Ngày 13/4, chủ vườn lan đột biến Hà Thanh ở xóm chợ Đinh Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) trình diện công an. Trước đó, người này được cho là đã “ôm” 200 tỷ đồng của khách hàng rồi bỏ trốn gây xôn xao mạng xã hội.

Đại tá Nguyễn Thành Trung, Trưởng công an huyện Ứng Hòa cho biết, sáng 13/4, Công an huyện Ứng Hòa phối hợp với công an xã Hòa Nam bước đầu xuống vườn lan Hà Thanh xác minh thông tin

Ghi nhận của phóng viên, vườn lan Hà Thanh có diện tích khoảng 60m2 được xây dựng cao hai tầng bằng khung sắt. Tầng dưới được sử dụng để ở, toàn bộ các chậu lan được chủ vườn treo trên khung sắt tầng 2. Hàng xóm của vườn lan này cho hay, chủ vườn là anh N.H.T, trồng hoa lan từ khoảng 2016-2017. Khoảng 1 năm trở lại đây thấy anh T. buôn bán lan khấm khá. Một hàng xóm của anh còn dự đoán năm 2020, vườn lan Hà Thanh có thể thu nhập hơn chục tỷ đồng.

Vườn lan Hà Thanh (Ứng Hòa, Hà Nội) khóa trái cửa mấy ngày nay

“Sáu tháng trở lại đây, anh T. có thân với một người chơi lan ở khu nội thành Hà Nội, người này có gửi hoa lan nhờ anh T. để chăm sóc. Anh T. đã đặt cọc người này khoảng 30 tỷ để mua lan đột biến của anh ta, sau đó nhận đặt cọc của một số người để bán lại. Nhưng lan không ra đúng loại nên mới vỡ lở chuyện này”, vị hàng xóm chủ vườn lan Hà Thanh nói và cho biết thêm, số tiền có thể không lớn như đồn thổi (cao nhất khoảng 70-90 tỷ đồng) bởi giới chơi lan có luật bất thành văn là đền tiền hoặc lan nếu sản phẩm mua không chuẩn.

Ông Nguyễn Như Tuyển, Chủ tịch UBND xã Hòa Nam cho biết, chiều 12/4 có khoảng 20 xe ô tô về đỗ trước cửa vườn lan Hà Thanh nhưng rất bình lặng, không thấy có xáo trộn gì. Ông Tuyển cho biết anh T.không vi phạm pháp luật khi sinh sống tại địa phương.

Ngày 12/4, giới chơi lan đột biến liên tục chia sẻ thông tin chủ vườn lan đột biến Hà Thanh (xóm chợ Đinh Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đã ôm tiền “bán lúa non” (thuật ngữ của giới chơi lan thể hiện việc nhận tiền trước và hẹn thời gian trả hàng) của khách rồi bỏ trốn. Theo ước tính của giới chơi lan đột biến, đến thời điểm này, số tiền chủ vườn lan Hà Thanh đã “ôm” khoảng hơn 200 tỷ đồng và con số trên có thể vẫn chưa dừng lại.

Nguồn tin của Tiền Phong cho hay, tại cơ quan công an, chủ vườn lan đột biến Hà Thanh còn làm đơn tố cáo người đã bán lan đột biến cho anh vì khi ra hoa lại không đúng chủng loại như đã thỏa thuận trước đó.

