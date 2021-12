Khách sạn cao cấp bài trí theo tông màu và thay đổi hàng năm nên đồ cũ vứt bỏ, năm sau không dùng lại của năm trước. Nhưng Giáng sinh này, rất có thể nhiều nhà hàng, khách sạn sẽ tận dụng, lôi đồ cũ ra trang hoàng.

“Mọi kế hoạch tổ chức Giáng sinh hình như đều chậm lại. Sợ năm nay, nhiều chỗ thậm chí còn bỏ luôn dịp lễ này”, chủ cửa hàng trang trí Đông Quang (quận 5) buồn bã nhìn ra đường.

Theo chị, mọi năm, một khách sạn sẵn sàng chi trung bình từ 50-70 triệu đồng mua đồ trang trí Noel, nhưng nỗi ám ảnh mang tên SARS-CoV-2 đang khiến không khí mùa Giáng sinh 2021 nguội lạnh hơn bao giờ hết. Các chung cư, công ty, nhà hàng, khách sạn, gara ô tô thường chủ động trang hoàng sớm thì nay chưa thấy động tĩnh gì.

Cửa hàng Đông Quang nằm trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), đây là con đường nổi tiếng với nhiều dãy cửa hàng chuyên bán đồ trang trí. Dẫu vậy, năm nay, không ít mặt bằng đã trả, dừng hoạt động. Những chủ cửa hàng còn sáng đèn thì hoài nghi về sức mua từ thị trường.

Đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) chuyên bán mặt hàng đồ trang trí trong cảnh ảm đạm so với mọi năm (ảnh: Trần Chung)

Dự báo thị trường năm nay, chi tiêu cho trang trí Giáng sinh sẽ giảm mạnh (ảnh: Trần Chung)

Một cửa hàng dọn đồ trang trí ra rồi lại bê vào mà chưa bán được nhiều các mặt hàng (ảnh: Trần Chung)

Anh Ken - chủ cửa hàng trang trí MiMi (quận 5) - cho rằng, lượng hàng nhập phục vụ mùa Giáng sinh giảm 50% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do các tiệm sợ lấy hàng về không thể tiêu thụ được. Có thâm niên hơn 10 năm kinh doanh, anh Ken nhận định, nhà hàng, khách sạn đã phải trải qua một năm bết bát, không phá sản là may, không lý gì họ dồn tài chính, vung tiền cho hoạt động hoành tráng về mặt hình thức cuối năm.

Những năm trước, các khách sạn lớn đều có kế hoạch và ngân sách trang trí dịp cuối năm, số tiền có khi lên tới cả trăm triệu. Khách sạn bài trí theo tông màu và thay đổi hàng năm nên năm sau không dùng lại của năm trước.

Trái lại, Giáng sinh tới đây, rất có thể các nhà hàng, khách sạn này sẽ tận dụng, lôi đồ cũ ra dùng lại. Thực tế này ảnh hưởng lớn tới việc kinh doanh đồ trang trí, chủ yếu ăn theo dịp lễ Tết trong năm.

Về phía khách hàng hộ gia đình, chị Mai Thủy (quận 3) lại lo lắng mặt hàng trang trí sẽ tăng giá vào cận Giáng sinh. Do vậy, chị và gia đình đã đi mua đồ trang trí trước dịp lễ cả tháng.

Anh Hoàng Hải (quận 10) cũng đi mua cây thông Noel từ cuối tháng 11, tổng số tiền anh bỏ là 850.000 đồng thay vì khoảng 1,5 triệu như năm 2020. Theo anh, dịch Covid-19 chắc chắn khiến người dân có tâm lý tiết kiệm hơn. Không có gì lạ nếu số tiền họ bỏ ra ít hơn mọi năm.

Chủ vườn hoa kiểng Lộc Uyển (quận 7), anh Đinh Gia Thiện Sanh, cho hay, nhiều vườn đều trong tình trạng “vừa bán hàng, vừa nghe ngóng thị trường”, không dám nhập về nhiều do sợ lỗ. Thời điểm này năm ngoái, vườn có khoảng 300-400 cây để bán, còn giờ chỉ có tầm 20 cây, bán hết mới lấy tiếp.

Dẫu vậy, chủ vườn khẳng định, lễ Giáng sinh là một trong những lễ chính trong năm, mang tính truyền thống đối với nhiều gia đình nên họ không thể bỏ qua việc trang trí nhà cửa. Khác với mọi năm, khách hàng sẽ thu hẹp các khoản chi cho việc này, thay vì mua cây to sẽ mua cây với kích thước bé hơn.

Nắm bắt tâm lý, các nhà vườn cũng chủ động nhập về các cây thông, cây tùng mini vừa túi tiền “thượng đế”. Đồng thời, người bán tặng thêm các linh kiện trang trí đi kèm như hình ông già Noel, bông tuyết, dây đèn nháy,... Mức giá dao động từ 250.000-500.000 đồng/cây nhỏ, cây to hơn từ 600.000-1.000.000 đồng.

Đặc biệt, dịp Noel 2021, các nhà vườn đẩy mạnh chạy quảng cáo và bán hàng trên các kênh online. Trong khi khách mua trực tiếp còn thưa thớt thì lượng khách đặt hàng qua facebook, website lại ổn định hơn.

Trần Chung