Những ngày này giá vàng cao chót vót khiến không ít người băn khoăn dịp vía Thần Tài 2021 này mua vàng cầu may mắn tài lộc thì nên mua ít hay nhiều?

Khoảng gần chục năm lại đây, cứ vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) hàng năm, hàng vạn người, thậm chí là hàng triệu người, đặc biệt là giới kinh doanh buôn bán lại tung tiền mua vàng cầu may mắn, tài lộc cho cả một năm.

Vào ngày này, tại các cửa hàng vàng, người dân thường chen chân nhau, thậm chí đội mưa để xếp hàng mua vàng cầu may. Các cửa hàng lúc nào cũng trong tình trạng đông nghịt từ sáng sớm tinh mơ cho tới đêm muộn. Bởi, nhiều người coi đây là dịp mua vàng quan trọng nhất năm vừa để cầu tài lộc, vừa là một hình thức tích luỹ tiết kiệm.

Thế nhưng dịp này, dù đang có chiều hướng giảm nhưng giá vàng vẫn cao chót vót. Như phiên giao dịch ngày 18/2, giá vàng miếng ở mức 56,20 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,70 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vào ngày vía Thần Tài mọi người thường chen chân nhau đi mua vàng cầu may

Với mức giá này khiến nhiều người đắn đo, không ít vào ngày vía Thần Tài nên mua vàng số lượng ít hay nhiều để cầu may mắn, tài lộc cho cả năm. Bởi, theo tâm linh đã mua để cầu may thì không nên bán miếng vàng đó đi, vì bán đi sẽ là bán đi sự may mắn của mình. Và thường sau một năm, người ta mới đem vàng Thần Tài đó đi bán.

Thời điểm bán thích hợp là vào tháng Chạp năm đó vì tháng đó là tháng kết thúc năm.

Đại diện một doanh nghiệp vàng phong thủy ở Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, vàng là loại kim loại có giá trị tích trữ, trao đổi. Vào ngày vía Thần Tài, người dân đổ xô đi mua vàng, nhưng mua vàng vào ngày Thần Tài không phải để trao đổi về kinh tế mà dùng để cầu may. Khách hàng thường mua một lượng vàng rất nhỏ, chỉ từ 0,5 chỉ đến 1-3 chỉ là nhiều, rất ít khách vàng mua với số lượng lên tới cả cây vàng.

Chuyên gia vàng khuyên khi mua vàng ngày vía Thần Tài cầu may thì mua ít hay nhiều đều được, miễn là phù hợp với nhu cầu sử dụng và khoản tiền mình có

Theo quan niệm dân gian, nếu mua vàng vào ngày này thì cả năm sẽ sung túc, thóc gạo đầy kho, tiền bạc rủng rỉnh. Còn mục đích mua vàng để tích trữ tài sản thì lúc nào có tiền đi mua cũng được, đỡ phải chen lấn, xếp hàng chờ cả vài tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên, nếu mua vàng cốt để lấy may thì mọi người nên có một khoản ngân sách phù hợp, từ vài trăm cho tới vài triệu đồng tùy khả năng kinh tế của mỗi người.

Vị đại diện này khuyên, trừ trường hợp có ý định mua vàng tích trữ, còn lại không nên bỏ quá nhiều tiền để mua vàng cầu may trong ngày vía Thần Tài. Bởi, mua vàng lấy may về thường cất két, trong khi nếu đưa tiền vào kinh doanh hay làm những việc khác tương tự thì tiền sẽ sinh ra tiền. Chưa kể, vào dịp vía Thần Tài, giá vàng còn có xu hướng tăng mạnh hơn so với ngày thường.

Chuyên gia vàng cũng lưu ý, ngoài yếu tố giá cả, người mua vàng nên chú ý đến nhu cầu sử dụng của bản thân. Vì nếu mua chỉ để cầu may mắn, tài lộc sau đó cất đi thì nên mua nhẫn tròn trơn, vàng miếng sẽ không mất công chế tác. Nếu mua về cất đi không dùng đến mà lại chọn vàng trang sức, người mua sẽ tốn thêm khoản tiền công chế tác từ 200.000-500.000 đồng/sản phẩm tuỳ loại.

