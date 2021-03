Trà Vinh:

Giá cua biển thương phẩm tăng mạnh là do mùa vụ nuôi cua biển ở Trà Vinh đang vào thời điểm hết mùa vụ. Với mức giá cua biển 150.000-160.000 đồng/kg, người nuôi đạt lợi nhuận đạt 150 triệu đồng/ha.

Từ đầu tháng 3 đến nay, giá cua biển ở tỉnh Trà Vinh không ngừng tăng cao, với mức bình quân 60.000 đồng/kg. Cụ thể, giá cua gạch được các đại lý thu mua 350.000-360.000 đồng/kg; cua thịt loại 1 (2-3 con/kg) có giá 320.000 đồng/kg; cua cái so loại 4-5 con/kg có giá 230.000-250.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thị Thu, chủ đại lý thu mua hải sản ở chợ Trà Vinh, cho biết sau thời gian giá cua biển, giá một số loại thủy sản đều giảm mạnh trong và sau dịp Tết Nguyên đán vì ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, giá nhiều loại thủy sản bắt đầu tăng, đặc biệt là cua biển không ngừng tăng mạnh do nguồn cung không đủ đáp ứng cho các nhà hàng, nhất là thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo chị Thu khoảng 15 ngày nay, cơ sở của chị mỗi ngày chỉ thu gom mua được chưa đến 1 tấn, giảm hơn 3 lần so với trước và chỉ cung ứng được 40% so với yêu cầu đặt hàng từ cơ sở thu mua tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thực tế nguyên nhân chính giá cua biển thương phẩm tăng mạnh là do mùa vụ nuôi cua biển ở Trà Vinh đang vào thời điểm hết mùa vụ. Hiện nông dân ở các huyện vùng ven biển của tỉnh Trà Vinh, như Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải chỉ mới bắt đầu thả nuôi cua biển mùa vụ 2021.

Lượng cua biển hiện được cung ứng cho thị trường được khai thác từ các diện tích nuôi thủy sản quảng canh và từ lượng cua sót lại trong ao nuôi mùa vụ 2020.

Ông Trương Văn Bảy, trú tại ấp Nhì, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang vừa thu hoạch 300 con cua biển bán giá cua xô 280.000 đồng/kg. Đây là lượng cua biển còn sót lại từ dịp tết Nguyên đán, ông Bảy thu hoạch để cải tạo lại ao nuôi cho mùa vụ mới.

Ông Bảy cho biết giá cua biển như hiện tại là lần đầu tiên đạt mức cao nhất trong vòng 4 năm. Nhiều năm qua, giá cua thịt bán xô chỉ ở mức bình quân từ 150.000-160.000 đồng/kg. Với mức giá cua biển này, người nuôi cua 3 vụ/năm đạt lợi nhuận 150 triệu đồng/ha mặt nước.

Nếu so sánh với nuôi tôm sú, tôm thẻ bán thâm canh, lợi nhuận từ nuôi cua biển đem lại tương đương, nhưng có ưu thế về tính an toàn hơn so với với nuôi tôm không có đủ điều kiện an toàn kỹ thuật dễ gặp nhiều rủi ro dịch bệnh.

Theo ông Nguyễn Văn Quốc, Chi Cục Trưởng Chi cục Thuỷ sản Trà Vinh, những năm gần đây nông dân trong tỉnh phát triển mạnh nghề nuôi cua biển.

Cụ thể năm 2020, diện tích nuôi cua biển của tỉnh tăng lên 23.000ha, cao hơn những năm trước 5.000-7.000ha. Tổng sản lượng cua biển nuôi trong tỉnh thu hoạch của năm 2020 được trên 71.000 tấn.

Hiện tại, nông dân ở các vùng ven biển trong tỉnh đã thả nuôi được gần 40 triệu con cua giống, diện tích trên 7.500ha./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)