Dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng khá lớn đến việc vận chuyển mua bán, nhưng mít Thái vẫn có đợt tăng giá sốc, gấp 10 lần so với thời điểm cách đây chỉ hai tháng. Vì sao?

Trao đổi với KTSG Online, ông Trần Văn Chiến, một chủ vựa thu mua mít Thái ở xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xác nhận, những ngày qua, giá mít Thái đã tăng rất mạnh, gấp 10 lần so với cách đây khoảng hai tháng.

Cụ thể, tại tỉnh Tiền Giang, mít Thái loại I (từ 9 kg/trái trở lên, hình thức da đẹp, không có xơ đen) được thu mua tại vựa với giá 52.000-55.000 đồng/kg (tuỳ vựa); mít kem loại lớn – cách phân loại của vựa thu mua (từ 9 kg/trái, hình thức xấu hơn so với loại I, không có xơ đen) có giá 38.000-40.000 đồng/kg; mít kem loại nhỏ (từ 4 kg/trái trở lên đến dưới 9 kg, hình thức trái tròn, không có xơ đen) có giá 25.000-27.000 đồng/kg.

Thương lái thu mua mít ở Tiền Giang. Ảnh: Trung Chánh

Đối với trường hợp thương lái cắt trái cây tại vườn của nông dân, riêng ở khu vực tỉnh Tiền Giang, mít loại I có giá 50.000-53.000 đồng/kg, mít kem lớn 36.000-38.000 đồng/kg, kem nhỏ 23.000-25.000 đồng/kg (tuỳ thương lái thu mua).

Trong khi đó, thương lái báo giá thu mua mít ở các địa phương khác như Đồng Nai, Bình Phước và Tây Ninh khi thu mua tại vườn có giá đối với loại I là 46.000-48.000 đồng/kg, kem lớn 35.000-36.000 đồng/kg và kem nhỏ là 20.000-21.000 đồng/kg.

Nếu so với thời điểm cách đây hai tháng, tức hồi tháng 6 năm nay, giá mít Thái hiện nay tăng giá cao nhất gấp hơn 10 lần, bất chấp sự bùng phát dịch Covid-19 vào thời điểm hiện tại tạo ra rất nhiều khó khăn cho việc mua bán và phân phối.

Chẳng hạn, với mít kem hồi tháng 6-2021 ở khu vực tỉnh Tiền Giang đối với trường hợp cắt tại vườn với giá chỉ 2.000-3.000 đồng/kg, thì hiện giao động từ 23.000-38.000 đồng/kg (tuỳ kem lớn hay nhỏ), tức tăng gấp hơn 10 lần chỉ sau khoảng hai tháng.

Trong khi đó, đối với mít loại I, nếu như hồi tháng 6-2021, thương lái cắt tại vườn ở tỉnh Tiền Giang có giá chỉ 10.000 đồng/kg, thì thời điểm hiện tại là 50.000-53.000 đồng/kg, tức tăng khoảng 5 lần so với trước đó.

Tương tự, giá mít Thái ở các địa phương vùng Đông Nam bộ hiện cũng tăng giá khoảng 5-10 lần so với thời điểm tháng 6-2021 (tuỳ loại).

Ông Nguyễn Văn Hùng, nông dân trồng mít ở xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, với giá bán như hiện nay, bình quân mỗi tấn mít, nông dân thu được khoảng 35 triệu đồng. “Tuy nhiên, thời điểm hiện nay lượng mít đang trong giai đoạn thu hoạch trái rất ít”, ông Hùng nói và cho rằng, đó là lý do chính khiến giá mít Thái được đẩy lên cao.

Trong khi đó, ông Chiến cũng cho rằng, yếu tố chính tác động đến giá mít là do cung cầu, tức nhu cầu thị trường có, nhưng nguồn cung đang rất hạn chế. “Mít không có để bán, trong khi nhu cầu thu mua vẫn diễn ra nên giá phải tăng thôi”, ông nói.

Theo tìm hiểu của KTSG Online, trong tháng 6-2021, xuất khẩu mít mang về cho Việt Nam trên 12,3 triệu đô la Mỹ, giảm 24,8% so với tháng trước, nhưng tăng 39,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu mít đạt trên 105,4 triệu đô la Mỹ, tăng 42,4% so với cùng kỳ.

Được biết, mít là loại trái cây có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 4 trong số các loại trái cây có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay, sau thanh long (trên 631 triệu đô la Mỹ), xoài (trên 203 triệu đô la Mỹ) và chuối (trên 165 triệu đô la Mỹ).

(Theo Kinh Tế Sài Gòn Online)