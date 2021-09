Bên cạnh các loại hoa truyền thống, những loại cành có quả như cành hồng, cành táo mèo và gần đây là cành cà phê, cành quả me rừng được nhiều người lùng mua về cắm chơi, vừa có thể thưởng thức quả.

Người Việt nuôi loài cá biết kêu "éc éc", thu trăm triệu

Theo Báo Dân Việt, cá heo nước ngọt được người tiêu dùng ưa chuộng vì thịt béo, hương vị vô cùng thơm ngon. Loài cá này có thân mình hơi xanh bóng, đuôi màu đỏ cam, đầu có 2 ngạnh nhọn. Con lớn nhất có chiều dài khoảng 10cm. Khi bắt lên khỏi mặt nước, loài cá này thường sẽ kêu “éc éc” - nghe rất giống tiếng heo nên chúng được gọi là cá heo. Trong tự nhiên, cá heo nước ngọt thường xuất hiện nhiều vào khoảng tháng 7-10 âm lịch, trên sông Hậu và sông Tiền.

Vài năm gần đây, cá heo nước ngọt bắt đầu được nuôi thử nghiệm ở nước ta nhưng đã nhanh chóng thu được thành công, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Giá bán của cá heo nước ngọt tự nhiên từ 110.000-150.000 đồng/ kg, loại nuôi thịt thương phẩm đắt hơn, từ 280.000-380.000 đồng/kg. Cá heo thương phẩm thu hoạch trái mùa có giá lên tới 400.000-450.000 đồng/kg, còn giá bán tại nhà hàng là từ 500.000-550.000 đồng/kg.

Đặc sản có 1 không 2, gọi là tương nhưng không làm bằng đậu tương

Phố Thông Huề, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bao đời nay vốn nổi tiếng với nghề làm tương lúa mì (người địa phương gọi là tương Mẹc Cảng). Loại tương này là nguyên liệu chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon tạo nên nét văn hóa ẩm thực độc đáo đặc trưng của miền biên viễn Trùng Khánh.

Tương ở Thông Huề được chế biến hoàn toàn theo cách thủ công truyền thống với nguyên liệu chính là lúa mì kết hợp các gia vị, nguyên liệu khác nên có vị ngọt và thơm rất đặc biệt. Báo Dân Việt cho hay, để có được vị ngọt dịu và thơm, người dân nơi đây phải chế biến rất công phu và nhiều thời gian với công thức do tổ tiên truyền lại.

Cành cà phê, cành quả me rừng cắm đầy nhà

Sau cành hồng, táo mèo, gần đây, những cành cà phê tươi trĩu quả xanh đỏ xen lẫn được nhiều chị em nội trợ chọn mua về làm cảnh, cắm vào lọ để trang trí nhà. Theo VTC News, cành cà phê tươi được nhiều người rao bán với giá từ 75.000-100.000 đồng/10 cành. Khách mua 20 cành giá sẽ đắt hơn, khoảng 130.000 đồng.

Theo giới thiệu, những cành cà phê tươi dài khoảng 65-80 cm, có xanh có chín. Quả xanh sau khi cắm sẽ chín dần từng ngày, đến lúc đỏ rực rất đẹp mắt. So với cành hồng, cành táo mèo, cành cà phê sẽ bền hơn nhiều, quả khó rụng hơn, giá lại rẻ hơn.

Cành quả me rừng thu hút chị em đặt mua về cắm chơi...

Trong khi đó, một tiệm hoa ở Hà Nội đăng bán cành quả me rừng hay còn gọi là mắc kham cực kỳ lạ mắt, phục vụ chị em cắm chơi trong nhà. Ngắm xong, khách có thể thử thưởng thức vị đặc biệt của loại quả này. Một set cành quả me rừng có giá 180.000 đồng. Một set có từ 3 hoặc 5 cành, tùy cành to nhỏ. Mỗi cành me rừng dài khoảng 1m.

Ngôi nhà độc, dị làm từ hơn 2.000 vỏ điện thoại Iphone ở Vĩnh Long

Ông Nguyễn Minh Tấn (ngụ xã Hoà Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) đã đầu tư khoảng 250 triệu đồng để ốp vỏ điện thoại Iphone đầy màu sắc lên ngôi nhà độc, dị của mình, mà cụ thể ở đây là cổng và tường rào.

Cổng và tường rào nhà ông Tấn được ốp hơn 2.000 vỏ điện thoại Iphone (Ảnh: Người Lao Động)

Bức tường rào dài hơn 25m, cao trên 1m, còn cổng cao khoảng 2m đều được ốp trên 2.000 vỏ điện thoại Iphone. Nhìn bức tường và cổng nhà của ông Tấn đầy màu sắc: vàng, hồng, xám, đỏ, trắng, đen,... của vỏ điện thoại, ai cũng thích thú và xin chụp ảnh lưu niệm.

Giống bơ lạ được săn lùng dù giá đắt đỏ

Bơ được coi là một trong những loại cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao ở các tỉnh Tây Nguyên. Người tiêu dùng khá quen thuộc với các loại bơ như bơ Booth, bơ 034, bơ Quốc Minh, bơ Hass,... có trọng lượng từ 100g đến 1kg.

Bơ tí hon được săn lùng (Ảnh: Gia Đình và Xã Hội)

Song gần đây, thị trường xuất hiện loại bơ tí hon có tên là bơ đực, bơ mini, bơ ngón tay hay bơ không hạt, được rao bán với giá từ 80.000-120.000 đồng/kg. Loại bơ này có hình dáng lạ, giống quả dưa chuột size nhỏ, nặng chỉ chừng 100g, ruột vàng và không có hạt. Quả bơ đực đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng, được chị em lùng mua dù giá đắt đỏ.

Độc đáo nghề đan tre lồ ô nổi danh xứ Huế

Làng Bao La (thuộc xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) là một làng quê nổi tiếng với nghề đan lát sản phẩm tre như thúng mủng, rổ rá, giần sàng, nong, nia,...

Loại tre mà người dân làng Bao La dùng để đan thúng mủng và các loại vật dụng gần gũi trong sinh hoạt gia đình, trong sản xuất nông nghiệp là loại một loại tre đặc biệt: thân thẳng, gióng dài, bà con ở đây thường gọi là tre lồ ô. Nhiều sản phẩm từ tre lồ ô được chế tác thủ công qua đôi tay tinh xảo nghệ nhân làng nghề Bao La đã chứng tỏ cái đẹp được làm ra từ điều đơn giản nhất.

Hạnh Nguyên(Tổng hợp)