Bước sang quý IV, niềm tin của giới đầu tư dành cho thị trường BĐS tăng mạnh trở lại. Báo cáo của các tổ chức uy tín cho thấy gam màu tươi sáng những tháng cuối năm 2021, tạo đà cho năm 2022.

Nhà đầu tư mạnh tay… chốt hàng

Khi Phú Quốc và toàn tỉnh Kiên Giang đang gấp rút chuẩn bị hoàn tất mọi điều kiện để thử nghiệm đón khách quốc tế từ 20/11, sự quan tâm của giới đầu tư cả nước cũng hướng về vùng đất này.

Ông Nghiêm Phú Hải, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đông Tây Land chia sẻ, tỷ lệ giao dịch tại Phú Quốc tăng mạnh ngay từ đầu tháng 10 so với quý III khá trầm lắng. Lượng giao dịch bùng nổ do sau một thời gian “bị nén” do dịch bệnh, các nhà đầu tư lập tức “xuống tiền”.

BĐS Phú Quốc như lò xo bị nén đang chờ bật tung trở lại

Ông Hải cho biết thêm, nhu cầu khách hàng bắt đầu dịch chuyển sang các sản phẩm BĐS nhà đất đô thị, bên cạnh BĐS nghỉ dưỡng phát triển mạnh trước đó. Khách hàng lựa chọn sản phẩm BĐS nhà đất đô thị sẽ hướng đến đầu tư dài hạn. Nhà đầu tư ưu ái những sản phẩm nhà đất đầy đủ pháp lý, thời gian sở hữu lâu dài tiềm năng sinh lời lớn do quỹ đất được cấp quyền sở hữu lâu dài của Phú Quốc rất hiếm, trong khi tốc độ đô thị hoá lại đang diễn ra rất nhanh.

“Các giao dịch đến từ nhiều khu vực gồm cả Đồng Nai, Đã Nẵng, Kiên Giang… thay vì tập trung tại TP.HCM, Hà Nội như trước đây. Nguồn khách hàng đa dạng hơn do nhu cầu đầu tư và sở hữu BĐS như một ngôi nhà thứ 2 rất lớn từ sau dịch Covid-19” - vị này cho biết thêm.

Từ góc độ đầu tư, anh Ngọc Tuấn, một nhà đầu tư thâm canh tại thị trường Phú Quốc nhận định, thời điểm này lý tưởng để sở hữu BĐS mới do thị trường đang trên đà hồi phục và chưa lập đỉnh sốt nóng tiếp theo. Việc Phú Quốc được lựa chọn làm điểm thử nghiệm “hộ chiếu vắc xin” đầu tiên cả nước cho thấy vị thế của vùng đất này. Đây là lý do anh “chốt” sản phẩm biệt thự tại Meyhomes Capital Phú Quốc - một đại đô thị có sổ đỏ lâu dài vào đầu tháng 10 vừa qua.

Từ khi lên thành phố, BĐS Phú Quốc đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ nghỉ dưỡng sang nhà ở đô thị

Tương tự thị trường Phú Quốc, khu vực Bắc Trung Bộ hay Quảng Ninh cũng chứng kiến làn sóng tìm hiểu dự án tăng mạnh khi vừa kết thúc quý III của năm. Hàng loạt dự án quy mô lớn của các chủ đầu tư tên tuổi đã ra mắt tại Nghệ An, Thanh Hóa, Hạ Long… được đẩy mạnh mở bán hoặc giới thiệu đến nhà đầu tư.

Tín hiệu lạc quan

Hoạt động sôi nổi của các nhà đầu tư BĐS cả nước và viễn cảnh phục hồi của thị trường đã được giới chuyên gia dự đoán trong hàng loạt báo cáo đưa ra trước đó.

Thêm một yếu tố mang tính quy luật gia tăng gam màu tươi sáng cho thị trường BĐS là sau mỗi đợt Covid-19, mức độ quan tâm đối với BĐS luôn tăng mạnh. Cụ thể, sau Covid-19 đợt 1, mức độ quan tâm tới thị trường tăng 306%, sau Covid-19 lần 2 thị trường tăng 62%, sau Covid-19 lần 3, thị trường tăng mạnh 378%.

Đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc hấp dẫn nhờ được thừa hưởng hệ sinh thái kép đô thị độc bản cùng tuyến "phố Hàn Quốc" sôi động tại trục đại lộ trung tâm An Thới

Theo nhiều chuyên gia, bức tranh của thị trường BĐS những tháng cuối năm 2021 và trong cả năm 2022 lạc quan hơn khi nhìn sâu vào các diễn biến thời gian qua.

Tại Hội thảo “BĐS trong xu thế mới: Linh hoạt để thích ứng” ngày 28/10, TS. Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2021, có 1.000 doanh nghiệp BĐS đã và đang hoạt động trở lại. Vốn FDI đăng ký mới trong lĩnh vực BĐS đạt 1,74 tỉ USD, chiếm 13% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, đứng thứ 2 sau nhóm chế biến, chế tạo… Phát hành trái phiếu BĐS đạt 148.000 tỉ đồng, chiếm 37% toàn bộ doanh nghiệp, đứng thứ 2 sau nhóm ngân hàng. Giá cổ phiếu BĐS niêm yết cũng tăng. Những yếu tố trên cho thấy người dân vẫn đầu tư vào BĐS, vẫn mua nhà.

Đặc biệt, ở lần bùng dịch Covid-19 thứ 4, giá BĐS không giảm, phản ánh nhu cầu thị trường cao ở những phân khúc như nhà ở, BĐS công nghiệp…

Những dự báo kinh tế tích cực cũng trở thành lực đẩy cho thị trường BĐS cả nước tăng bật. Quý IV/2021 được dự báo tăng trưởng phục hồi trở lại khoảng 4%, cả năm tăng trưởng khoảng 2,5% và năm tới 2022 có khả năng tăng trưởng kinh tế có thể đạt khoảng 6,5-7%. Động lực tiếp theo là mục tiêu của nhà nước vẫn chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy đầu tư công mạnh hơn trong thời gian tới.

Cùng với độ phủ tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên cả nước, đặc biệt ở các vùng kinh tế trọng điểm, không bất ngờ khi thị trường BĐS sôi động trở lại.

Quốc Tuấn