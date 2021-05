Cua biển nuôi tại Trà Vinh có mức giá cao nhất trong vòng 4 năm lại đây. Trong khi đó, tại Hà Nội, cua đồng, cua đá xay sẵn đông lạnh có giá rẻ giật mình, bằng một nửa cua sống tại chợ.

Cua biển tăng giá, chân cua tuyết giá rẻ chưa từng có

TTXVN thông tin, từ đầu tháng 5, nông dân ở các vùng ven biển Trà Vinh bước vào đợt thu hoạch cua biển nuôi. Giá cua biển thương phẩm tại Trà Vinh hiện từ 220.000-370.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 4 năm lại đây.

Cũng liên quan đến cua, cua tuyết và chân cua tuyết được nhập về Việt Nam đã vài năm nay nhưng thời gian đầu giá khá đắt đỏ. Theo đó, 1kg cua tuyết sống có giá tới 1,5-2 triệu đồng/kg, còn giá chân cua tuyết khoảng 600.000-850.000 đồng/kg tuỳ thời điểm. Dịp này, chân cua tuyết đông lạnh Canada đổ bộ “chợ mạng” với giá rẻ chưa từng có và cũng không còn khan hiếm như trước. Người bán quảng cáo, loại chân cua này là phần chân cộng phần thân được trách đôi từ con cua tuyết. Trọng lượng chân cua khoảng 3-4 cụm chân/kg với giá từ 300.000-380.000 đồng/kg.

Cua đá, cua đồng xay sẵn đông lạnh bán la liệt, giá rẻ

Cua đá, cua đồng đông lạnh xay sẵn.

Dù Hà Nội chỉ mới bước vào những ngày đầu nắng nóng nhưng trên chợ mạng đã có rất nhiều tiểu thương bán cua đồng, cua đá xay sẵn đông lạnh với giá rẻ giật mình, chỉ 75.000-80.000 đồng/kg. Mức giá này rẻ bằng một nửa cua sống tại chợ.

Nhiều người nghi ngờ loại cua đông lạnh xay sẵn này có thể là cua miền Tây hoặc cua nhập khẩu từ Campuchia, Thái Lan. Thực tế, nhiều tiểu thương vì lợi nhuận mà tìm mọi cách nhập nhèm cua đồng miền Tây hoặc cua đồng xay được nhập khẩu gắn mác cua đồng xịn.

Giá bí xuống thấp, mít Thái giảm giá mạnh

Theo Báo Tiền Phong, bí xanh đang được chất đầy trên những cánh đồng ở xã Lưu Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An). Bí xanh năm nay đạt năng suất cao nhưng giá xuống thấp, chỉ còn vài nghìn đồng/kg vẫn khó bán. Nguyên nhân giá bí xanh xuống thấp được cho là do nguồn cung vượt cầu và do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến bí xanh gặp khó khăn trong việc tiêu thụ.

Gần đây, mít Thái được nhiều xe đẩy bán rong ở nhiều tuyến đường tại TP.HCM với giá chỉ 20.000-25.000 đồng/kg. Thậm chí, một cửa hàng bán trái cây sạch trên đường Vũ Huy Tấn (quận Bình Thạnh) còn đưa mít sạch ra ngoài đường bán với giá 15.000 đồng/kg. Các tiểu thương cho biết do mít đang rộ mùa nên giá rẻ trong khi lúc nghịch mùa thương lái Trung Quốc mua tại vườn đã 50.000-80.000 đồng/kg.

Vải u hồng và vải lai rớt giá, vải thiều u trứng đắt giá

Hiện trên chợ mạng, các tiểu thương bắt đầu bán các loại vải đầu mùa, như vải u hồng Đắk Lắk và vải lai Quảng Ninh, Hưng Yên. Song nếu trước đây, những trái vải u hồng Đắk Lắk ra Hà Nội được rao bán cả trăm ngàn đồng/kg thì hiện nay giá chỉ thấp bằng một nửa, còn những trái vải lai đầu mùa ở miền Bắc cũng “đại hạ giá”. Vải u hồng Đắk Lắk hiện giá giảm chỉ còn 50.000 đồng/kg, còn vải lai có giá 25.000 đồng/kg.

Vải đầu mùa giá rẻ.

Trong khi đó, vải thiều u trứng Thanh Hà năm nay chính thức lên sàn thương mại điện tử. Đáng chú ý, những hộp vải hữu cơ này còn được rao bán với giá cao chót vót. Cụ thể, trên sàn thương mại điện tử Lazada.vn, vải thiều u trứng Thanh Hà có giá 89.000 đồng/kg. Đây là mức giá đã giảm 41% (giá gốc 150.000 đồng/kg).

Thịt lợn Nga giá rẻ đổ về, thịt lợn hơi 'rớt giá' kỷ lục

Quý I/2021, Việt Nam nhập khẩu 169.290 tấn thịt và sản phẩm từ thịt trị giá 337,18 triệu USD, tăng 0,5% về lượng và tăng 22,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Riêng về mặt hàng thịt lợn, lượng nhập khẩu trong quý I/2021 đạt 34.650 tấn, trị giá 80,07 triệu USD, tăng 101,4% về lượng tăng 102,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Nga, Canada, Brazil, Ba Lan và Đan Mạch là 5 thị trường lớn nhất cung cấp thịt lợn cho Việt Nam. Trong đó, Nga là nguồn cung cấp lớn nhất (gần 48% thị phần) với khối lượng 16.550 tấn, trị giá 44,85 triệu USD, tăng tới 1.116% về lượng và tăng 1.002% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Tại thị trường Việt, thịt lợn Nga có giá bán chỉ từ 80.000-160.000 đồng/kg tùy loại.

Thời điểm này, giá lợn hơi trong nước 'rớt giá' kỷ lục, xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm qua. Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục chăn nuôi cho biết, nguyên nhân khiến giá thịt lợn hơi giảm mạnh là do nguồn thịt lợn đông lạnh nhập khẩu vẫn còn lớn trong khi việc tái đàn ở trong nước vẫn đạt hơn 70%.

Ngoài ra, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc vận chuyển, tiêu thụ trở nên khó khăn, nhiều nông dân lo ngại không bán được nên giá nào cũng cho xuất chuồng. Đặc biệt, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao trong nhiều tháng qua, khiến người dân không chịu nổi đành bán tống, bán tháo, thậm chí bị các thương lái ép giá.

Quạt năng lượng mặt trời gây sốt

Quạt năng lượng mặt trời có giá siêu rẻ, lại được quảng cáo là không cần dùng điện mà vận hành hoàn toàn dựa trên nguồn điện năng lượng mặt trời, dễ dàng di chuyển nên được rất nhiều người tìm mua dịp hè này. Những loại quạt này có xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam,... với mức giá rất đa dạng, tùy theo kích thước và chức năng. Trong đó, loại thấp nhất có giá khoảng 200.000-300.000 đồng (quạt mini), quạt cây có giá 800.000 đồng đến 2 triệu đồng. Nhiều dòng quạt đang được giảm giá 20-50%.

Quạt năng lượng mặt trời gây sốt.

Anh Lê Văn Kiên - nhân viên kỹ thuật của một cửa hàng điện gia dụng ở Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội) - chia sẻ, khi mua quạt năng lượng mặt trời cần chú ý về tuổi thọ của tấm pin. Người dùng không nên ham rẻ mà mua những dòng quạt kém chất lượng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trái cây Việt tăng giá kỷ lục

Báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT) cho thấy, xuất khẩu rau quả tháng 4 năm nay đạt 380 triệu USD, giúp ngành hàng này thu về 1,35 tỷ USD chỉ trong vòng 4 tháng qua, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trung Quốc vẫn là khách hàng lớn nhất của rau quả Việt xuất khẩu với 64,7% thị phần.

Xuất khẩu sôi động kéo theo nhiều loại trái cây trong nước tăng mạnh. Ví như, dứa tại Quảng Nam, Tiền Giang được thương lái thu mua với giá cao, từ 8.000-10.000 đồng/kg, gần gấp đôi giá dứa các năm trước. Tương tự, giá của thanh long ruột đỏ, xoài, bưởi da xanh cũng tăng.

Tivi 8K giảm giá cả trăm triệu

Báo Người Lao Động cho biết, tivi độ phân giải 8K đang giảm mạnh tại các cửa hàng điện máy, siêu thị tại TP.HCM. Ví dụ, tivi 8K loại 88 inch của Samsung khi mới chào bán có giá 690 triệu đồng nay giảm còn 290 triệu đồng. Tivi 8K Q900R loại 98 inch khi mới ra mắt có giá 2,3 tỷ đồng, nay giảm còn 1,7 tỷ đồng. Tivi LG 105 inch màn hình cong khi ra mắt có giá khoảng 1,5 tỷ đồng hiện còn 890 triệu đồng; loại 77 inch giá còn 550 triệu đồng...

Tuy nhiên, mặt bằng giá của những chiếc tivi này vẫn cao ngất ngưởng nên sức tiêu thụ rất chậm.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)