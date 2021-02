Dịch Covid-19 bùng phát vào những ngày cận Tết khiến người trồng, bán hoa, nông sản điêu đứng vì giá giảm mạnh, vắng khách mua. Hiện giá dưa hấu chỉ từ 1.500-2.000 đồng/kg, còn hoa lay ơn vì quá rẻ nên được dùng cho bò sữa ăn.

Bưởi Tết, dưa hấu rớt giá thảm

Báo Người Lao Động cho hay, nguồn bưởi Tết tại các nhà vườn trồng bưởi ở Bến Tre, Tiền Giang, Bình Dương đang rất dồi dào, mẫu mã đẹp. Tuy nhiên, cũng như hầu hết loại hàng hóa khác, sức mua mặt hàng bưởi đang khá chậm trong khi sản lượng đưa ra thị trường lớn nên khả năng giá bưởi chưng Tết năm nay sẽ thấp hơn Tết 2020 khoảng 25-30%.

Dưa hấu chất đống ngoài đồng (Ảnh: Dân Trí)

Còn theo phản ánh của Báo Dân Trí, giá dưa hấu tại Ninh Thuận giảm mạnh, chỉ còn từ 1.500-2.000 đồng/kg. So với năm trước, giá dưa hấu đã giảm hơn 5.000 đồng/kg. Giá thấp nhưng chẳng có thương lái đến mua, dưa chất đống đầy đồng. Với giá bán "rẻ bèo" như hiện nay, nhiều hộ trồng dưa ở Ninh Thuận coi như mất trắng.



Giá hoa lay ơn rẻ hơn cỏ voi



Theo Báo Tiền Phong, chưa năm nào nông dân làng hoa lay ơn Hiệp An (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), làng hoa lay ơn lớn nhất nước, lại bị thiệt hại nặng nề như năm nay.



Dịp Rằm tháng Chạp vừa rồi, hoa lay ơn có giá từ 3.500-4.000 đồng/cành. Nhưng ngay sau khi các ổ dịch Covid-19 xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành, giá lay ơn nhanh chóng hạ xuống còn 300-400 đồng/cành.



Với mức giá này, hoa lay ơn còn rẻ hơn cỏ voi, loại cỏ được dùng phổ biến để nuôi bò sữa. Nhiều hộ thấy giá hoa quá rẻ, không bù được công thu hoạch và vận chuyển đi bán nên đành nhổ bỏ hoa lay ơn, mang về cho bò sữa ăn.

Hoa nội ế ẩm, hoa nhập khẩu giá rẻ “sập sàn”



Dịch Covid-19 bùng phát vào những ngày cận Tết như một tai họa lớn với những người trồng hoa trong nước. Tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước, hoa tươi ế ẩm, giảm giá mạnh. Người bán hoa, cây cảnh hạ giá sâu, thậm chí khuyến mại nhiều mà vẫn không có khách mua.



Trong khi đó, giá hoa nhập khẩu cũng giảm “sập sàn”. Những loại hoa tươi nhập khẩu “độc”, “lạ” như thanh liễu, tuyết mai, đào đông, mộc lan, hồng gai… hiện khá dồi dào, giá khá rẻ. Nếu như năm ngoái khách phải mua tới 500.000-600.000 đồng mới có bình hoa đẹp thì năm nay chỉ cần 200.000-300.000 đồng là đã chọn được bó thanh liễu, tuyết mai hoặc mộc lan khá bắt mắt.

Tôm hùm, cua hoàng đế giá giảm mạnh, làm quà biếu Tết

Mua tôm hùm Alaska, cua hoàng đế làm quà biếu Tết đang trở thành trào lưu trong dịp Tết.

Thay vì chọn các loại đặc sản thuần Việt như gà Đông Tảo, gà chín cựa, cá trắm đen hay các loại bánh kẹo ngoại như những năm trước, dịp Tết Nguyên đán này, nhiều người lại chọn mua các loại tôm hùm Alaska, bào ngư, cua hoàng đế làm quà biếu.



Đây đều là những loại hải sản có giá đắt đỏ. Nhưng năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giá những mặt hàng này giảm mạnh, lượng hàng đổ về thị trường Việt cũng nhiều hơn. Đó cũng là lý do mọi người chọn ăn và chọn mua làm quà biếu tặng.



Mùa Tết Nguyên đán năm 2020, giá cua hoàng đế tới gần 2 triệu đồng/kg, hiện chỉ 1,6 triệu đồng/kg. Tương tự, giá tu hài Canada giảm còn chưa đến 900.000 đồng/kg loại 1-2kg/con, tôm hùm Alaska giá 1,1 triệu đồng/kg...



Cá chép đỏ tăng giá gấp 4 lần dịp Tết ông Công ông Táo



Dân buôn cá chép đỏ tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội cho biết, do giá cá năm nay tăng mạnh, cộng thêm ảnh hưởng của dịch bệnh nên họ không dám “ôm” số lượng lớn, chỉ khoảng 2-5kg cá. Giá cá chép đỏ năm nay tăng đột biến, đắt gấp 3-4 lần so với năm ngoái. Cá chép to khỏe, mẫu mã đẹp có giá 50.000-70.000 đồng/bộ (3 con), tính ra mỗi con có giá 16.000-23.000 đồng, còn cá bé hơn có giá 30.000-40.000 đồng/bộ.



Tại “thủ phủ” cá chép đỏ Tân Cổ (Tân Phong, Thanh Hóa), người nuôi cá chép đỏ thừa nhận, chưa năm nào giá cá lại cao như năm nay, từ 140.000-160.000 đồng/kg. So với năm ngoái, giá cá chép bán cho các mối sỉ đã tăng gấp đôi.

Thanh long vàng Việt Nam bán chạy, hàng ngoại ế nặng

Mấy năm vừa qua, thanh long vàng Malaysia, Đài Loan đổ bộ thị trường Việt, được người dân đua nhau đặt mua làm quà biếu, tặng vào mỗi dịp Tết. Giá của loại trái cây nhập khẩu này cao ngất ngưởng, từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/kg tùy xuất xứ.

Thanh long vàng miền Tây được nhiều người chuộng mua.

Song, vào dịp Tết Tân Sửu 2021, thay vì chọn hàng ngoại, nhiều người quyết định đặt mua thanh long vàng Việt Nam. Thanh long này được trồng tại các tỉnh miền Nam, có trái to, quả có tai đẹp. Đặc biệt, chúng có giá rẻ hơn rất nhiều so với hàng ngoại, chỉ 120.000-150.000 đồng/kg. Thanh long vàng Việt Nam đang bán rất chạy, có chủ hàng online ngày gom 2 tấn vẫn không đủ bán.

Nông sản ở Hải Dương giảm giá mạnh, rơi cảnh ế ẩm



Dịch bệnh Covid-19 khiến các thương lái không về Hải Dương thu mua, rút tiền đặt cọc mua đào Tết. Nhiều hộ dân còn gần như nguyên cả vườn không bán được. UBND thành phố Hải Dương kêu gọi các cơ quan, đơn vị tổ chức, doanh nghiệp, thương lái và người dân trên địa bàn tỉnh hỗ trợ mua hoa đào Tết ủng hộ người dân.



Ngoài hoa đào, các loại rau như bắp cải, su hào, cà rốt, hành… cũng đang đến kỳ thu hoạch nhưng thương lái, doanh nghiệp e ngại đến Hải Dương mua hàng vì dịch Covid-19 khiến giá nhiều mặt hàng nông sản giảm mạnh, rơi cảnh ế ẩm. Theo đó, giá cà rốt giảm còn 6.000-6.500 đồng/kg, bắp cải còn 4.000 đồng/kg, súp lơ giá 4.000-5.000 đồng/cây, su hào 2.000-2.500 đồng/củ, hành giá 9.500 đồng/kg…

Bánh kẹo Tết "ế" chỏng chơ

Thị trường bánh kẹo Tết đang vào cao điểm tiêu thụ. Nhưng năm nay do dịch Covid-19 nên không khí mua bán lại khá trầm lắng.

Thị trường bánh kẹo những ngày cận Tết tại TP.HCM khá ảm đạm. (Ảnh: Dân Trí)

Bà Loan, tiểu thương kinh doanh bánh kẹo tại chợ Bình Tây (quận 6, TP.HCM) cho biết trên Báo Dân Trí, khách mua sỉ giảm khoảng 30% và khách mua lẻ giảm khoảng 50% so với năm trước. Các sản phẩm như bánh quy, bánh snack, bánh kem xốp, kẹo dẻo… luôn là những mặt hàng "hot" trong dịp Tết thì năm nay, dù giá cả phải chăng nhưng cũng bán rất chậm.

Giá thịt lợn giảm, sức mua yếu



Khảo sát của PV Báo Lao Động vào ngày 6/2 (tức 25 Tết), tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, lượng hàng hóa phục vụ Tết rất dồi dào, đặc biệt là các mặt hàng thịt lợn, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản. Song sức mua lại rất kém.



Giá lợn hơi đồng loạt giảm ở cả ba miền. Cụ thể, giá lợn hơi tại miền Bắc từ 75.000-81.000 đồng/kg; miền Trung: 79.000-81.000 đồng/kg; miền Nam: 78.000-80.000 đồng/kg.



Nguồn cung dồi dào khiến lượng thịt lợn tại các chợ dân sinh cũng về nhiều kéo giá thịt lợn tại chợ giảm thêm khoảng 5.000 đồng/kg, bán ra ở mức 120.000-160.000 đồng/kg tùy loại.



