Dịp Tết Nhâm Dần, các Nhà máy điện thuộc EVNGENCO3 đã vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu của hệ thống điện quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng, góp phần cung ứng đủ điện cho người dân vui Xuân, đón Tết.

Theo EVNGENCO3, tổng sản lượng điện phát trong tháng 01/2022 của đơn vị này là 2,43 tỷ kWh, đạt 96,3% kế hoạch được giao và riêng trong 9 ngày Tết Nguyên đán (từ ngày 29/1/2022 đến hết ngày 6/2/2022) đạt 437 triệu kWh, trung bình mỗi ngày sản xuất khoảng 48,6 triệu kWh, chủ yếu được huy động từ các nhà máy nhiệt điện.

Các nhà máy điện của EVNGENCO3 đã đáp ứng tốt huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, nhất là trong cao điểm các ngày Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. CBCNV và người lao động của Tổng Công ty “thích ứng an toàn và linh hoạt” đảm bảo hiệu quả công việc trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp diễn phức tạp.

Vận hành viên Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tham gia trực Tết

Để đạt được kết quả trên, EVNGENCO3 cho biết đã triển khai nhiều biện pháp chỉ đạo công tác quản lý kỹ thuật, vận hành các đơn vị thành viên, công ty liên kết đảm bảo cung ứng điện, sửa chữa khắc phục các tồn tại của các tổ máy trước dịp nghỉ lễ, đảm bảo không để xảy ra sự cố; lực lượng sửa chữa thường xuyên kịp thời vào hỗ trợ khắc phục bất thường trong Tết; chuẩn bị tiếp nhận đầy đủ nhiên liệu, đặc biệt là than cho các nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1...

Bên cạnh đó, EVNGENCO3 cũng tập trung kiểm tra, giám sát công tác quản lý môi trường, ATVSLĐ, hệ thống quan trắc thông số môi trường, truyền dữ liệu về các cơ quan chức năng đảm bảo hoạt động tốt, các khu vực cảng tiếp nhận than, bãi xỉ... không để phát tán bụi ra môi trường xung quanh; tăng cường công tác bảo vệ ANTT, PCCC, PCCN, đảm bảo an toàn sản xuất, bố trí lãnh đạo trực và tăng cường lực lượng bảo vệ ANTT tại các nhà máy, công trường, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, giám sát trước, trong những ngày Tết.

Kỹ sư EPS tại PXSC Vĩnh Tân trực sửa chữa dịp Tết Nguyên đán

Do tình hình chung của hệ thống điện, nhu cầu phụ tải thấp, một số tổ máy ngừng dự phòng, nhưng luôn đảm bảo sẵn sàng 100% cho huy động khi cần thiết.

Đại diện EVNGENCO3 cho biết, do có sự chủ động về phương án sản xuất chi tiết đảm bảo cung cấp điện, tổ chức ứng trực tăng cường thích ứng an toàn, linh hoạt trong mọi điều kiện, sẵn sàng nhân lực và phương tiện, vật tư thiết bị xử lý sự cố, phòng chống cháy nổ… nên trong kỳ nghỉ Tết, các Nhà máy điện của EVNGENCO3 đã vận hành an toàn, ổn định.

Vĩnh Phú