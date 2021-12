Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 25/12.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 468 đồng/lít so với giá hiện hành, giá bán không cao hơn 22.550 đồng/lít.

Xăng RON95-III tăng 494 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, giá bán không cao hơn 23.295 đồng/lít.

Giá xăng dầu quay lại đà tăng.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.579 đồng/lít (tăng 245 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 16.518 đồng/lít (tăng 196 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.745 đồng/kg (giữ nguyên so với giá bán hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Đồng thời thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 550 đồng/lít, dầu diesel ở mức 200 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 552 đồng/kg.

Thị trường xăng dầu thế giới thời gian vừa qua chịu ảnh hưởng của việc lây lan nhanh của biến chủng Covid-19 mới (Omicron) tại khu vực Châu Âu, Mỹ, Châu Á.... Tuy nhiên, mức độ lo ngại và quan điểm ứng phó với biến chủng Omicron đã nhẹ hơn giai đoạn trước; nguồn cung dầu thô bị ảnh hưởng bởi việc tuân thủ cắt giảm sản lượng khai thác trong OPEC+ khiến giá xăng dầu thế giới tăng trở lại.

H.Duy