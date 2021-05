Đào mỏ quạ màu đỏ có xuất xứ từ Trung Quốc đang được các bà nội trợ chuộng mua về ăn. Xoài mút Trung Quốc cũng bán khá chạy giữa lúc xoài Việt Nam thu hoạch rộ.

Đào lạ đỏ thẫm từ Trung Quốc tràn về chợ Việt

Thời điểm này, đào bắt đầu vào mùa. Trên các tuyến phố, chợ truyền thống hay “chợ mạng”, các loại đào đã được bày bán tràn ngập. Song, ngoài đào Sa Pa, đào trơn, đào lòng vàng, đào mỏ quạ,... thị trường mới xuất hiện loại đào mỏ quạ màu đỏ lạ.



Theo các đầu mối, đây là đào Trung Quốc, vỏ ngoài có màu đỏ đậm, phần ruột có màu vàng, ăn giòn ngọt không khác gì đào của Việt Nam. Do nhìn khá lạ mắt, quả to, mã đẹp nên loại đào này đang được các bà nội trợ chuộng mua về ăn, dù giá bán lẻ lên đến 100.000 đồng/kg.

Đào lạ vỏ đỏ đậm tràn về chợ Việt

Xoài mút Trung Quốc bán chạy giữa lúc xoài Việt Nam thu hoạch rộ



Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, gần đây, thị trường TP.HCM "tái xuất" các xe máy bán rong mặt hàng xoài mút hay còn gọi là xoài mini chín vàng khá giống xoài mút Trung Quốc, thu hút khá đông người mua. Loại xoài này được bán với giá từ 25.000-30.000 đồng/kg. Ông Nguyễn Thế Bảo, Giám đốc HTX xoài Suối Lớn (Đồng Nai), năm nay, xoài Trung Quốc chín sớm, đụng mùa xoài Việt Nam nên cạnh tranh rất gay gắt ở thị trường xuất khẩu lẫn trong nước.



Trong khi đó, xoài trong nước đang rộ mùa, giá rẻ. Xoài hạt lép An Giang còn 9.000-15.000 đồng/kg, xoài tứ quý giá chỉ 15.000 đồng/kg, xoài Đài Loan loại Vip cũng chỉ 7.000 đồng/kg... Trên “chợ mạng” thay vì bán theo cân như trước, xoài giờ được bán theo set vài cân hoặc bán theo thùng.

Râu bạch tuộc Nhật Bản giá siêu rẻ, bán đầy chợ mạng



Râu bạch tuộc chắc thịt, ngọt, giòn sần sật, được nhiều người ưa thích. Giá cho mỗi kg râu bạch tuộc Nhật Bản, nhập khẩu chính ngạch là 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Râu bạch tuộc giá rẻ được bán tràn lan trên mạng.

Song, theo Báo Dân Trí, gần đây, trên chợ mạng, nhiều tiểu thương rao bán râu bạch tuộc khổng lồ được quảng cáo là hàng Nhật Bản với giá siêu rẻ, chỉ từ 90.000 đồng/kg. Nếu khách mua với số lượng lớn, giá chỉ còn 80.000 đồng/kg và được miễn phí vận chuyển đến tận nhà. Nhiều người nghi ngờ loại râu bạch tuộc này có thể là hàng Trung Quốc chứ không phải từ Nhật Bản.

Bắp cải tí hon giá 400.000 đồng/kg gây sốt



Bắp cải là loại rau quen thuộc ở Việt Nam, với giá từ 10.000-40.000 đồng/kg. Tuy nhiên, theo Báo Dân Trí, gần đây, một loại bắp cải tí hon, chỉ bằng quả mận hậu đang được rao bán với giá 400.000 đồng/kg khiến các bà nội trợ phát cuồng.



Loại bắp cải này có tên tiếng Anh là Brussels Sprouts, có nguồn gốc từ Bỉ, được trồng nhiều ở các nước như Australia, Pháp và là loại sản phẩm cao cấp mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng.

Ngọc dương dê giá nửa triệu vẫn cháy hàng



Ngọc dương dê chính là tinh hoàn của con dê đực. Từ xa xưa, ngọc dương dê được "ca tụng" như "thần dược" phòng the. Các món ăn từ ngọc dương dê ngày càng được ưa chuộng.

Ngọc dương dê xào sả, ớt (Ảnh: Dân Trí)

Chị Vũ Nhiên (chủ nhà hàng thịt dê lâu năm tại Quảng Ninh) cho biết trên Báo Dân Trí: Hiện mỗi bộ ngọc dương dê có giá từ 300.000-500.000 đồng, tùy độ to nhỏ.

Giá thép cuộn tăng mạnh



Các thương hiệu thép lớn trong nước vừa đồng loạt thông báo tăng giá thép cuộn CB240 lên mức trên 18.000 đồng/kg. Đây là lần tăng giá thứ ba của thép cuộn trong tháng 5. Chỉ tính trong tháng 5, giá thép đã tăng khoảng 10%.



Tính từ đầu năm đến nay, giá thép cuộn tăng giá 15 lần, tổng cộng mức tăng khoảng 40%. Giá thép tăng mạnh khiến các nhà thầu xây dựng gặp khó khi thực hiện các hợp đồng đơn giá cố định và sẽ phải chịu lỗ.



Trái cây đầu mùa đồng loạt giảm giá



Tuy mới bắt đầu vào vụ nhưng nhiều loại trái cây đầu mùa bán lẻ ngoài thị trường có giá rẻ hơn nhiều so với các năm trước.



Nếu như thời điểm này năm ngoái sấu đầu mùa được rao bán 60.000-70.000 đồng/kg thì năm nay giá bất ngờ hạ nhiệt, chỉ còn 40.000 đồng/kg.

Giá sấu non rẻ hơn nhiều so với năm ngoái

Giá vải đầu mùa cũng rẻ hơn mọi năm. Ví như vải u hồng đầu mùa năm ngoái giá 100.000 đồng/kg khi ra tới Hà Nội thì năm nay chỉ còn 50.000 đồng/kg. Trên chợ mạng, có người rao bán vải giá chỉ 50.000 đồng/3kg.



Tại TP.HCM, giá mận Hà Nội được rao bán chỉ từ 40.000-50.000 đồng/kg, bằng một nửa so với mận đầu mùa năm ngoái.



Sầu riêng mới rộ lên và về nhiều ở các chợ tại TP.HCM khoảng 2 tuần nay nhưng giá cực rẻ, tầm 60.000-80.000 đồng/kg (bao ăn).



Dưa lưới đại hạ giá, bí đỏ ế cho bò ăn



Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đầu ra của dưa lưới bị ảnh hưởng khiến giá giảm mạnh. Báo Pháp Luật TP.HCM thông tin, tại một số chợ trên địa bàn TP.HCM và trên các xe lưu động, dưa lưới trồng ruộng và trồng nhà màng đang được bán với giá chỉ từ 20.000-40.000 đồng/kg, chưa bằng 50% so với giá bán trong các năm gần đây.



Giá bí đỏ cũng rớt giá thảm hại. Theo Báo Dân Trí, giá bí đỏ tại Đắk Lắk chỉ còn khoảng 800-1.500 đồng/kg khiến nhiều nông dân điêu đứng. Còn tại Phú Yên, hàng trăm tấn bí đỏ chất đống không có người mua, phải đổ cho bò ăn.



Kem Trung Quốc giá rẻ tràn ngập thị trường



Theo ANTV, đầu hè nắng nóng, những que kem Trung Quốc nội địa với giá rẻ chỉ vài nghìn đồng tràn ngập thị trường lẫn trên mạng xã hội. Giá rẻ, màu sắc hương vị phong phú hấp dẫn, những que kem này được nhiều người săn đón mà không biết nguồn gốc, chất lượng thực hư thế nào.



Thực tế, tất cả những sản phẩm này đều được nhập khẩu vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch nên không có giấy tờ về nguồn hàng cũng như kiểm định về chất lượng sản phẩm. Bởi vậy, không ít các tiểu thương tại Hà Nội phải mở ra nhiều kho, nhằm chia nguồn hàng, để qua mắt lực lượng chức năng.

Giá thịt heo sỉ giảm mạnh, chợ lẻ giảm nhỏ giọt

Theo Báo Phụ Nữ TP.HCM, khoảng một tuần nay, tại TP.HCM, giá heo hơi giảm khoảng 8.000-9.000 đồng/kg. Giá thịt heo mảnh (heo sỉ/heo móc hàm) loại 1, 2 cũng giảm mạnh khoảng 12.000-15.000 đồng/kg, lần lượt còn 85.000 đồng/kg loại 1 và 78.000 đồng/kg loại 2. Song giá các loại thịt heo pha lóc lại có mức giảm không nhiều, chỉ khoảng 5.000 đồng/kg.

Giá bán lẻ thịt heo tại một số chợ vẫn cao, một số nơi chỉ giảm khoảng 5.000-10.000 đồng/kg, một số nơi không giảm.

Đặc sản ớt 'trung đoàn' giá đắt



Khác với cảnh người nông dân ở Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam,... phải bán ớt với giá rẻ như cho vẫn ế, dịp này tại Mường Tè (Lai Châu), đặc sản ớt trung đoàn lại có giá cao chót vót.

Ớt trung đoàn giá cao chót vót.

Chị Nguyễn Thị Su - một hộ trồng ớt trung đoàn ở xã Kan Hồ (Mường Tè) - cho biết: “Năm ngoái, giá ớt dao động 150.000-220.000 đồng/kg tùy số lượng và thời điểm, nhưng năm nay ớt mất mùa nên giá cao hơn. Tôi đổ sỉ từ 5kg với giá 220.000 đồng/kg, có thời điểm bán lẻ giá ớt tươi lên đến 280.000-300.000 đồng/kg khách vẫn tranh nhau mua”.



Theo chị Su, sở dĩ có tên ớt trung đoàn là để chỉ độ cay của chúng, ý nói cả trung đoàn chỉ ăn hết một quả ớt này thôi vì quá cay. Thêm nữa, loại ớt này còn có mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn một lần cũng nhớ mãi.



Linh kiện máy tính cũ, hỏng được bán giá cao



Báo Dân Trí cho hay, gần đây, thị trường linh kiện bỗng sôi động hơn hẳn vì nhiều người mua máy tính với mục đích đào coin. Thậm chí, các loại linh kiện cũ, hỏng cũng được mua bán với giá tương đối cao.



Muốn đào được bitcoin, người chơi cần phải đầu tư dàn máy có cấu hình cao, đặc biệt, card đồ họa phải cực khỏe. Giá của card đồ họa hiện đã tăng 30% so với trước. Theo giới kinh doanh, nếu các loại tiền ảo chạm đáy như trước, giá linh kiện máy tính mới có thể trở về đúng giá trị thực.



