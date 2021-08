Chủ đề về sự trùng hợp/ khác biệt ở Việt Nam và các quốc gia khác luôn nhận được sự quan tâm lớn, người Việt rất tò mò về cách nhìn nhận của người nước ngoài về một sự vật, vấn đề tương đồng. Mới đây trong một nhóm cộng đồng hơn 1,9 triệu thành viên, bài đăng về topic này tiếp tục viral.

Theo đó, một cô gái hiện đang sinh sống ở Nhật Bản phát hiện trong siêu thị nước này có bán… cùi dưa hấu, bao gồm cả vỏ. Thông thường, cùi và vỏ dưa hấu thường bỏ đi ở Việt Nam khi bổ dưa nên cô nàng khá bất ngờ khi thấy phần này được đóng gói, bán hẳn hoi trong siêu thị thế này.

Bức ảnh của cô nàng lập tức thu hút lượt bình luận sôi nổi. Nhiều người cũng nhận định rằng đây là phần hay bị bỏ đi, nhưng được bán trong siêu thị Nhật chắc chắn là có công dụng cụ thể. Một số thành viên khác trong nhóm đã lên tiếng giải đáp.

Theo đó, đúng là cùi dưa hấu có thể ăn được, được chế biến thành nhiều món ngon là đằng khác, từ nấu canh, xào tỏi, nộm, làm mứt… Cách sơ chế đơn giản: gọt bỏ vỏ xanh, sau đó rửa qua rồi thái sợi, có thể phơi qua nắng để cùi dưa được giòn hơn hoặc đem nấu trực tiếp vẫn ngon. Phần cùi trắng của dưa hấu có vị thanh mát, nấu kèm với các loại thịt ăn rất hợp, đỡ ngấy.

Ở Việt Nam cũng có nhiều nơi sử dụng cùi dưa hấu để làm thành món ăn, tuy nhiên người Việt sẽ chỉ bán dưa hấu theo cả quả, rồi phần cùi thì tận dụng chứ không bán riêng như ở bên Nhật, vậy nên hình ảnh của cô gái có thể khiến nhiều người lạ lẫm. Có không ít người chưa từng được thưởng thức những món làm từ cùi dưa hấu bao giờ.

