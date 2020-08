Sẽ tiếp tục cảnh báo người dân Ngày 10/8/2020, lãnh đạo địa phương nơi ông T. sinh sống xác nhận, chuyện ông T. bị lừa số tiền hàng tỷ đồng khi đầu tư vào lan Phi điệp đột biến là hoàn toàn có thật. Tuy nhiên, ông T. chưa có đơn tố cáo gửi tới cơ quan chức năng để giải quyết sự việc. "Trên địa bàn cũng có nhiều người làm giàn trồng lan vì mục đích kinh tế. Tuy nhiên, hiệu quả từ mô hình này chưa được khẳng định. Lãnh đạo địa phương luôn khuyến khích người dân phát triển kinh tế gia đình, tuy nhiên cần phải nghiên cứu kỹ để phát triển bền vững. Nếu có sự bất ổn trong đầu tư vào lan Phi điệp đột biến thì sẽ có cảnh báo tới người dân" - vị này cho hay. Ngày 5/8/2020, trao đổi trước tình hình nhiều cuộc giao dịch lan đột biến giá cao bất thường diễn ra trong thời gian qua, Đại tá Lưu Đức Tỉnh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong cuộc họp giao ban đầu tuần vừa qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt, giao trực tiếp cho Trưởng công an TP. Việt Trì và các huyện trên địa bàn theo dõi, nắm tình hình về những cuộc giao dịch lan Phi điệp đột biến trên địa bàn. Đối với những cuộc giao dịch lan đột biến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, lực lượng công an các huyện phải theo dõi, nếu thấy có biểu hiện đáng ngờ, mầm mống xuất hiện nguy cơ của tội phạm thì cần thực hiện công tác tuyên truyền, điều tra, xử lý nếu vi phạm pháp luật. "Nếu xuất hiện dấu hiệu tội phạm từ những cuộc giao dịch lan đột biến thì cần xử lý nghiêm, triệt để" - Đại tá Lưu Đức Tỉnh khẳng định.