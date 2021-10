Từ 15h hôm nay (11/10), mỗi lít xăng tăng 930 - 970 đồng và dầu tăng 510-980 đồng. Đưa mức giá cao nhất lên gần 23.000 đồng/lít

Ngày 11/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá xăng dầu cụ thể: Giá xăng E5 RON 92 từ 15h ngày 11/10 lên mức 21.680 đồng một lít (tăng 970 đồng); RON 95 là 22.870 đồng một lít (tăng 930 đồng).

Cùng quyết định, các mặt hàng dầu cũng đều tăng. Dầu hoả là 16.620 đồng một lít, tăng 980 đồng. Dầu diesel là 17.540 đồng một lít, đắt hơn 960 đồng. Dầu madut là 17.090 đồng một kg, tăng 510 đồng.

Tại kỳ điều hành ngày 11/10, liên Bộ tiếp tục không trích quỹ bình ổn cho tất cả mặt hàng, nhưng chi quỹ 950 đồng với xăng E5 RON 92 (tăng 100 đồng mỗi lít so với kỳ trước) và 150 đồng với dầu diesel, 100 đồng cho dầu hoả.

Đây là đợt tăng giá xăng dầu thứ 3 liên tiếp trong 2 tháng qua, đẩy giá xăng dầu lên sát 23.000 đồng/lít đối với xăng RON95.

Theo thống kê của Vụ Thị trường trong nước, từ đầu năm 2021 đến nay, Quỹ Bình ổn giá đã chi liên tục với mức chi từ 100-2.000 đồng/lít/kg. Kỳ điều hành lần này (chiều ngày 11/10/2021), nếu không chi Quỹ BOG đối với xăng E5RON92, dầu diesel và dầu hỏa ở mức cao, giá xăng E5RON92 và dầu diesel, dầu hỏa sẽ tăng trên 1.000 đồng/lít so với giá hiện hành.

Thị trường xăng dầu thế giới thời gian vừa qua chịu ảnh hưởng của việc nhu cầu tăng do kinh tế các nước trên thế giới đang dần hồi phục, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đang khôi phục trở lại khi nhiều nước đã chọn phương án sống chung, thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19; nhu cầu năng lượng (trong đó có xăng dầu) cũng tăng do chuẩn bị nguồn năng lượng cho mùa Đông trong khi giá khí đốt tăng mạnh, bên cạnh đó, OPEC+ quyết định không gia tăng sản lượng khai thác so với kế hoạch...

Kể từ đầu năm 2021, giá dầu thô đã tăng gần 58% từ khoảng 51,8 USD / thùng lên khoảng 81 USD vào ngày 10/10.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 4/10 tăng so với kỳ tính giá trước đó (ngày 25/9).

Theo đó, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trung bình là 86,61 USD/thùng, chu kỳ trước là 81,56 USD/thùng. Còn giá xăng RON 95 là 88,21 USD/thùng, kỳ trước là 83,43 USD/thùng. Như vậy, giá xăng RON 92 và giá xăng RON 95 ở chu kỳ này đều tăng khoảng 5% so với kỳ trước.

Tương tự, giá dầu trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 4/9 cũng tăng so với kỳ tính giá trước đó. Giá dầu thô có ngày đạt 87,78 USD/thùng, mức cao nhất trong vòng gần 3 năm qua.

Lương Bằng