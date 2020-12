Giá xăng dầu trong kỳ điều hành chiều nay 26/12 đồng loạt tăng lên dù Liên Bộ Công Thương-Tài chính đã “mạnh tay” chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG).

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 389 đồng/lít, không cao hơn 15.518 đồng/lít (nếu không chi BOG 1.200 đồng/lít thì sẽ tăng 1.589 đồng/lít và giá bán là 16.718 đồng/lít).

Xăng RON95-III tăng 472 đồng/lít, không cao hơn 16.479 đồng/lít (nếu không chi Quỹ BOG 350 đồng/lít thì sẽ tăng 822 đồng/lít và giá bán là 16.829 đồng/lít).

Dầu diesel 0.05S tăng 484 đồng/lít, không cao hơn 12.376 đồng/lít (nếu không chi Quỹ BOG 300 đồng/lít thì sẽ tăng 784 đồng/lít và giá bán là 12.676 đồng/lít). Dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, không cao hơn 11.188 đồng/lít (nếu không chi Quỹ BOG 500 đồng/lít thì sẽ tăng 911 đồng/lít và giá bán là 11.688 đồng/lít).

Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 330 đồng/kg, không cao hơn 12.272 đồng/kg (nếu không chi Quỹ BOG 200 đồng/kg thì sẽ tăng 530 đồng/kg và giá bán là 12.472 đồng/kg).

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương-Tài chính không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu, ngoại trừ mặt hàng xăng RON95 trích lập ở mức 100 đồng/lít.

Thực hiện chi sử dụng Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 1.200 đồng/lít (kỳ trước là 1.000 đồng/lít); xăng RON95 ở mức 350 đồng/lít (kỳ trước là 200 đồng/lít); dầu diesel ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu hỏa chi ở mức 500 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít); dầu mazut ở mức 200 đồng/kg (như kỳ trước).

Ảnh: Zing.vn

Giá xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua tăng giảm đan xem nhưng xu hướng chung là tăng khá cao (giá xăng dầu thành phẩm bình quân 15 ngày vừa qua tăng từ 4,3-6,7%).

Cụ thể mức giá là 53,360 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 3,34 USD/thùng, tương đương tăng 6,68% so với kỳ trước); 54,347 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,31 USD/thùng, tương đương tăng 6,48% so với kỳ trước); 55,321 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 3,06 USD/thùng, tương đương tăng 5,85% so với kỳ trước)…

​Trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho quá trình phục hồi kinh tế, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức khá cao (hiện ở mức 200 đồng/lít/kg đến 1.000 đồng/lít đối với các loại xăng dầu).

Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 530-1.589 đồng/lít.

L.Bằng