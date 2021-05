Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua từ ngày 30/4 - 03/5/2021, các nhà máy điện thuộc Tổng công ty đều vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng tốt huy động của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Cùng với đó, các đơn vị cũng thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đảm bảo sản xuất điện dịp lễ 30/4 và 01/5

Theo thông tin từ EVNGENCO 3, sản lượng điện của Tổng công ty trong đợt nghỉ lễ đạt hơn 247 triệu kWh, trong đó sản lượng của các nhà máy nhiệt điện chiếm khoảng 94,6%, cao điểm trong ngày 03/5 sản xuất đạt trên 77 triệu kWh điện. Các nhà máy đã vận hành an toàn, liên tục và đáp ứng đúng theo mệnh lệnh điều độ, phương án chào giá thị trường điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, không có sự cố làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho người dân nghỉ lễ. Công tác môi trường của nhà máy luôn được đảm bảo.

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn trong kỳ nghỉ, EVNGENCO 3 đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án chi tiết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn sản xuất điện, phòng chống cháy nổ; rà soát kiểm tra, xử lý hết các tồn tại, bất thường của thiết bị trong các ngày trước lễ; tổ chức phân công lực lượng sửa chữa ứng trực 24/24h để sẵn sàng xử lý kịp thời các bất thường xảy ra.

Lực lượng vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tuân thủ các biện pháp phòng dịch, đảm bảo sản xuất điện an toàn dịp nghỉ lễ

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong kỳ nghỉ lễ, các đơn vị thuộc Tổng Công ty cũng đã thực hiện nghiêm quy tắc 5K, các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế/EVN và các Cơ quan chức năng tại địa phương, chủ động triển khai các phương án ứng phó với mọi tình huống diễn biến dịch bệnh.

EVNGENCO 3 đã triển khai đến các đơn vị yêu cầu chủ động nắm tình hình, rà soát các trường hợp CBCNV, người thân trong gia đình… có đi đến vùng dịch thời điểm trước, trong đợt nghỉ lễ để hướng dẫn khai báo y tế, thực hiện đúng các phương án phòng dịch. Hiện, EVNGENCO 3 chưa ghi nhận trường hợp nghi nhiễm Covid-19, các biện pháp phòng dịch vẫn được duy trì sau lễ.

Vĩnh Phú