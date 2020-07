Đã qua 22 ngày cơ quan chức năng tại Lào Cai có giấy chứng nhận kiểm định ATVSTP với hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu vào VN nhưng lô hàng 2 tấn dâu tây Trung Quốc bị Công an Đà Lạt bắt giữ vẫn còn tươi nguyên như vừa hái!

Vào 8h sáng 24-7, Đội CSĐT tội phạm kinh tế Công an TP.Đà Lạt qua theo dõi, phát hiện 1 chiếc xe tải BS: 60C-434.88 chở hàng hoá có dấu hiệu tình nghi đã bám theo.

Khi chiếc xe dừng trên đường Lê Văn Tám (phường 10 - Đà Lạt), lực lượng Công an yêu cầu kiểm tra, phát hiện trên xe chở 2 tấn hàng, gồm cả trăm thùng xốp, bên trong toàn dâu tây có xuất xứ từ Trung Quốc nên đã đưa cả người và phương tiện về trụ sở Công an TP.Đà Lạt làm việc. Dâu tây để 22 ngày vẫn tươi rói!

Giấy tờ kiểm định an toàn thực phẩm từ ngày 2-7, nhưng đến ngày 24-7 dâu tây vào đến Đà Lạt vẫn tươi roi rói!

Tài xế là Nguyễn Thanh Hà (SN 1977, trú xã Hương Thọ, TX.Hương Trà - Hà Tĩnh) khai nhận chở thuê hàng từ sân bay Liên Khương (huyện Đức Trọng - Lâm Đồng) đến Đà Lạt. Chiếc xe tải đăng ký của một người tên D. trú huyện Định Quán - Đồng Nai.

Qua kiểm đếm, cơ quan Công an lập biên bản tạm giữ 123 thùng xốp đựng dâu tây, trọng lượng khoảng 2 tấn, bao gồm loại đóng thành từng hộp carton nhỏ và không đóng hộp để trong thùng xốp.

Trinh sát xác định, chủ hàng là Phạm Trung Sơn (SN 1993, trú quận 3, TP.Hồ Chí Minh), chuyên nghề bán dâu tây trên trang mạng xã hội cá nhân nên đã tiến hành mời làm việc để đấu tranh.

Phạm Trung Sơn không xuất trình được giấy tờ hợp pháp, hợp lệ liên quan đến lô hàng. Theo các giấy tờ, hợp đồng vận chuyển liên quán đến lô hàng này, nguồn gốc số dâu tây được vận chuyển từ Lào Cai, qua sân bay Nội Bài (Hà Nội), sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đến sân bay Liên Khương, sau đó xe tải tiếp tục chở đến căn nhà trên đường Trần Khánh Dư (phường 8 - Đà Lạt) để tiêu thụ. Nhưng đã bị lực lượng Cảnh sát kinh tế Đà Lạt bắt giữ khi xe dừng trên đường Lê Văn Tám.

Khả năng do hôm qua, Công an huyện Đức Trọng bắt giữ lô hàng 8 tấn dâu tây Trung Quốc từ sân bay Nội Bài đến sân bay Liên Khương nên nhóm này chuyển hướng, quá cảnh sân bay Tân Sơn Nhất nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Cơ quan điều tra làm việc với chủ hàng Phạm Trung Sơn

Trên trang cá nhân, Sơn đăng bán sỉ, lẻ dâu nội địa Trung Quốc, từ đó, gian thương có nguồn hàng "đội lốt" dâu tây Đà Lạt

Tại cơ quan điều tra, Phạm Trung Sơn khăng khăng khai không có tội, biết là hàng Trung Quốc vẫn mua đi bán lại, không lừa dối khách hàng. Ngay cả trên trang mạng xã hội, anh này cũng công khai bán dâu tây Trung Quốc. Tuy nhiên, vụ tuồn hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Đà Lạt này, người mua hàng trên hoá đơn, chứng từ là Nguyễn Thị Nhung, giá mua 5.000 đồng/kg; trong khi đó, Sơn khai mua 50 đến 60.000 đồng/kg, vận chuyển tới Đà Lạt. Do đó, Sơn chỉ không lừa thương lái, còn thì người mua, tiêu thụ sẽ không phân biệt được xuất xứ, hàng hoá.

Điều tra viên làm việc, lấy lời khai với người tài xế

Lô hàng này có giấy chứng nhận kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hoá có nguồn gốc thực vật nhập khẩu và tờ khai thông quan của cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ghi rõ nguồn hàng từ Vân Nam - Trung Quốc, qua các cửa khẩu Hà Khẩu (Trung Quốc) và Lào Cai, vận chuyển đến các tỉnh, thành trong nước, từ ngày... 2-7-2020. Như vậy, đã 22 ngày trôi qua, nhưng thật lạ kỳ, những trái dâu tây (có lá đậy trên) đều tươi mơn mởn như vừa hái! Phóng viên kiểm tra, những trái dâu đều tươi, căng mọng, đẹp đều tăm tắp.

Trung tá Nguyễn Thế Nhật - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm kinh tế Công an Đà Lạt cho biết, nếu họ để nguyên nhãn hàng, khẳng định là hàng Trung Quốc để khách hàng tự quyết định mua hay không là lẽ khác, đằng này, các gian thương đều nhập nhằng không để tên hàng hoá xuất xứ Trung Quốc mà trà trộn, giả đặc sản Đà Lạt, lừa dối khách hàng.

Giá dâu tây tại Đà Lạt hiện nay, hàng đẹp loại 1 dao động ở mức giá 250 đến 300.000 đồng/kg. Đây là hành vi buôn bán hàng lậu, siêu lợi nhuận.

Thời gian cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm lô hàng dâu tây từ ngày 2-7, đến ngày 24-7 số hàng này "cập bến" Đà Lạt

Đại tá Nguyễn Tấn Vũ - Trưởng Công an TP. Đà Lạt chỉ đạo Đội Cảnh sát kinh tế, tiếp tục đấu tranh, làm rõ Nguyễn Thị Nhung là ai, các đối tượng có liên quan đến vụ vận chuyển dâu tây do Công an huyện Đức Trọng vừa triệt phá không; xử lý nghiêm, kiên quyết với tội phạm buôn lậu, gian thương để bảo vệ sức khoẻ người dân và thương hiệu dâu tây Đà Lạt.

Như đã đưa tin, trước đó, vào buổi trưa và khuya ngày 22-7, Công an huyện Đức Trọng phát hiện, kiểm tra và bắt giữ 3 xe tải BS: 49C-102.53, 49C-155.54, 49C-100.59 do các tài xế Cao Ngọc Tâm (38 tuổi), Vòng Nhật Phúc (33 tuổi) và Nguyễn Thành Luân (28 tuổi) điều khiển cùng 2 lô hàng, trên 600 thùng xốp, chứa khoảng 8 tấn dâu tây Trung Quốc, từ sân bay Nội Bài đến sân bay Liên Khương, sau đó tiếp tục được vận chuyển đến Đà Lạt tiêu thụ.

Các tài xế đều khai chở thuê. Chủ hàng đã "bỏ của chạy lấy người". Công an huyện Đức Trọng phối hợp với An ninh cảng hàng không Liên Khương và các ngành chức năng khác đã tạm giữ người và phương tiện, số hàng lậu bị bắt quả tang và hiện đang truy tìm chủ hàng để xử lý vụ việc.

Chiếc xe tải chở 2 tấn dâu tây Trung Quốc hàng lậu bị tạm giữ

