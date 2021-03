Dâu tây hana, đặc sản Mộc Châu, được bán tại Hà Nội với nhiều mức giá, hàng siêu vip tới gần 1 triệu đồng/kg. Còn sầu riêng Musang King, được mệnh danh ngon nhất thế giới, đổ về Việt Nam với giá rẻ chưa từng có.

Dâu tây Mộc Châu về Hà Nội giá 1 triệu đồng/kg

Dâu tây hana Mộc Châu đổ bộ thị trường Hà Nội với số lượng cực lớn. Dâu được bày bán khắp các chợ, siêu thị, cửa hàng, được rao bán la liệt trên “chợ mạng”.

Những trái dâu tây hana chín đỏ, căng mọng được bán với nhiều mức giá khác nhau, từ 200.000-350.000 đồng/kg tuỳ loại. Riêng loại vip giá khoảng 450.000-500.000 đồng/kg, có cửa hàng còn bán dâu tây hana Mộc Châu siêu vip (quả to như dâu quạt Nhật Bản) với giá 800.000 đồng/kg.

Dâu hana Mộc Châu.

Anh Nguyễn Văn Hùng - một nhà vườn trồng dâu hana tại Mộc Châu - cho biết, vài năm về trước, các vườn dâu hana khá hiếm, số lượng đếm trên đầu ngón tay. Giờ thì dân trồng nhiều không đếm xuể, nguồn cung vì thế cũng tăng mạnh.

Sầu riêng ngon nhất thế giới về Việt Nam, giá rẻ chưa từng có

Có nguồn gốc từ bang Sabah của Malaysia, sầu riêng Musang King được mệnh danh là ông vua của dòng sầu riêng. Đặc tính nổi trội của loại sầu riêng được mệnh danh ngon nhất thế giới này là cơm sầu mềm dẻo, có màu vàng như nghệ, vị ngọt đậm đà, hạt lép. Hương thơm của Musang King khá đặc trưng.

Tại Việt Nam, sầu Musang King xuất hiện trong vài năm lại đây. Loại sầu này từng tạo ra cơn sốt, được giới nhà giàu “xếp hàng” đặt mua dù giá cao ngất ngưởng, 1,2-1,6 triệu đồng/kg cơm sầu đông lạnh, gấp 4-6 lần giá cơm sầu Việt.

Hiện loại sầu này được rao bán ồ ạt với giá rẻ chưa từng có. Những khay cơm sầu Musang King đông lạnh trọng lượng 400gram/khay giá chỉ 330.000-390.000 đồng/khay. Tính ra, 1kg sầu giá chỉ 825.000-970.000 đồng/kg. So với thời điểm cuối năm 2020, giá sầu Musang King hiện giảm gần một nửa.

Bò Úc thượng hạng giá rẻ hơn cả thịt lợn ngoài chợ

Vài năm lại đây, thịt ba chỉ bò Mỹ giá từ 169.000-230.000 đồng/kg vốn được cho là gần như rẻ nhất trong các loại thịt bò nhập khẩu. Nhưng vài tuần nay, trên “chợ mạng” bất ngờ xuất hiện loại thịt bò nhập khẩu có giá siêu rẻ, đặc biệt là thịt lõi thăn bò Úc.

Thịt lõi thăn bò Úc được bán trên chợ mạng với giá siêu rẻ

Lõi thăn bò Úc được cắt khúc, đóng túi hút chân không được rao bán từ 115.000-130.000 đồng/kg, rẻ hơn cả thịt lợn bán ở chợ. Mức giá này khiến nhiều người không khỏi giật mình, bởi trước nay trên thị trường, phần thịt lõi vai hay lõi thăn bò Úc thường có giá khá đắt đỏ, từ 300.000-350.000 đồng/kg.

Lý giải vì sao giá thịt bò Úc lại rẻ hơn cả giá thịt lợn ngoài chợ, dân buôn cho rằng do họ nhập số lượng lớn theo container nên giá nhập cũng rẻ hơn, đặc biệt dịp này đang xả kho để nhập lô mới về nên giá giảm nhiều so với thời điểm trước Tết.

Rau rừng Tây Bắc đắt khách Thủ đô

Vài năm gần đây, dân Thủ đô rất chuộng các loại rau rừng bởi chúng tự nhiên, không có thuốc sâu mà ăn lại lạ miệng. Trong đó, các loại rau rừng Tây Bắc như bò khai, rau dớn, rau ngót, măng đắng... khá đắt hàng. Chúng được bán với giá từ 50.000 đồng/kg, có loại hơn 80.000 đồng/kg.

Chị Hải Minh - một đầu mối chuyên cung cấp rau rừng ở Hà Nội - cho biết trên Báo Dân Trí, mỗi ngày, chị bán ra thị trường 80kg măng rừng, 1 tạ bò khai. Trong đó, măng rừng là 50.000 đồng/kg, chưa lột vỏ, còn bò khai từ 60.000-80.000 đồng/kg.

Hoa súng đắt đỏ, cháy hàng

Vài năm lại đây, thay vì mọc dại hay được trồng ở các hồ, ao, đầm... hoa súng trở thành loại cây cảnh được nhiều người trồng trong nhà để ngắm chơi.

Giá hoa súng khá đắt vẫn được nhiều người chuộng mua

Đặc biệt, gần đây, Hà Nội xuất hiện trào lưu mới khi nhiều người mua hoa súng về cắm trang trí trong nhà. Do đó, dù có giá đắt gấp gần chục lần hoa hồng thơm, hoa súng vẫn được chị em tranh nhau đặt mua. Giá hoa súng từ 120.000-150.000 đồng/bó (20 bông), còn những bông to trộn các màu có giá 240.000 đồng/bó (20 bông).

Rao bán trứng gà la liệt, giảm giá kỷ lục

Trên 'chợ mạng', trứng gà được rao bán nhộn nhịp với giá giảm mạnh, nhiều người còn kêu gọi "giải cứu" trứng giúp bà con nông dân với mức giá siêu rẻ từ 17.000-20.000 đồng/10 quả. Giá trứng gà xuất buôn chỉ khoảng 1.400 đồng/quả.

Nguyên nhân khiến giá trứng giảm thê thảm được cho là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhu cầu tiêu thụ của người dân giảm mạnh. Trong khi đó, nguồn cung trứng vịt, trứng gà tại nhiều địa phương lại dồi dào do nhiều hộ gia đình chuyển từ chăn nuôi lợn sang chăn nuôi gà, vịt lấy trứng.

Qua khảo sát của Zing, không chỉ riêng giá trứng giảm, mà các loại gia cầm thương phẩm như gà, vịt,... cũng rớt giá và khó bán. Cụ thể, gà ta xuất chuồng có giá 60.000-75.000 đồng/kg, vịt có giá 25.000-27.000 đồng/kg, gà lông trắng 35.000 đồng/kg.

Sen quan âm đi máy bay từ miền Nam ra Hà Nội đắt hàng

Sen quan âm thực chất là sen Thái, còn gọi là sen Bách Diệp. Sen có 2 màu trắng và hồng, đặc điểm nổi bật là có rất nhiều cánh nhỏ li ti bên trong. Nụ sen hình cầu, hoa nhiều cánh và to bằng 2 bàn tay úp vào nhau. Ở miền Bắc, loại sen này được trồng khá nhiều, nhưng mùa hoa nở thường vào tầm tháng 5-7 hàng năm. Còn ở miền Nam, sen này gần như nở quanh năm.

Hoa sen miền Nam.

Loại sen quan âm trồng ở miền Nam dịp này được vận chuyển ra Hà Nội bằng máy bay để phục vụ nhu cầu mua cắm trưng trong nhà hay đi lễ đầu năm. Giá hoa sen thời điểm hiện tại lên tới 15.000 đồng/bông, khá đắt đỏ so với những loại hoa khác song vẫn hút khách Hà Nội. Nhờ đó, dân buôn nhập cả vạn bông mỗi tuần vẫn không đủ bán.

Đặc sản quýt Nghệ An giá rẻ như cho vẫn ế

Quýt PQ là giống cây thế mạnh ở vùng Nghĩa Đàn (Nghệ An). Loại quả đặc sản này đã giúp đời sống nhiều nông dân nơi đây trở nên khấm khá. Song năm nay, giá quýt xuống thấp và không tiêu thụ được khiến nhiều gia đình, nhà vườn gặp khó khăn.

Theo Báo Tiền Phong, hàng trăm ha quýt PQ ở Nghĩa Đàn không tiêu thụ được mặc dù giá bán rất rẻ, chỉ 2000 đồng/kg. Những năm trước, giá quýt PQ trung bình từ 8.000-10.000/kg.

Giá thanh long tăng mạnh

VOV thông tin, sau nhiều tháng liên tục giảm, sau Tết Nguyên đán, giá thanh long tươi tại Long An đã tăng trở lại.

Sản lượng thanh long tại Long An không còn nhiều.

Hiện thương lái thu mua tại các nhà vườn ở Long An với giá thanh long ruột trắng từ 12.000-15.000 đồng/kg, thanh long ruột đỏ loại I từ 28.000-32.000 đồng/kg, các loại khác dao động trung bình 25.000 đồng/kg, cao hơn 5 lần so với trước Tết. Tuy nhiên, sản lượng thanh long tại Long An không còn nhiều.

Du lịch nội địa 'hút' khách, giá vé bay giảm kịch sàn

Sau khoảng thời gian dài đóng băng vì Covid-19, các khách sạn, resort đang hút khách nội địa, thị trường du lịch đã có dấu hiệu hồi phục trở lại. Các hãng bay cũng giảm giá vé máy bay kịch sàn để kích cầu.

Theo khảo sát của VTC News, giá vé máy bay tại các kênh đặt hàng online lớn hiện rất rẻ. Khách đặt vé từ Hà Nội đi Đà Lạt dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 trên trang chủ Bamboo Airways chỉ 48.000 đồng cho chiều đi và chiều về là 69.000 đồng. Giá vé đi Đà Nẵng vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 của Vietnam Airlines là 109.000 đồng cho mỗi chiều, của Vietjet Air là 39.000 đồng cho mỗi chiều và của Bamboo Airways là 36.000 đồng cho mỗi chiều (chưa bao gồm thuế).

Hạnh Nguyên(Tổng hợp)