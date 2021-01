Mặc dù tour Tết bắt đầu sôi động nhưng được đánh giá là chậm, ít khách hơn so với mọi năm. Thị trường khó đoán định, các doanh nghiệp lữ hành vẫn đang hồi hộp chờ sức bật vào hai tuần cuối trước Tết.

Khách vẫn lưỡng lự

Chưa đầy 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2021, chị Đỗ Thị Hạnh ở Cầu Giấy (Hà Nội) vẫn lưỡng lự chưa chốt được chuyến đi du lịch Phú Quốc vào dịp Tết này. Nhà chị có 4 người lớn, định khởi hành vào mùng 2 Tết, mùng 6 về. Năm ngoái, cả nhà đi Nha Trang và chị đặt tour từ trước Tết hơn một tháng. Còn giờ này, chị đang lăn tăn bởi phần là chưa có thông tin về thưởng Tết, nghe nói khó khăn thấp hơn nhiều so với năm ngoái, phần là sợ rủi ro dịch bệnh.

Trong bối cảnh thiếu vắng khách quốc tế, khách trong nước không thể xuất ngoại, Tết này các doanh nghiệp lữ hành trông đợi cả vào thị trường nội địa.

Song, thay vì đặt tour Tết sớm và các công ty lữ hành thống kê được số lượng để chuẩn bị tour tuyến, dịch vụ thì năm nay, khách trong nước ra quyết định chậm hơn nên nhiều đơn vị đến thời điểm này vẫn chưa có trong tay số lượng khách đặt.

Tết năm nay du khách phía Bắc thường chọn đi chơi vùng nắng ấm

Nguyễn Thị Thanh Hòa, Giám đốc công ty du lịch Dream Travel, cho hay, công ty đang bán tour Tết nhưng hơi chậm vì tháng này rơi vào mùa thấp điểm, dự báo khoảng 2 tuần nữa thị trường sẽ sôi động hơn. Bà Hòa lý giải đó là bởi du khách đang chờ thưởng Tết để cân đối thu chi trước khi ra quyết định và còn nghe ngóng tình hình dịch bệnh.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Phòng Tiếp thị - Truyền thông Công ty Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, cũng cho rằng thị trường tour Tết có phần chậm hơn song vẫn chuyển biến liên tục nên các doanh nghiệp lữ hành không thể chắc chắn về kế hoạch kinh doanh mà phải linh hoạt xoay chuyển để cố gắng đạt được mục tiêu.

Chẳng hạn tại Fiditour - Vietluxtour, dự đoán khách đặt tour sẽ tăng cao trong 1-2 tuần tới và kéo dài đến cận Tết Nguyên đán, thậm sát ngày khởi hành mới đặt nên công ty sẽ bán tour xuyên Tết. Xu hướng hiện nay khách đi theo dạng tự túc, đặt dịch vụ lẻ nên thời gian lên kế hoạch càng bất định, khó đoán.

Ngoài ra, với khách MICE, công ty kéo dài mùa du lịch khách đoàn đến sát Tết để bù lại phần nào các thị trường inbound và outbound đang tạm ngưng.

Tuy sức bán chưa rõ, song bà Trần Bảo Thu ước tính, lượng khách nội địa của công ty dịp Tết 2021 sẽ tăng khoảng 40-50% so với năm trước, chủ yếu tập trung vào các dịch vụ lẻ.

Phú Quốc là điểm đến yêu thích của nhiều du khách

Tết năm nay, hầu hết các công ty lữ hành đều kỳ vọng lượng khách nội địa sẽ tăng do khách không thể đi du lịch nước ngoài.

Tại Flamingo Redtours, đến thời điểm này, lượng khách mua tour đạt được khoảng 60% so với kế hoạch đề ra. Bà Vũ Bích Huệ, Phụ trách Truyền thông của công ty, nói rằng, so với mọi năm, tổng lượng khách chung thì không tăng, chỉ có số lượng khách nội địa tăng. Tết 2020, Flamingo Redtours phục vụ 10.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 6.000, khách nội địa 4.000. Còn năm nay, dự kiến lượng khách trong nước tăng, ước tính đạt khoảng 8.000 lượt.

Còn Vietravel dự kiến sẽ phục vụ khoảng 35.000 lượt khách, tăng 135% so với năm 2020. Tính đến ngày 18/1/2021, tỷ lệ bán tour Tết đạt khoảng 65%.

Tour miền Trung ế ẩm

Đi du lịch Tết năm nay, khách chủ yếu khởi hành vào mùng 2,3,4 Tết, hành trình dao động từ 3-4 ngày. Đây là điều khác biệt với mọi năm, khi nhiều người lựa chọn khởi hành từ chiều mùng 1 Tết bởi đi tour nước ngoài thường dài ngày hơn.

Mức giá tour Tết được các công ty lữ hành chào bán hợp lý hơn so với mọi năm, thậm chí tiết kiệm từ 15-30% so với Tết 2020. Đại diện Flamingo Redtours cho hay, do không có khách quốc tế, các dịch vụ như nhà hàng, khách sạn không bị căng thẳng; giá tour cũng không bị phụ thu cao, thậm chí nhiều nhà cung cấp dịch vụ còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi như giảm giá hoặc tặng các dịch vụ gia tăng.

Nhờ quảng bá tốt, các tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc rất hút khách du lịch Tết Tân Sửu

Bà Trần Bảo Thu nhận xét, các tuyến miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, Hà Giang, Sa Pa, Cao Bằng, Mộc Châu,... đứng đầu trong các tour được du khách lựa chọn nhờ được quảng bá khá tốt. Sau đó là các tour Đà Lạt, Phú Quốc, Phú Yên, Quy Nhơn và các tỉnh miền Tây.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa cho hay, theo bà biết thì tại một số công ty lữ hành, tour đi các khu vực nắng ấm như Phú Quốc đã bán gần hết. Cùng với Tây Nguyên, các tỉnh miền Tây,... đây đang là những tour hot. Còn du khách miền Nam lại thích ra Bắc trải nghiệm cái rét nên các địa phương gần Hà Nội rất hút khách.

Song, đáng lưu ý, một số tuyến bán chậm so với cùng kỳ năm ngoái, như Đà Nẵng - Hội An. Có thể do các địa phương này năm qua bị ảnh hưởng của dịch bệnh, bão lụt nên hoạt động kích cầu, quảng bá điểm đến bị hạn chế, bà Thu băn khoăn.

Theo ông Trần Văn Long, Tổng giám đốc Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt, dù sắp Tết âm lịch, nhưng các tour du lịch và vé máy bay đến các tỉnh miền Trung gần như còn nguyên, không có khách nào ngó ngàng đến. Không chỉ công ty lữ hành, mà ngay cả các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch tại Huế, Đà Nẵng, Hội An,... vẫn phải chịu thiệt hại nặng nề, gần như khó thể gượng dậy được do “di chứng” của dịch bệnh và bão lũ.

Vì thế, ông Long tiết lộ Du lịch Việt quyết định kích cầu thị trường du lịch khu vực này nhờ lợi thế đường bay từ hai đầu Hà Nội - TP.HCM vào miền Trung đều vắng khách, giá hấp dẫn. Nội dung này nằm trong chương trình bán hàng nghìn tour giá gốc, không lợi nhuận nhân dịp kỷ sinh nhật công ty.

Ngọc Hà