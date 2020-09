1.800 sản phẩm thuộc nhóm hung khí và công cụ hỗ trợ như dao, dùi cui, côn nhị khúc, dao bấm… vừa được lực lượng chức năng phát hiện trong cửa hàng bán túi xách ở TP.HCM.

Cụ thể, ngày 24/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7, thuộc Cục QLTT TP.HCM, phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn TP.HCM kiểm tra shop kinh doanh túi xách Minh Trang tại địa chỉ số 50 Phan Huy Thực, phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM.



Trong quá trình làm việc, đoàn kiển tra đã thu giữ hàng trăm túi xách giả các thương hiệu lớn như Gucci, LV.... Đặc biệt, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hung khí như dao, nhị khúc… cùng hàng nghìn công cụ hỗ trợ (áo giáp, gậy, dùi cui, móc leo tường, găng tay hỗ trợ....) được cất giấu tinh vi trong nhà kho nằm phía sau bếp.



Tại thời điểm lực lượng chức năng ập đến kiểm tra, cửa hàng chỉ có 1 nữ nhân viên làm việc. Nhân viên này khai nhận chủ cửa hàng đi công tác, không có mặt tại cửa hàng.



Ông Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội QLTT số 7 thuộc Cục QLTT TP.HCM cho biết, đây là những mặt hàng cấm, các cơ sở không được phép kinh doanh. Các mặt hàng này do cơ quan công an quản lý.

Số hung khí và công cụ hỗ trợ bị phát hiện trong shop kinh doanh túi xách (Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường)

Đội QLTT số 7 đã tiến hành tịch thu toàn bộ số hàng cấm nói trên để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.



Cũng liên quan đến mặt hàng nguy hiểm, cấm kinh doanh, mới đây, một số lượng lớn đồ chơi nguy hiểm vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.



Theo đó, vào chiều ngày 23/9, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp Đội QLTT số 1, thuộc Cục QLTT tỉnh Bắc Giang, kiểm tra cửa hàng Hoàng Yến ở chợ Thương, TP. Bắc Giang. Cửa hàng này do Tạ Ngọc Yến làm chủ. Trong quá trình làm việc, đoàn kiểm tra đã phát hiện số lượng lớn hàng hoá do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, bao gồm: 600 súng bắn đạn nhựa, 624 súng bắn nước, 218 mặt nạ kinh dị, 83 súng bắn xốp.



Cũng trong ngày 23/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội QLTT số 3, Cục QLTT Nghệ An tiến hành kiểm tra một cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em ở phường Hồng Sơn (TP. Vinh). Tại đây, tổ công tác phát hiện gần 1.000 đồ chơi trẻ em, gồm súng nhựa và kiếm nhựa - là những mặt hàng cấm kinh doanh. Số hàng đồ chơi nguy hiểm này được chủ hàng mua về để bán vào dịp tết Trung thu sắp tới.



Anh Tuấn