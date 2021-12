Đón khách quốc tế:

Các doanh nghiệp du lịch đang tìm mọi cách để thích ứng, phục hồi trong "bình thường mới". Dẫu vậy, nhu cầu đặt tour của khách nội địa vẫn rất thấp. Trong khi đó, thị trường lớn nhất là TP.HCM đang chờ được mở cửa, đón khách quốc tế.

Online hóa trải nghiệm du lịch

16h30 ngày 5/12, đoàn du khách 8 người của Haha Travel tổ chức buổi livestream trải nghiệm du lịch thực tế tại H'Mong Village (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang). Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2021 diễn ra trên nền tảng online.

Không phải tự nhiên, một DN du lịch di chuyển quãng đường gần 2.000 km từ Nam ra Bắc. Hậu đại dịch, đơn vị mong muốn mang đến trải nghiệm thật nhất cho khách du lịch ở đầu kia của đất nước. Ông Nguyễn Trung Hậu - Giám đốc Haha Travel - cho biết, đây là hướng tiếp cận mới, gia tăng thêm giá trị chứ không phải việc chỉ lo đặt phòng. Với cách thức hiện tại, phụ thuộc vào những người có khả năng kết nối với Internet, có trải nghiệm về số. Do vậy, đối tượng lớn tuổi gặp khó khăn hơn.

“Khách hàng lớn tuổi ít sử dụng máy tính, điện thoại hơn sẽ là một rào cản. Do vậy, tổ chức tour online kết hợp offline, mật độ người tham gia trực tiếp ít đi. Cần kênh tiếp cận với tập khách hàng không sử dụng nền tảng số. Đây là xu hướng lâu dài”, ông Hậu nói.

Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2021 tổ chức hội chợ ảo lần đầu tiên (ảnh chụp màn hình)

Tổng giám đốc Công ty Saco Travel - ông Nguyễn Ngọc Tấn - chia sẻ, hướng tới chuyển đổi số, DN đã chuẩn bị trước nguồn nhân lực được đào tạo để thích ứng. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với các sàn TMĐT như Traveloka, Sen Đỏ và Shopee. Hiện, hiệu quả tốt về độ tiếp cận thị trường nhưng sức mua còn yếu.

Theo bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, để hỗ trợ các DN kích cầu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, từ ngày 4-25/12, lần đầu tiên trong lịch sử, khoảng 100 gian hàng của DN du lịch và các tỉnh/thành xuất hiện trực tuyến, ứng dụng công nghệ 2D, 3D tại Ngày hội Du lịch của TP.

Nếu tổ chức các gian hàng trực tiếp ngoài trời thì khách đến đông, chưa phù hợp ở giai đoạn hiện nay. Do đó, các hoạt động thực hiện trên nền tảng trực tuyến là chính. Khách du lịch có nhu cầu và các DN có thể tìm hiểu thông tin trên website của Sở, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người với người để phòng chống dịch.

Bao giờ TP.HCM được đón khách quốc tế?

Dẫu việc thay đổi mang tính tích cực, song trên thực tế, du lịch là hoạt động trải nghiệm mang tính thực tế cao, tương tác với môi trường xung quanh. Việc online hóa không thể tránh khỏi cảm giác nhàm chán cho khách hàng.

Ông Nguyễn Trung Hậu đề nghị có các chương trình, sự kiện thu hút sự chú ý. Ví dụ, những show biểu diễn miễn phí để có điểm chạm giữa khách hàng với các công ty du lịch thì may ra mới tiếp cận được khách. Còn nếu không có một động lực nào dẫn đến việc người dân truy cập một website để tìm hiểu thông tin thì rất khó để thu hút khách hàng.

Ông Peter Feldmann (áo vest) - Thị trưởng TP. Frankfurt (Cộng hòa Liên bang Đức) tham quan Bưu điện TP.HCM ngày 9/11 (ảnh: Trần Chung)

Đại diện Saco Travel khẳng định, các DN đang cố chứ quay trở lại bình thường mới là chưa thể. Khi mới khởi động du lịch, sức mua rất yếu do tâm lý người dân còn lo sợ, chưa thực sự thoải mái. Ngoài ra, chưa có sự đồng bộ, tỉnh này mở, tỉnh kia lại đóng. Đơn cử, du khách đã cài ứng dụng PC-Covid nhưng một số tỉnh lại không chấp nhận. Các địa phương còn gây khó cho hoạt động du lịch như Bình Thuận, Lâm Đồng, Đà Nẵng,...

Do đó, các DN mong có chính sách thông thoáng để sớm chào đón khách quốc tế, tạo đường đua trở lại cho ngành du lịch. Bởi, du lịch là ngành kinh tế - dịch vụ - tổng hợp nên việc phục hồi sẽ dần kéo theo phục hồi các ngành nghề liên quan khác.

Thực tế, lượng khách quốc tế đến TP.HCM hàng năm chiếm khoảng 50% lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Ngành du lịch TP.HCM được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn khi đóng góp hơn 10% vào GRDP của TP trước giai đoạn dịch bệnh. Tuy nhiên, do tác động của dịch bệnh, tại TP, tổng thu từ du lịch 11 tháng năm 2021 đạt 42.677 tỷ, giảm 44% so với năm 2020 và giảm tới 69% so với 11 tháng năm 2019. Việc sớm đón dòng khách ngoại quốc trong điều kiện an toàn sẽ giúp khôi phục ngành "công nghiệp không khói" này.

Liên quan tới lộ trình đón khách quốc tế, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch TP.HCM, cho hay, địa phương đã có văn bản kiến nghị Chính phủ và Bộ, ngành liên quan về việc thí điểm mở cửa cho quốc tế, sử dụng hộ chiếu vắc xin từ tháng 12/2021. TP.HCM mong Bộ VH-TT-DL và Tổng Cục Du lịch sớm lấy ý kiến các Bộ ngành, trình Thủ tướng Chính phủ để đưa TP trở lại thành điểm đến của du khách quốc tế.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho rằng, thời điểm hiện tại cần tập trung đảm bảo an toàn tại điểm đến và cho khách du lịch, định hướng chung trong giai đoạn phục hồi 2021-2023, du lịch Việt Nam lấy du lịch nội địa làm trọng tâm khai thác.

Bộ VH-TT-DL sẽ đánh giá các điều kiện cần thiết, xem xét việc mở cửa, đón khách du lịch quốc tế tại TP.HCM trong thời gian tới. Trong đó, yếu tố an toàn vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Từ an toàn tại tuyến điểm đến an toàn trong chuỗi dịch vụ, an toàn trong điều hành tour và công tác kiểm soát.

Trần Chung