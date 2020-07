Năm 2020, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) là công tác tái cơ cấu, thực hiện lộ trình cổ phần hóa. EVNGENCO1 đã và đang nỗ lực vượt khó khăn, thách thức để hoàn thành bước chuyển mình quan trọng này.

Những nỗ lực trong 6 tháng đầu năm 2020

Hoạt động SXKD- ĐTXD 6 tháng đầu năm 2020 của EVNGENCO1 diễn ra trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng trưởng bình quân thấp hơn so với kế hoạch do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và lưu lượng nước về các hồ thủy điện kém. Tuy nhiên, nhờ các tổ máy nhiệt điện vận hành ổn định, có hệ số khả dụng cao và công tác bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy thủy điện đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng, tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được trong 6 tháng đầu năm 2020 là 20.494 triệu kWh, đạt 100,4 % kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao, tương đương 53,4% kế hoạch năm và bằng 105% cùng kỳ năm 2019, hoàn thành sản lượng 6 tháng mùa khô EVN giao trước thời hạn.

Công ty nhiệt điện Duyên Hải

Công tác cung ứng than nội địa và nhập khẩu đáp ứng yêu cầu, đảm bảo đủ than cho vận hành và nâng tồn kho phục vụ vận hành Quý III/2020. Đến ngày 30/6/2020, khối lượng than tồn kho của các nhà máy từ đều đạt từ 10 đến 18 ngày.

Tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2020 được thực hiện đúng tiến độ. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng đã hoàn thành chạy tin cậy vào ngày 29/4/2020 và được bàn giao đưa vào sử dụng. Các dự án khác đang được EVNGENCO1 khẩn trương triển khai theo đúng trình tự thủ tục.

Về công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1, EVNGENCO1 đang nỗ lực triển khai theo kế hoạch. Gói thầu Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp hiện đang trình Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp kết quả lựa chọn nhà thầu. Công tác xác định giá đất phục vụ cổ phần hóa và bàn giao tài sản trên diện tích đất trả lại địa phương đang trong quá trình thống nhất ý kiến giữa các bên liên quan.

Phấn đấu hoàn thành tiến độ mục tiêu của lộ trình cổ phần hóa

Trong những tháng cuối năm 2020, EVNGENCO1 sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cổ phần hóa, đảm bảo hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp trong năm 2020 với các mốc tiến độ cần đạt như sau: Hoàn thành các thủ tục ký kết hợp đồng Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp trong tháng 7/2020, chủ động làm việc tư vấn để xác định giá trị doanh nghiệp từ đầu tháng 7/2020; hợp đồng Tư vấn lập phương án CPH và đấu giá trong tháng 9/2020; hoàn thành lấy ý kiến của UBND các tỉnh/thành phố về giá đất phục vụ xác định giá trị doanh nghiệp; cũng như đề xuất việc tạm dừng thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư của EVNGENCO1 tại các Công ty cổ phần cho đến khi EVNGENCO1 cổ phần hoá thành công và tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu.

Bên cạnh đó, EVNGENCO1 sẽ tập trung đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh làm tiền đề cho lộ trình cổ phần hóa. Cụ thể, EVNGENCO1 sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020, trong đó nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu là hoàn thành sản lượng điện được giao 18.487 triệu kWh và tiến tới hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020. Vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động hệ thống. Các nhà máy nhiệt điện tiếp tục duy trì hệ số khả dụng cao. Các nhà máy thủy điện tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và tích nước hồ đến mực nước dâng bình thường vào cuối năm 2020.

Về các giải pháp để đảm bảo nguồn than, EVNGENCO1 tiếp tục triển khai việc ký các hợp đồng cung ứng than nội địa và nhập khẩu để đảm bảo cung ứng đủ than cho vận hành các nhà máy nhiệt điện, bao gồm cả Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, nâng cao năng suất bốc dỡ Cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải đạt 37 ngàn tấn/ngày, nâng tồn kho các nhà máy lên mức tối đa phục vụ vận hành an toàn mùa khô 2021.

Về đầu tư xây dựng, EVNGENCO1 sẽ thực hiện kiểm soát chặt chẽ về tiến độ và giám sát chất lượng công trình xây dựng theo quy định hiện hành tại các dự án đang triển khai thi công và yêu cầu nhà thầu thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng hoàn thành thủ tục cấp PAC. Dự án Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng tiếp tục đẩy nhanh công tác thi công, đảm bảo hoàn thành trên 90% khối lượng công tác đào hầm và gia cố vỏ hầm còn lại bằng khoan nổ. Các dự án khác sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai các hạng mục của dự án.

H.Nam