Quảng Nam:

Ngày 30/1 (28 Tết), tại một số chợ ở Quảng Nam, giá các loại hoa Tết tăng cao do lượng hoa về ít, người dân phải rất đắn đo khi mua sắm.

Dạo quanh các chợ Hội An, Tân An (TP Hội An), chợ Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn), chợ Nam Phước (huyện Duy Xuyên)… có thể nhận thấy lượng hoa Tết năm nay được bày bán khá ít.

Không khí sắm Tết tại các chợ vào ngày 28 Tết khá tấp nập. Tiểu thương tràn cả xuống đường để phục vụ khách.

Theo các tiểu thương, do thời tiết bất lợi, nắng mưa thất thường nên sản lượng các loại hoa Tết như cúc, lan, vạn thọ… tại Quảng Nam giảm hẳn so với năm ngoái, nếu có cũng trổ quá sớm nên hiện nay không có để bán. Các loại hoa nhập về từ Đà Lạt cũng ít hơn so với mọi năm. Giá tăng cao từ 3 đến 4 lần, khiến cho việc buôn bán và mua sắm cũng gặp nhiều khó khăn.

Các loại hoa chưng Tết năm nay tăng cao 3-4 lần so với ngày thường do khan hàng.

Cụ thể, cúc đất các loại ngày thường có giá từ 5.000 đến 15.000 đồng/cây, hiện nay tăng lên 20.000 - 40.000 đồng/cây tùy loại lớn nhỏ. Hoa ly bó có giá 350.000-400.000 đồng/chục (giá ngày thường khoảng 200.000-250.000 đồng/chục). Các loại hoa đồng tiền 150.000-160.000 đồng/chục (ngày thường khoảng 40.000-50.000 đồng/chục). Cúc Đà Lạt các loại cũng tăng từ 20-30% so với ngày thường; hoa huệ đã trổ có giá từ 70.000 đến 100.000 đồng/chục tùy loại, hoa đẹp chưa trổ 150.000-160.000 đồng/chục…

Chủng loại không đa dạng, lượng hàng về không nhiều.

Bà Nguyễn Thị Hồng, tiểu thương chuyên bán các loại hoa tại TP Hội An, cho hay, các loại hoa hiện nay chỉ tập trung đổ về các chợ lớn, các chợ nhỏ thì hoa về rất ít. Giá hoa tăng cao khiến việc buôn bán gặp nhiều khó khăn, người dân cũng dè dặt hơn khi mua sắm.

"Hoa về quá ít nên chúng tôi chỉ tập trung về các chợ lớn để bán, giá tăng cao nên khó bán hơn. Hôm nay 28 Tết nên còn có hoa, mai ngày cuối cùng rồi sợ có tiền cũng không có hoa để mua đâu", bà Hồng nói thêm.

Nhiều loại hoa trổ khá sớm được bán giá rẻ hơn, nhưng vẫn khá cao.

"Khách hàng cứ kỳ kèo mặc cả, nhưng đâu có giảm được. Giá hoa tăng cao cũng khó bán lắm, khách họ cứ hỏi sao năm nay giá tăng cao vậy, có người đứng hoài rồi bỏ đi. Chất lượng hoa năm nay không bằng năm ngoái, càng sát Tết giá càng tăng vì khan hàng. Gọi điện đặt thêm nhưng đầu mối hoa toàn từ chối, bảo hết hàng rồi", bà Lê Thị Hai (tiểu thương bán hoa chợ Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) nói.

Theo ghi nhận của Dân trí, giá nhiều loại thịt tăng so với ngày thường, trong đó tăng nhiều nhất là thịt bò. Cụ thể, thịt bò ngon có giá 280.000 đồng/kg (tăng 30.000 đồng/kg), thịt ba chỉ lợn 160.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg), thịt mông 120.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg)…

Trong khi đó các loại rau xanh và củ vẫn bình ổn giá, chỉ một số loại tăng nhẹ như cà rốt, khoai tây, cà chua, nấm các loại.

Bà Trần Thị Minh (người dân TP Hội An) chia sẻ: "Năm nay các loại thực phẩm giá tăng không quá cao, vẫn dễ mua. Nhưng chỉ có hoa là tăng giá khá cao, chủng loại không đa dạng, lượng hoa về cũng ít so với mọi năm nên không nhiều lựa chọn. Tôi chỉ mua ít đặt lên bàn thờ, chưng bình hoa huệ trên bàn khách thôi. Năm nay phải thắt chặt chi tiêu hơn".

(Theo Dân trí)