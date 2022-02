Finjobs hợp tác cùng First Steps tạo ra chuỗi nội dung chia sẻ về kiến thức chuyên ngành, kỹ năng thực hành, chuyên môn cần có cho các ứng viên tuyển dụng ngành bảo hiểm.

Sinh viên và nỗi lo ra trường thất nghiệp

Theo Tổng cục thống kê năm 2019, nhóm có trình độ từ đại học trở lên, tỉ lệ thất nghiệp tương đối cao, rơi vào khoảng 14,9%. Còn theo thống kê từ bộ LĐ-TB&XH, tỉ lệ sinh viên ra trường làm trái ngành lên tới 60%. Theo các doanh nghiệp tuyển dụng, có đến 80 - 90% sinh viên sau khi ra trường thiếu trầm trọng những kỹ năng mềm cần thiết cho công việc. Nhà tuyển dụng phải mất rất nhiều thời gian để đào tạo lại các ứng viên từ đâu.

Có nhiều nguyên nhân cho thực trạng này. Không ít các bạn trẻ thiếu định hướng nghề nghiệp, chọn một trường đại học không đúng với năng lực của mình. Kiến thức từ nhà trường cũng không đi liền với nhu cầu thực tế.

Sinh viên tốt nghiệp là thất nghiệp - Vì đâu nên nỗi?

Sau 4 năm đại học, không ít sinh viên ra trường không có định hướng, họ gửi CV tới mọi công ty và gật đầu trước bất kỳ lời mời nào mà không xem xét về mức độ phù hợp của mình. Nhiều bạn trẻ thay đổi công việc liên tục chỉ sau vài tháng do không đủ kỹ năng, thậm chí khủng hoảng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, nhà tuyển dụng cũng đau đầu tìm một ứng viên tốt gắn bó với công ty lâu dài.

Finjobs và First Steps hợp tác nâng cao kỹ năng cho ứng viên ngành bảo hiểm

Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Đây là câu nói đã trở thành kim chỉ nam để Finjobs và First Steps cùng nhau hợp tác để tạo ra chuỗi nội dung chia sẻ về kiến thức chuyên ngành, kỹ năng thực hành, chuyên môn cần có từ chính góc nhìn của nhà tuyển dụng trong ngành Bảo hiểm.

Sự hợp tác giữa Finjobs và First Step

Thông qua chuỗi nội dung được chia sẻ, những ứng viên tiềm năng nhưng chưa đủ kinh nghiệm sẽ được trang bị đầy đủ hiểu biết để trở thành một “ngôi sao sáng” trong mắt nhà tuyển dụng.

Bên cạnh cung cấp video chia sẻ nội dung về kiến thức & kỹ năng cần có của một người làm bảo hiểm, Finjobs và First Steps cũng cung cấp những bài kiểm tra đánh giá năng lực chuyên môn giúp các ứng viên mới có thêm điểm cộng trong hành trình tìm kiếm công việc trong mơ của mình. Tất cả chuỗi nội dung này sẽ được đăng tải trên các kênh của Finjobs gồm ứng dụng Finjobs và Youtube.

Ra mắt vào tháng 8/2021, ứng dụng Finjobs được vận hành dưới Prevé Executive Search and Consulting, công ty tuyển dụng có trụ sở tại Hồng Kông và Việt Nam, và là một phần của Hoorayy Holding Company tại Singapore.

Theo giới thiệu từ doanh nghiệp, với ứng dụng Finjobs, ứng viên có thể kết nối trực tiếp với nhà tuyển dụng, làm nổi bật hồ sơ bằng video CV, nhận việc làm đề xuất theo mong muốn của bạn, đa dạng công việc với lời mời ứng tuyển từ hơn 3.500 doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và Bảo hiểm.

Finjobs kỳ vọng trở thành điểm đến duy nhất trong việc tuyển dụng của thị trường Ngân hàng, Tài chính và Bảo hiểm tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Finjobs - nền tảng tuyển dụng hàng đầu trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm

First Step được thành lập vào năm 2015 với phương châm “Nâng bước chân đầu tiên đến thành công”. First Step đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong các chương trình huấn luyện nhân viên kinh doanh, tư vấn doanh nghiệp.

Đằng sau First Step là ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty First Step kiêm chủ tịch HĐQT Công ty CP Sứ Giả Bình An, Chủ tịch GAMA Việt Nam (trực thuộc GAMA Global Hoa Kỳ - tổ chức quy tụ các nhà lãnh đạo hàng đầu ngành bảo hiểm Hoa Kỳ và thế giới.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch HĐQT công ty First Step

Những kinh nghiệm làm việc của ông Nguyễn Đức Thắng trong ngành Bảo hiểm đã được chính ông đúc kết và chia sẻ trong chuỗi series kiến thức kết hợp với Finjobs để gửi tới người tìm việc.

Tố Uyên