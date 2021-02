Một thợ dò kim loại người Anh vô tình phát hiện thấy bức tượng cổ trang trí bằng vàng cao 6,4 cm, được ước tính có giá trị lên tới 2 triệu bảng Anh (hơn 63 tỷ đồng).

Cận cảnh chiếc vương miện đính đầy châu báu của Vua Henry VIII



Người thợ dò kim loại may mắn có tên Kevin Duckett, 49 tuổi, đã có phát hiện gây kinh ngạc khi anh đi qua cánh đồng gần Market Harborough, Northamptonshire, Vương quốc Anh, vô tình thấy máy dò phát tín hiệu mạnh. Anh không ngờ đó là thời điểm vận may đã "ập tới" với mình.

Bức tượng cổ bằng vàng nguyên khối trên vương miện vừa được tìm thấy

"Chiếc máy dò của tôi phát tín hiệu rất mạnh nên tôi đã đào đất và nhận thấy có vật gì đó bị kẹt lại trong hố sâu vài chục cm. Ban đầu, tôi còn tưởng đó chỉ là lá thiếc. Nhưng sau khi quan sát, tôi mới biết đó là vàng nguyên khối dựa theo màu sắc và trọng lượng, nên đã nhấc lên thận trọng", anh Duckett nói.

Tượng vàng cổ này đang được bảo quản tại Bảo tàng Anh. Đó là bức tượng vàng cao khoảng 6,4 cm, vốn là món vật trang trí trên vương miện của Vua Henry VIII. Món vật này đã thất lạc khoảng 400 năm trước. Theo ước tính, món đồ cổ có giá 2 triệu bảng Anh (hơn 63 tỷ đồng).

Cận cảnh vương miện nặng 3,3 kg của Vua Henry VIII

Vào năm 1509, Vua Henry VIII đã đội vương miện này khi lên ngôi và cưới người vợ thứ 4. Sau đó, món vật còn được sử dụng trong các lễ đăng quang của vua và nữ hoàng Edward, Mary, Elizabeth, James I, Charles I.

Tới năm 1649, Oliver Cromwell xóa bỏ chế độ quân chủ và đưa ra quyết định xử trảm Vua Charles I. Sau đó, Cromwell đã ra lệnh đun chảy vương miện quý giá nặng 3,3 kg của Vua Henry VIII để đúc thành tiền xu.

344 viên đá quý trên vương miện được bán riêng lẻ. Khi đó, chúng được định giá là 1.100 bảng Anh. Một phần trong số đó bị thất lạc. Các chuyên gia tin rằng, bức tượng nhỏ trên vương miện này cũng bị thấy lạc khi Charles bỏ trốn hoặc chôn nó để Cromwell không tìm thấy.

"Suốt nhiều thế kỷ bị chôn vùi dưới đất, cuối cùng món báu vật này được tìm thấy", một chuyên gia thẩm định cho biết.

Hiện Bảo tàng Anh vẫn là nơi lưu giữ món vật. Nếu đồ cổ này được xác định là "hàng thật", thợ đào kim loại Duckett sẽ phải bán cho bảo tàng với mức giá do một hội đồng chuyên gia đưa ra.

Chân dung Vua Henry VIII của Anh

Henry VIII (tháng 6/1491 - tháng 1/1547), là một trong những vị Vua của Vương quốc Anh. Ông được xem là một quân vương có học thức, cuốn hút và thành công trên ngai vàng nước Anh.

Tuy nhiên, vị Vua này đã qua đời trong đống nợ chồng chất bởi có lối sống xa hoa quá mức. Ông đã chi tiêu quá nhiều so với tiền thuế thu được. Vua Henry VIII sở hữu bộ sưu tập thảm trang trí lớn nhất từng được ghi nhận và có tới 6.500 khẩu súng lục.

Sau khi ông qua đời, con trai ông là Edward VI lên ngôi kế vị.

(Theo DM/ WK / Dân Trí)