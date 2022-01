Sức mua các loại rượu bia, nước giải khát cận tết năm nay ở thị trường TPHCM yếu hơn hẳn mọi năm nhưng giá lại tăng từ 10 - 20%.

Sức mua giảm gần phân nửa

Tại các đại lý, kể từ tháng 10/2021, bia Tiger tăng giá so với trước khi bùng phát đợt dịch thứ tư, từ 330.000 đồng/thùng lên 350.000 đồng/thùng. Một số loại bia khác tăng giá khoảng 10.000 đồng/thùng: Heineken có giá 430.000 đồng/thùng, 333 giá 250.000 đồng/thùng, Sài Gòn giá 240.000 đồng/thùng. Các sản phẩm phiên bản xuân có giá cao hơn loại bình thường khoảng 5.000 đồng/thùng. Trong khi đó, giá các loại nước ngọt như Coca-Cola, Pepsi vẫn giữ nguyên ở mức 180.000 đồng/thùng.

Tại đại lý bia, nước ngọt số 2 Bàn Cờ (Q.3, TPHCM), lượng người đến mua và lượng hàng được mua khá ít, mỗi khách chỉ mua khoảng một thùng hoặc vài lon bia. Nhân viên cũng liên tục chở bia đi giao nhưng mỗi lần giao chỉ 1-2 thùng. Chủ đại lý này cho biết, trước đây, có những gia đình mua bia 2-3 lần/tuần nhưng nay chỉ mua 1-2 lần/tháng. Năm nay, nhiều doanh nghiệp không tổ chức tiệc tất niên, không mua để tặng đối tác nên sức mua bia, nước ngọt giảm khoảng 40% so với năm ngoái.

Khách mua bia tại các đại lý giảm mạnh so với cận tết năm ngoái

Tại đại lý bia, nước ngọt Mỹ Vân trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3), thỉnh thoảng mới có khách đến mua 1-2 thùng bia. Chị Mỹ Vân - chủ đại lý này - cho biết những năm trước, chị trữ bia, nước ngọt rất nhiều để bán tết nhưng năm nay thì “bán tới đâu, nhập hàng tới đó” do sức mua quá yếu. “Suốt 4-5 tháng đóng cửa do giãn cách xã hội, sản phẩm bị hết hạn, phải bỏ rất nhiều, giá vốn lại cao nên các đại lý không dám nhập nhiều”, chị Vân nói.

Nhiều loại nước có gas dùng để pha rượu như tonic, soda cũng không bán được. Theo chị Vân, khách Tây thường uống các loại rượu pha chế, nay du lịch đóng cửa nên hàng bị tồn. Đại lý nào lỡ nhập hàng trước đợt dịch đành phải “ôm” hàng, nơm nớp lo hết hạn dùng. Một số loại nước giải khát phiên bản ít đường, không đường cũng bán rất chậm do người uống chưa quen vị mới. “Sản phẩm không đường, ít đường có giá cao hơn so với sản phẩm nguyên bản nên khách hàng đắn đo” - chị Vân nói thêm.

So với các loại nước uống có gas, các loại nước uống dinh dưỡng dễ bán hơn. Ông Chung Trí Phong - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Pacific Foods - cho biết các loại nước uống làm từ sâm Hàn Quốc, mật ong, gừng, taurin (một loại a-xít amin) của công ty này bán rất chạy, cho thấy thị trường chuộng các sản phẩm đồ uống có lợi cho sức khỏe.

Hàng ngoại vẫn về nhiều

Trong các siêu thị ở TPHCM, ngoài những loại bia quen thuộc như Tiger, Heineken, 333, Sài Gòn, Larue, còn có nhiều loại bia ngoại khác như Budweiser, Singha, Blanc, Hoegaarden, Red Ruby, Eagle, Tuborg, Blue Cap… Theo một nhân viên siêu thị VinMart (Q.10), bia ngoại được bày bán khá nhiều nhưng do giá cao (từ 20.000-41.000 đồng/lon) nên khách thường chỉ mua lẻ, ít mua nguyên thùng.

Tại các địa lý bia, nước giải khát, những ngày này, thường có nhân viên một số hãng bia ngoại đứng trực tiếp chào hàng, giới thiệu các loại quà tặng kèm khi mua bia như túi xách, loa nghe nhạc, áo thun, bao lì xì… Một nhân viên tiếp thị bia Budweiser cho biết, sức mua nhìn chung vẫn thấp do trên thị trường có quá nhiều loại bia ngoại. “Những năm trước, đại lý còn dám nhập vài chục thùng bia ngoại về để phục vụ nhu cầu biếu tặng. Năm nay, sức mua yếu, đại lý không dám nhập và cũng không có khách hỏi mua. Giá nhập bia ngoại cao, từ 800.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/thùng, bán không được là ôm lỗ” - chủ đại lý bia nước ngọt số 2 Bàn Cờ nói.

Hiện các sản phẩm rượu ngoại, rượu in hình linh vật hổ xách tay, nhập khẩu được bày bán khá nhiều tại các cửa hàng nhưng sức mua cũng yếu. Anh Thanh Toàn - chủ một cửa hàng bán rượu xách tay trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3 - cho biết trước đây, anh có cửa hàng trưng bày rượu ngoại nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh nên đã trả mặt bằng, chuyển sang bán online. Trong các loại rượu ngoại, rượu linh vật thì rượu vang được mua nhiều hơn do vẫn có một số doanh nghiệp mua tặng đối tác. Họ mua từng món riêng lẻ rồi tự làm giỏ quà của mình để tiết kiệm chi phí. Theo anh Toàn, năm nay, anh không dám nhập hàng, trữ hàng như các năm trước vì sợ “ôm” hàng.

Các chợ, cửa hàng tạp hóa hiện có bán nhiều rượu Nữ Nhi Hồng sáu vị của Trung Quốc với giá 50.000 đồng/chai và rượu mơ Nhật với giá 350.000 đồng/chai. Các sản phẩm này có mẫu mã khá đẹp nhưng không có thông tin nhà sản xuất, hạn sử dụng, chỉ có ngày tháng được in trên thân chai và theo người bán, đó là ngày sản xuất.

(Theo Phụ Nữ TP.HCM)