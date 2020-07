Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGenco 3 (EPS) - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 đã nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ kiểm tra đánh giá lò bằng Drone Inspection.

Lò hơi trong các nhà máy nhiệt điện than công suất lớn có chiều cao trung bình khoảng 60 mét và tổng dung tích không gian bên trong vào khoảng 40.000 m3, được tính toán thiết kế và chế tạo tối ưu với các loại than đầu vào.

Trong quá trình vận hành, lò hơi thường xảy ra các hư hỏng/bất thường như rò xì hơi, rò nước tại các giàn ống trao đổi nhiệt, ống góp hoặc ống xả… do đó, bước quan trọng đầu tiên là phải xác định sớm, chính xác vị trí ống bị hư hỏng, bất thường để từ đó có phương án khắc phục phù hợp, rút ngắn tối đa thời gian dừng lò để sớm đưa trở lại vận hành. Thông thường, để đảm bảo an toàn cho quá trình công tác ở bước này, phải lắp đặt một khối lượng giàn giáo rất lớn, do đó, mất nhiều thời gian và nhân công.

Từ năm 2018, Công ty EPS - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 đã nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ kiểm tra đánh giá lò bằng Drone Inspection. Đây là công nghệ sử dụng thiết bị bay không người lái, được thiết kế phù hợp trong môi trường kín, hỗ trợ cho công tác kiểm tra đánh giá nhanh tình trạng chi tiết lò hơi, đặc biệt ở các vị trí khó tiếp cận thông qua phương pháp kiểm tra bằng mắt (VT) từ những hình ảnh video trực quan thu được. Công nghệ này giúp rút ngắn thời gian, chi phí kiểm tra đánh giá và tiến độ sửa chữa.

Cán bộ kỹ thuật EPS vận hành thiết bị bay không người lái

Tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (1244 MW), thông thường phải mất 14 ngày để thực hiện công tác tháo lắp giàn giáo tới các vị trí kiểm tra trong buồng đốt. Bằng việc cho thực hiện bay Drone kiểm tra khu vực buồng lửa, tiếp cận các vị trí như tường nước, vòi thổi bụi, vòi đốt, đường ống gió, bộ quá nhiệt cấp 2 đã rút ngắn tiến độ công tác kiểm tra đánh giá xuống 7 ngày và tiết kiệm được thời gian và chi phí tháo lắp giàn giáo. Kết quả kiểm tra được lập thành cơ sở dữ liệu, theo dõi và được bộ phận đánh giá phân tích, đối chiếu thường xuyên, định kỳ nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hư hỏng phát sinh trong quá trình vận hành đảm bảo cho lò hơi luôn vận hành an toàn, tin cậy và lâu dài.

Cán bộ kỹ thuật điều kiện thiết bị không người lái để kiểm tra các khu vực khó tiếp cận của NMĐ

Công nghệ này cũng được EPS áp dụng thành công tại NMĐ Mông Dương 1 (1080 MW), NMĐ Vĩnh Tân 4 (Công suất 1800 MW) trong công tác kiểm tra các chi tiết tường nước, bộ quá nhiệt, cyclone, kiểm tra tình trạng đóng xỉ trong lò. Trong thời gian tới, EPS tiếp tục phát triển công tác kiểm tra đánh giá cho các khu vực không gian hẹp ống khói, bồn bể lớn, đường ống khói gió…

(Nguồn: EPS)