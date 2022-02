Dù chưa được Samsung cho ra mắt tại Việt Nam nhưng giá bán của bộ 3 Galaxy S mới đã được nhiều hệ thống đưa ra cùng mức chênh lệch khá lớn.

Hiện tại, đa số hệ thống bán lẻ đều cho biết giá dự kiến của Galaxy S22 dao động từ 23 triệu đồng, Galaxy S22+ từ 27 triệu đồng và Galaxy S22 Ultra được trang bị S Pen, có giá từ 32 triệu đồng.

Đại diện một số hệ thống bán lẻ cho biết Galaxy S mới sẽ được ra mắt chính thức vào ngày 16/2 và lên kệ từ đầu tháng 3. Khi Samsung công bố chính thức tại Việt Nam, giá của Galaxy S22 có thể sẽ thấp hơn 1-2 triệu đồng so với mức dự kiến.

Các đại lý đều tung chương trình đặt hàng với mức ưu đãi khá tương đồng và không nhiều chênh lệch lớn. Cụ thể, khi người dùng đặt trước Galaxy S22 từ ngày 10-16/2, sẽ nhận được bộ quà tặng trị giá hơn 8 triệu đồng.

Tuy nhiên, sự chênh lệch về giá xuất hiện khi người dùng đặt cọc và quyết định trừ tiền vào quà tặng. Theo ghi nhận của chúng tôi, phần lớn hệ thống bán lẻ đều áp dụng mức giảm từ 5-6,6 triệu đồng. Cụ thể, giá của Galaxy S22 sau khi từ quà sẽ từ 18 triệu đồng, Galaxy S22+ là 19,5 triệu đồng và từ 25,4 triệu đồng cho Galaxy S22 Ultra.

Một số hệ thống nhỏ lẻ sẵn sàng đạp giá Galaxy S22 xuống mức thấp hơn để có thể cạnh tranh và thu hút khách hàng. Theo đó, một hệ thống nhỏ ở TP.HCM chào bán Galaxy S22 với giá từ 16,5 triệu đồng, Galaxy S22+ từ 20,2 triệu đồng và từ 24 triệu đồng cho mẫu Galaxy S22 Ultra.

Cũng vì động thái "đạp giá" của các nhà bán lẻ, trên hội nhóm những người yêu thích sản phẩm di động của Samsung, chủ đề nhận nhận được sự quan tâm nhiều nhất chính là "mua S22 ở đâu giá tốt nhất".

Theo ông Tuấn Anh - Giám đốc Marketing hệ thống SamCenter by ShopDunk, sự chênh lệch về giá của Galaxy S mới là do chiến lược của mỗi nhà bán lẻ khác nhau. Vì thực tế các khuyến mại của Samsung là tương tự nhau. Khác biệt khi không lấy quà thì phần giá chênh lệch sẽ do mức định giá thu lại quà. Samsung quy định giá niêm yết là chung và chính sách quà tặng chung. Giá hiện tại vẫn là giá dự kiến và Samsung sẽ công bố giá chính thức vào sự kiện sắp tới.

Bà Kim Vân, đại diện hệ thống Di Động Việt cũng đồng tình quan điểm trên. Bà Vân cho biết theo quy định chung thì hãng yêu cầu các nhà bán lẻ đều phải theo chính sách bán hàng của mình. Sự khác nhau ở 1 số nhà bán lẻ vào 1 số thời điểm có thể xảy ra tuy nhiên nhìn chung sẽ phải dựa vào quy định của hãng. Những nhà bán lẻ làm sai quy định sẽ được nhắc nhở và yêu cầu tuân thủ.

Đa số hệ thống bán lẻ đều kỳ vọng Galaxy S mới sẽ có mức doanh số tốt nhờ được nâng cấp mạnh mẽ cùng tình hình dịch bệnh dần ổn định. “Sau 24h đầu tiên, chúng tôi nhận thấy tín hiệu khá tốt vì dòng Galaxy S22 năm nay đại diện cho cả Note và S nên nhận được sự quan tâm khá lớn từ khách hàng. Đơn đặt hàng chủ yếu cho dòng Galaxy S22 Ultra, chiếm tới gần 90%. Trong đó phiên bản 8/128 là 30%, phiên bản 12/256 là 60% và phiên bản 12/512 là 10%”, bà Hoàng Minh Tâm, đại diện hệ thống Hoàng Hà Mobile chia sẻ.

Bà Ánh Hồng, phòng truyền thông hệ thống 24h Store cho rằng Galaxy S22 series nhiều khả năng sẽ có doanh số cao hơn hẳn người tiền nhiệm Galaxy S21. Lợi thế thứ nhất, máy ra mắt ngay sau khi đại dịch Covid-19 đã có dấu hiệu suy giảm tại các thành phố lớn ở Việt Nam, những hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường. Bên cạnh đó, tiêu điểm năm nay chính là Galaxy S22 Ultra, vì sản phẩm này thay thế cho Note năm ngoái không sản xuất. Dự kiến, Galaxy S mới sẽ đạt mức doanh thu cao hơn 20-30% so với người tiền nhiệm.

(Theo Nhịp sống kinh tế)