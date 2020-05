- Một "tay chơi" phố cổ đang sở hữu dàn loa quân đội duy nhất còn lại ở Việt Nam. Trong khi đó, một người ở Hà Nam đang có trong tay bộ sưu tập cassette cũ người người phải ao ước.

Dàn loa độc nhất VN của 'tay chơi' phố cổ, giá 'khủng' không bán

Dân Việt cho hay, anh Lê Tuấn Nghĩa (SN 1967) đang sở hữu là dàn loa quân đội được sử dụng trong thời kháng chiến chống Mỹ. Đây cũng là bộ cuối cùng còn lại ở Việt Nam có gần đủ các bộ phận và vẫn có thể phát ra âm thanh chất lượng tốt đến thời điểm hiện tại.

Anh Nghĩa bên dàn loa quân đội độc nhất vô nhị của mình.

Anh Nghĩa cho biết anh sưu tầm nhiều băng đĩa, thiết bị âm thanh từ khi còn đi học cấp 3. Anh thích loa quân đội bởi thiết kế khỏe khoắn, độ bền cao và chất lượng linh kiện luôn là số 1. Hơn nữa, dòng loa này cũng phù hợp với những thể loại nhạc anh yêu thích, chủ yếu là nhạc tiền chiến.



Dàn loa có hàng trăm bộ phận linh kiện, mỗi món đồ lại được anh Nghĩa tìm mua từ những chủ nhân khác nhau trên khắp cả nước. Trung bình mỗi bộ phận khoảng 5 – 7 triệu đồng/món. Nhiều “tay chơi” trong giới hỏi mua lại dàn loa với giá vài trăm triệu nhưng anh Nghĩa không bán.



Bộ sưu tập cassette cũ giá gần 300 triệu của tay chơi Hà Nam



Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Linh - một “dân chơi” cassette cổ tại Hà Nam - cho biết đã đến với thú vui này được 6-7 năm, từng sở hữu cả trăm mẫu đài radio, cassette khác nhau. Hầu hết là các thương hiệu Nhật Bản: National, Panasonic, JVC, Sony, Toshiba, Sharp...

Bộ sưu tập cassette cũ của anh Linh.

Bộ sưu tập của Linh đã ít hơn đáng kể so với trước đây, do những lần chuyển nhà, nhưng hiện vẫn còn khoảng 100 chiếc đài cassette, với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Con số này chưa phải nhiều nhất tại Việt Nam, nhưng những người chơi như anh có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.



Trong bộ sưu tập của Linh có một số chiếc được giới thiệu là “độc” nhất Việt Nam, như National Panasonic RF-1300 Rhythm Machine sản xuất từ năm 1975. Giá trị của chiếc cassette này ước tính lên tới cả chục triệu đồng nếu được bảo quản trong điều kiện tốt.



Rồng Nam Mỹ 'khủng' hút người xem ở Bạc Liêu



Theo Báo Giao thông, những ngày qua, nhiều người hiếu kỳ đến nhà ông Lê Quốc Duẩn (phường 8, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu) để tận mắt xem con rồng Nam Mỹ "khủng" dài hơn 1m.



Con gái của ông Duẩn cho biết, con rồng này được một người em mua và chăm sóc ở TP HCM một thời gian rồi mang về Bạc Liêu nhờ người thân nuôi hộ từ trước Tết. Lúc mới mua, con rồng chỉ to khoảng 3 ngón tay, dài khoảng 1 gang tay. Sau hơn 1 năm nuôi và chăm sóc thường xuyên, đến nay con rồng đã dài hơn 1m và khá nặng.



Con rồng này có dàn gai lưng cao đều; yếm tròn và to; hai bên má rồng có 2 khối u to và tròn trông giống như 2 viên ngọc; trên lưng có màu xám nhạt; phần bụng, chân và yếm có màu cam nhạt; móng vuốt nhọn và dài.

Lạ: Cho dưa nghe nhạc thính phòng ra nhiều trái, giòn ngọt hơn



Việc cho bò, lợn nghe nhạc để phát triển, đem lại giá trị kinh tế cao đã hết sức lạ lẫm. Mới đây, chuyện về cho dưa leo nghe nhạc thính phòng giúp cây sinh trưởng tốt, chất lượng quả ngon khiến nhiều người bất ngờ.

Trung tâm ứng dụng công nghệ cao Phú Hộ áp dụng phương pháp cho dưa lưới nghe nhạc.

Dân Việt cho hay, Trung tâm Ứng dụng công nghệ cao Phú Hộ được xem là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam áp dụng phương pháp cho dưa lưới nghe nhạc. Sau 2 vụ cho dưa nghe nhạc thính phòng, Trung tâm đã ghi nhận được dưa sinh trưởng tốt, hạn chế sâu bệnh, ra sản lượng cao, mẫu mã đẹp và ngọt giòn hơn so với phương thức trồng dưa trước đây...



Chương trình nghiên cứu của Nhật Bản và Đài Loan cũng cho thấy dưa leo nghe nhạc đem đến sự sinh trưởng, chất lượng tốt.

Nghề lạ: Soi lỗ huyệt gà, Hà Nội hiếm người làm



Dân Việt phản ánh, hiện nhu cầu phân loại giới tính gà con của các trang trại gà ngày càng lớn nhưng lại rất hiếm người có thể chọn được gà bằng phương pháp nhìn qua lỗ huyệt nên nghề này luôn “khát” người làm.

Góc làm việc của thợ soi lỗ huyệt gà được đặt ngay tại lò ấp.

Thợ soi lỗ huyệt gà có thể có thu nhập từ 1-2 triệu đồng/ ngày, tùy thuộc vào tay nghề và số lượng gà được chọn.



Dù thu nhập cao nhưng nghề này cũng khá vất vả. Không chỉ căng mắt, nhanh tay và ngồi một chỗ suốt nhiều giờ đồng hồ, bàn tay của thợ soi lỗ huyệt gà cũng luôn lấm lem phân gà.



Con trăn 2 đầu kỳ lạ ở Cà Mau



Ông Phạm Văn Thọ (phường 8, TP.Cà Mau, Cà Mau) cho biết trên Dân Việt, một con trăn mẹ của gia đình mới sinh được 48 con trăn con, trong đó có một con 2 đầu rất kỳ lạ.

Con trăn 1 thân 2 đầu hiếm gặp.

Con trăn này là giống trăn đất, dài khoảng 30cm, trọng lượng khoảng 150gr. Điểm đặc biệt là từ giữa của con trăn mọc ra 2 đầu, còn nửa thân trở về sau giống như những con trăn bình thường. Hiện đã có người hỏi mua ông Thọ con trăn 2 đầu này với giá 15 triệu đồng nhưng ông chưa bán.



Một số người cho rằng, nguyên nhân xảy ra sự kỳ lạ trên có thể do biến đổi gen. Trăn đột biến là loại vật nuôi làm cảnh, giá cả không phụ thuộc vào trọng lượng và cũng rất vô chừng, phụ thuộc vào sở thích người mua và màu sắc của con trăn.



Chuyện thật như đùa, lá bàng khô rao bán rầm rộ 1.000 đồng/lá



Tưởng rằng là thứ vứt đi nhưng những lá bàng khô bất ngờ được những người chuyên chơi cá cảnh tìm mua với giá cao không ngờ.

la-bang-kho.png

Theo chia sẻ từ những người chuyên bán lá bàng khô trên Báo dân sinh, những năm gần đây, nhiều người nuôi cá cảnh bắt đầu tìm tới sản phẩm này để giúp diệt ký sinh trùng và một số loại vi khuẩn gây bệnh cho động vật thủy sản.



Hiện lá bàng khô được rao bán với giá 1.000 đồng/lá, 100.000 đồng/kg. Các trang thương mại điện tử cũng đua nhau đăng bán với giá dao động từ 800 – 1000 đồng/lá.



Hạnh Nguyên (Tổng hợp)