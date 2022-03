Giữa lúc nhiều loại trái cây có giá “rẻ như cho”, dưa hấu tại siêu thị chỉ 7.000-10.000 đồng/kg thì dưa hấu hữu cơ giá tới hơn 100.000 đồng/kg. Còn cua siêu gạch “khổng lồ” Na Uy đổ bộ chợ Việt với giá rẻ bất ngờ.

Dưa hấu “nhà giàu” có giá nửa triệu đồng/quả

Trong khi giá dưa hấu tại vườn chỉ còn từ 2.000 đồng/kg, tại các siêu thị, cửa hàng hoa quả, giá dưa hấu chỉ từ 7.000-10.000 đồng/kg thì loại dưa hấu hữu cơ lại có giá gấp 10 lần. Theo Dân Việt, dưa hấu hữu cơ được niêm yết tại một cửa hàng thực phẩm ở Q.3, TP.HCM với giá 125.000 đồng/kg. Với kích cỡ từ 2-4kg, mỗi quả dưa hấu có giá từ 250.000-500.000 đồng. Một trái dưa hấu có giá tới 500.000 đồng.

Dưa hấu hữu cơ được bán với giá 125 nghìn đồng/kg.

Đại diện cửa hàng thực phẩm này cho hay, chi phí sản xuất cao cùng với quá trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, sản lượng thấp khiến cho giá thành sản phẩm hữu cơ tăng lên gấp nhiều lần giá của các sản phẩm thông thường khác.

Cua siêu gạch “khổng lồ” giá rẻ đổ bộ chợ Việt

Gần đây, thị trường xuất hiện loại cua được quảng cáo là cua siêu gạch nhập khẩu từ Na Uy. Báo Dân Việt thông tin, loại cua này có kích thước “khổng lồ”, cân nặng tới hơn 1 kg/con nhưng giá bán lại chỉ từ 290.000-450.000 đồng/kg khiến các chị em thích ăn hải sản mua về ăn thử.

Anh Kiều Tuấn Vũ, Giám đốc Marketing của Hải sản Hoàng Gia, cho biết, cua nâu Na Uy có nhiều protein, vitamin và khoáng chất. Nhưng chất lượng cua ngon nhất phải là cua còn tươi sống. Bởi vì cua ghẹ đã hấp và để đông lạnh thời gian dài sẽ bị biến chất. Cua nâu tươi sống được bán với giá từ 700.000-900.000 đồng/kg nhưng cua đông lạnh có giá chỉ bằng 1/3.

Giá dứa, điều rớt thê thảm

Nông dân tại “vựa” dứa Quỳnh Lưu, Nghệ An đang bước vào chính vụ thu hoạch. Nhưng giá dứa ở Nghệ An rớt thê thảm, rơi vào mức thấp nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Hiện giá dứa bán cho thương lái từ 3.200-3.500 đồng/kg, giảm một nửa so với năm trước. Giá dứa giảm mạnh là do Trung Quốc hạn chế nhập khẩu nông sản; không thể xuất sang Nga và thị trường châu Âu do xung đột tại Ukraine.

Giá dứa rớt thê thảm (Ảnh: Tiền Phong)

Còn tại Bình Phước, hàng nghìn hộ dân trồng điều đứng ngồi không yên khi điều tươi rớt giá kỷ lục. Nếu năm ngoái, giá điều ở mức 29.000-30.000 đồng/kg thì nay chỉ còn 26.000 đồng/kg. Mưa trái mùa liên tục cũng khiến năng suất điều giảm mạnh.

Giá lợn hơi lao dốc, thịt lợn ở chợ vẫn đắt

Giá lợn hơi gần đây lao dốc mạnh. Zing thông tin, từ cuối tháng 2, giá lợn hơi giảm xuống 53.000-56.000 đồng/kg, sang đầu tháng 3 còn 50.000-53.000 đồng/kg. Hiện giá lợn hơi dao động khoảng 50.000-60.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, khâu trung gian chiếm khoảng 40%, cộng thêm giá xăng tăng kỷ lục nên giá thịt thành phẩm vẫn neo cao. Tại các siêu thị và chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội, giá thịt lợn hiện ở mức 110.000-180.000 đồng/kg.

Điều hòa giảm giá sâu

Thời điểm này, cùng với việc tung ra nhiều sản phẩm điều hoà model mới 2022, nhiều siêu thị điện máy cũng giảm giá sâu cho các mẫu điều hòa model cũ nhằm thu hút người tiêu dùng, đẩy hàng tồn.

Nhiều mẫu điều hòa giảm giá mạnh.

Tại các siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội, nhiều mẫu điều hòa của những thương hiệu tên tuổi như Casper, LG, Panasonic, Samsung, Asanzo, Midea, Aqua,... có khả năng tiết kiệm điện đều được giảm giá. Nhiều mẫu điều hòa được giảm giá tới gần 50%. Sau khi giảm giá, nhiều mẫu điều hòa có giá chỉ từ hơn 3 triệu đồng/sản phẩm.

Giá vé tàu giảm tới 40%

Từ nay đến cuối năm, các đoàn khách từ 10-100 người sẽ được hưởng nhiều chương trình giảm giá vé tàu. Đây được xem là giải pháp kích cầu du lịch của ngành đường sắt.

Khách đoàn đi tàu Thống nhất trên 750 km SE3/SE4 chạy hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Tư, trên hai đôi tàu SE7/SE8 và SE21/SE22 có thể được giảm đến 40% giá vé tùy theo loại chỗ, thời gian xuất vé.

Thực phẩm, rau xanh tăng theo giá xăng

Sau khi giá xăng dầu tăng lên mức cao kỷ lục, hàng loạt mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng cũng đua nhau tăng giá khiến chị em nội trợ “choáng váng”. Hiện giá các mặt hàng từ thực phẩm tươi đến thực phẩm khô đều được điều chỉnh tăng mạnh. Chẳng hạn, dầu ăn tăng hơn 10.000 đồng/lít, gạo tăng 30.000-40.000 đồng/bao 10kg, mì tôm tăng 7.000-15.000 đồng/thùng/30 gói.

Nhiều mặt hàng lương thưc, thực phẩm thiết yếu tăng giá mạnh theo giá xăng (ảnh: BH)

Đáng chú ý, những ngày này, giá rau xanh vọt tăng mạnh. Cụ thể, rau muống tăng lên 15.000-25.000 đồng/mớ, rau cải cúc và rau dền đều 10.000 đồng/mớ, cải ngọt 15.500 đồng/mớ, mồng tơi 10.000-14.000 đồng/mớ, cải canh cũng 10.000 đồng/mớ...

Sắt thép, xi măng... đồng loạt tăng giá

Ngày 15/3, một loạt DN thông báo điều chỉnh giá bán với sản phẩm thép cuộn xây dựng và thép cây tăng thêm 600.000 đồng/tấn. Đây là lần tăng giá thép thứ 3 trong vòng nửa tháng qua. Hiện giá thép tại một số doanh nghiệp đã vượt 19 triệu đồng/tấn.

Ngoài thép, hàng loạt nguyên vật liệu xây dựng khác như xi măng, cát, bê tông,... cũng đua nhau tăng giá. Nhiều nhà sản xuất mới đây thông báo, từ ngày 20/3 sẽ tăng giá bán xi măng thêm 100.000 đồng/tấn sản phẩm để bù đắp đà tăng của chi phí đầu vào.

Giá vật liệu xây dựng tăng cao không chỉ khiến chủ thầu xây dựng, chủ đầu tư lao đao mà khách hàng cũng chịu thiệt vì giá nhà tăng cao.

Giá vé máy bay dịp 30/4-1/5 tăng mạnh, giá phòng tăng từ tháng 4

Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 đắt gấp đôi, gấp ba so với tháng 3 và so với thời điểm trước, sau kỳ nghỉ lễ. Tình trạng này xảy ra trên một số chặng bay từ Hà Nội, TP.HCM đến các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn,...

Còn giá phòng khách sạn hiện chưa căng như giá vé máy bay nhưng đã rục rịch tăng. Từ tháng 4 hầu hết các khách sạn đã có mức giá mới, cao hơn hẳn giá tháng 3. Tại một số điểm du lịch nóng như Phú Quốc, khách đã hỏi và đặt phòng, lượng phòng không còn nhiều. Với phòng hạng thường (tầm 1-1,5 triệu đồng/đêm) có nơi đắt gấp đôi, với phòng giá cao (2-3 triệu đồng/đêm) biên độ tăng thấp hơn.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)