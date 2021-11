Do giá gas từ chiều 31/10 tăng thêm 17.000 đồng, đẩy giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng lên tới 500.000 đồng/bình loại 12kg khiến nhiều bà nội trợ kêu trời vì chi trả đắt đỏ.

Giá gas quá đắt, cửa hàng ế ẩm

Liên tiếp tăng giá 9 lần trong năm 2021, các cửa hàng kinh doanh gas tưởng chừng sẽ ăn nên làm ra nhưng giờ ngược lại. Họ đang than phiền vì sức mua sụt giảm nghiêm trọng.

Chị Nguyễn Thu Hằng, chủ một cửa hàng gas trên phố Tô Hiệu, Hà Đông, cho biết, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hàng quán đóng cửa suốt. Vừa được mở cửa trở lại, việc kinh doanh trong giai đoạn hồi phục nên mức tiêu thụ gas chậm hơn nhiều so với mọi năm. Giờ lại thêm "cơn bão" giá gas tăng liên tiếp suốt 1 tháng qua, lượng tiêu thụ tại cửa hàng nhà chị giảm mạnh.

“Nếu những tháng trước, dù dịch bệnh mỗi ngày cửa hàng vẫn túc tắc bán được khoảng 20-25 bình thì suốt một tháng nay, tôi chỉ bán được khoảng hơn chục bình. Riêng bếp gas thì không bán được chiếc nào”, chị Hằng xót ruột.

Gas tăng giá khiến nhiều cửa hàng kinh doanh gas tiêu thụ chậm, vắng khách

Lý giải về mức tiêu thụ gas chậm, chị cho hay, từ đầu năm đến nay, giá gas tăng đến 9 lần. Lần tăng khủng nhất là vào đầu tháng 10, lên 440.000-450.000 đồng/bình 12kg. Đến chiều tối 31/10 lại nhảy giá tiếp, thêm 17.000 đồng/bình.

Tức là, giờ thay 1 bình gas, người dùng phải chi gần nửa triệu đồng. Thậm chí, các sản phẩm gas Pacific, Vimexco Gas và City Petro đều tăng, giá bán lẻ đến người tiêu dùng vượt 501.000 đồng loại bình 12kg, 536.000 đồng loại bình 12kg nhựa VIP.

Do giá gas tăng chóng mặt nên hơn một tháng nay, gas bán ra rất chậm. Người người tiêu dùng chuyển hướng sang những thiết bị khác thay thế cho bếp gas.

Cá nhân chị Hằng và nhiều chủ cửa hàng kinh doanh gas khác chỉ mong các tổng đại lý, công ty gas có chính sách hỗ trợ để giá thành giảm xuống. Có bình ổn được giá gas và giảm giá thì cửa hàng may ra mới có khách.

Theo ông Lê Quang Tuấn, Phó Giám đốc Công ty CP Thương mại dầu khí Thái Bình Dương, giá gas trong nước tăng cao do giá nhiên liệu trên thế giới tăng, trong khi nhu cầu sử dụng gas sưởi ấm mùa đông tăng mạnh. Do thiên tai, dịch bệnh, sản lượng khai thác khí chỉ đạt 70% so với trước khiến nguồn cung khan hiếm.

Chi hội Gas miền Nam cho biết, giá hợp đồng nhập khẩu (CP) trên thế giới được ấn định cho tháng 11/2021 tăng 52,5 USD/tấn, chốt hợp đồng giao hàng trong tháng 11 là 850 USD/tấn, kéo giá gas bán lẻ trong nước tăng mạnh.

Tạm dừng bếp gas, quay lại bếp than tổ ong

Gọi điện đặt một bình gas 12kg, anh Nguyễn Thái Bình (thợ sửa xe ở La Khê, Hà Đông) thở dài, nhà anh có 6 người nhưng có hai trẻ nhỏ nên ninh nấu nhiều. Bởi thế, cứ khoảng 1 tháng 10 ngày là dùng hết một bình gas 12 kg.

Nhiều gia đình chỉ dám chiên xào đồ ăn bằng bếp gas, còn chuyển dùng bếp từ, bếp điện

“Tôi đi làm thuê cho người ta, vợ tôi là công nhân may, lương hai vợ chồng mỗi tháng chỉ khoảng 13 triệu đồng. Ngoài lo cho hai con nhỏ, bố mẹ già, chi tiêu gia đình đã chật vật lắm rồi. Một tháng nay, mỗi tháng nhà tôi tốn thêm cả trăm ngàn đồng do gas tăng giá. Đổ bình gas trước chỉ 350.000-380.000 đồng, giờ tăng lên 450.000 đến 500.000 đồng/bình 12kg. Khoản tiền này thực sự đáng lo với mức thu nhập của nhà tôi”, anh Bình nói.

Anh Bình dự tính, vài ngày tới lấy lương, anh sẽ mua một chiếc bếp điện thay thế bếp gas, vừa an toàn, lại tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Trước mắt, mỗi ngày mẹ anh lại lôi bếp than ra nhóm để nấu nướng, đặc biệt là để ninh xương, nấu cháo cho bọn trẻ.

“Bếp gas nhà mình chỉ dành để nấu các món chiên, xào. Còn ninh, luộc, hấp mình phải dùng bếp than từ trước đó”.

Anh Phạm Đình Hưng, chủ tiệm bán lòng lợn ở chợ Vạn Phúc, Hà Đông, chia sẻ, mỗi tháng nhà anh dùng hết khoảng 3 bình gas loại 12kg. Một tháng nay, mỗi tháng nhà anh tốn thêm khoảng 250.000 đồng tiền gas. Đã vậy, từ đầu năm đến nay, do dịch bệnh, cửa hàng vắng khách hơn hẳn.

“Giờ thịt lợn tăng giá, lòng lợn nguyên liệu tại các lò mổ cũng tăng, giá xăng tăng nhưng vợ chồng tôi không dám tăng giá bán. Nếu giá gas tăng nữa, chúng tôi đành quay lại dùng lại bếp than tổ ong như trước. Bởi làm hàng sẽ không có công, mà tăng giá thì mất khách”, anh Hưng than thở.

Trong khi đó, người tiêu dùng e ngại giá gas tăng khiến các mặt hàng khác “tát nước theo mưa” tăng theo. “Thời điểm này rơi vào 2-3 tháng cuối năm, chỉ sợ từ nay đến Tết Nguyên đán, tôi sợ mặt hàng nào giá cũng biến động. Cả năm nay dịch bệnh triền miên, thu nhập sụt giảm hoặc không có thu nhập mà giá thịt lợn, giá rau xanh, giá xăng, giá gas cứ tăng như thế này, dân chúng tôi lấy đâu tiền mà mua sắm”, bà nội trợ Trần Thị Thảo ở Văn Quán (Hà Đông), lo lắng.

Thảo Nguyên