFood, GoFood và Baemin xuất hiện và lớn mạnh, Now nắm giữ "ngôi vương" ở mảng giao đồ ăn trực tuyến trong suốt một khoảng thời gian dài.

Tài xế Now bức xúc cho rằng cách xử lý đơn ghép của hãng làm giảm thu nhập. Ảnh: Chí Hùng.

Sau 5 năm hoạt động, Now đã phát triển được hệ thống đối tác nhà hàng dày đặc, tuy nhiên, vẫn liên tục phải tung ra những chiến dịch khuyến mại cho khách hàng để cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành.

Fooody - công ty sở hữu ứng dụng Now - được thành lập vào tháng 6/2012 bởi ông Đặng Hoàng Minh (sinh năm 1984, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty). Doanh nghiệp này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là cổng thông tin, cụ thể là dịch vụ thương mại điện tử, thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, thiết lập mạng xã hội.

Năm 2015, Foody đầu tư thêm các lĩnh vực mới gồm du lịch, làm đẹp, sức khỏe, mua sắm, giáo dục và dịch vụ cưới hỏi. Cũng trong năm này, Foody được Sea - công ty công nghệ tại Singapore - đầu tư từ giai đoạn gọi vốn series B.

Giai đoạn 2016-2019, nguồn thu của Foody lên nhanh, thậm chí thường đạt mức tăng trưởng 3 con số. Cụ thể năm 2016, doanh thu thuần của công ty đạt 32 tỷ đồng, bằng với lãi gộp (giá vốn hàng bán bằng 0). Tuy nhiên, việc phải chịu quá nhiều chi phí khiến cuối năm doanh nghiệp phải báo lỗ 40 tỷ đồng.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2017, lợi nhuận sau thuế của Foody âm đến 112 tỷ đồng, dù doanh thu tăng gấp 4 lần (lên 130 tỷ). Lúc này, biên lợi nhuận gộp chỉ còn là 34%.

Thời điểm tháng 7/2017, nhà sáng lập Foody chia sẻ Now có gần 10.000 đơn hàng mỗi ngày. Con số ở thời điểm hiện tại có thể đã cao hơn nhiều. Now còn mở rộng sang các mảng giao thực phẩm, rượu bia, hoa, hàng tiêu dùng nhanh, thuốc và giặt ủi.

Khoảng tháng 9/2017, một nguồn tin từ DealstreetAsia cho biết Sea đã mua lại 82% cổ phần của Foody với giá 64 triệu USD, tương đương gần 1.500 tỷ đồng.

Dẫu vậy, sang năm 2018 và 2019, lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu ứng dụng Now âm còn nhiều hơn cả nguồn thu. Số lỗ lần lượt là 433 tỷ đồng rồi 650 tỷ, trong khi doanh thu thuần năm 2018 là 255 tỷ, năm 2019 là 519 tỷ. Riêng năm 2019, mỗi ngày Foody lỗ 1,8 tỷ đồng.

Dù làm ăn kém hiệu quả, số lỗ lũy kế của Foody chưa vượt quá vốn điều lệ. Tại ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 672 tỷ đồng (tăng 204 tỷ đồng so với cùng kỳ), trong đó vốn chủ sở hữu là 244 tỷ, chiếm 36%.

Trong lần điều chỉnh vốn gần nhất vào tháng 3/2020, Foody đã tăng vốn điều lệ thêm 225 triệu đồng, lên 26,2 tỷ. Trong đó, vốn nước ngoài chiếm tới 99%, do cổ đông Airview Investment Private Limited góp.

Theo số liệu của hãng nghiên cứu thị trường Euromonitor, thị trường giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam đạt quy mô khoảng 38 triệu USD năm 2020 và sẽ duy trì mức tăng trưởng bình quân 11% trong 5 năm tới.

Nghiên cứu của Kantar TNS - công ty đa quốc gia nghiên cứu thị trường tại Việt Nam - cũng chỉ ra rằng doanh thu thị trường này có tốc độ tăng trưởng trung bình 28,5%/ năm, lên tới 449 triệu USD vào năm 2023.

(Theo Zing)