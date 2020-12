Giá ớt tại các chợ lẻ của TP.HCM bất ngờ tăng mạnh. Hiện ớt mắc đến nỗi khách mua 5.000 - 7.000 đồng người bán cũng chẳng muốn bán.

Giá ớt chỉ thiên, ớt hiểm tại một số chợ lẻ hiện dao động trong khoảng 150.000 – 200.000 đồng/kg; ớt sừng 120.000 – 130.000 đồng/kg; riêng ớt xiêm không có hàng về chợ. Theo nhiều tiểu thương, ớt hiện đắt đến mức họ chỉ dám lấy 1 – 2 kg để bán cho khách lẻ.

Giá ớt hiểm xanh, ớt hiểm đỏ tại các chợ lẻ TP.HCM "nhảy vọt" lên đến 150.000 - 200.000 đồng/kg.

Chị Thoa, tiểu thương ngành hàng rau củ tại chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh, TPHCM) cho biết so với tuần trước, giá ớt tăng gần gấp đôi do nguồn cung thiếu hụt. Mưa lũ ở các tỉnh miền Trung khiến nhiều vùng trồng ớt bị thiệt hại, diện tích trồng ớt bị thu hẹp.

“Bình thường, giá ớt xiêm xanh, đỏ chỉ khoảng 80.000 – 90.000 đồng/kg và giá ớt hiểm khoảng 90.000 – 110.000 đồng/kg. Hàng dồi dào nên tôi thường cho khách mua rau thêm cả nhúm ớt. Thế nhưng giờ giá ớt cao quá, khách mua vài nghìn đồng chỉ đếm trái bán chứ khó cân. Các mối hàng quán phải dặn trước tôi mới dám lấy hàng, lượng mua cũng giảm nhiều, thường họ lấy 3 – 4 kg, giờ giảm còn 1 – 2 kg”, chị Thoa nói.

Một số tiểu thương chợ Gò Vấp (Q.Gò Vấp) cũng cho biết mấy ngày nay không có ớt hiểm để bán, ngay cả ớt xiêm nhiều lúc không mua được hàng. Số ít tiểu thương có mối một số nhà vườn nhỏ ở Tây Ninh, Đà Lạt mua được ớt hiểm trực tiếp với giá “mềm” hơn và bán lẻ 130.000 đồng/kg nhưng ớt hư dập, mã không đẹp.

Theo đại diện Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Thủ Đức, giá ớt hai, ba ngày nay tăng cao so với tuần trước, một phần do lượng hàng về ít hơn, phần do rơi vào ngày chay. Giá ớt hiểm đỏ dao động từ 105.000 – 115.000 đồng/kg; ớt hiểm xanh 115.000 – 120.000 đồng/kg. Riêng ớt sừng và ớt ba tri có mức tăng giá nhẹ hơn, dao động từ 70.000 – 75.000 đồng/kg.

Trong khi cách đây một tuần, ớt hiểm đỏ có giá chỉ 78.000 đồng/kg, ớt hiểm xanh 90.000 đồng/kg, ớt sừng 60.000 đồng/kg, ớt ba tri 70.000 đồng/kg.

Đại diện Hợp tác xã Phước Bình (huyện Bình Chánh) cho biết, do ảnh hưởng triều cường, diện tích trồng ớt và sản lượng thu hoạch giảm đến 80%, chỉ còn khoảng 700 kg/ngày. Chất lượng ớt cũng giảm, mẫu mã không đẹp, bị đốm nhiều nên trái đẹp có giá cao, ớt hiểm bán ra 70.000 đồng/kg, còn ớt bị đốm có giá thu mua rẻ, chỉ 15.000 – 20.000 đồng/kg chủ yếu dùng làm tương ớt, ớt xay.

Tại tỉnh Ninh Thuận những tuần qua, giá ớt các loại cũng liên tục tăng cao từ 60.000 - 70.000 đồng/kg, có thời điểm lên đến 80.000 đồng/kg. Theo nông dân và thương lái thì đây là mức giá cao nhất trong vài năm trở lại đây.

Tiểu thương các chợ lẻ dự báo, giá ớt các loại trong thời gian tới sẽ còn tăng cao, chưa dừng lại ở mức 200.000 đồng/kg.

(Theo Báo Phụ Nữ)