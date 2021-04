Mới đầu mùa nóng, tủ lạnh, điều hoà đã giảm giá mạnh. Một vài mẫu điều hòa mới có giá chỉ hơn 3 triệu đồng/sản phẩm, trong khi tủ lạnh có mẫu giảm sâu tới hơn 50% so với giá gốc

Điều hòa, tủ lạnh, máy giặt giảm giá mạnh

Vào hè, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như: điều hoà, tủ lạnh… tăng cao. Nhiều mẫu điều hòa tiết kiệm điện đang giảm giá sâu, có mẫu giảm tới gần 50%. Sau khi giảm giá, một vài mẫu điều hòa mới có giá chỉ hơn 3 triệu đồng/sản phẩm.

Nhiều mẫu điều hòa giảm giá mạnh.



Mặt hàng tủ lạnh giảm giá "sập sàn", trong đó có những mẫu giảm sâu tới hơn 50% so với giá gốc. Nhiều mẫu tủ lạnh hạng sang giảm giá tới gần 40 triệu đồng.

Chuẩn bị cho đợt xả hàng hè, nhiều siêu thị điện máy đã tung ra các đợt giảm giá, khuyến mại cho khách mua máy giặt. Những mẫu máy giặt lồng ngang trọng lượng giặt 8-10,5kg của LG, Samsung, Electrolux, AQua, Midea... được nhiều siêu thị điện máy giảm giá 50% so với mức niêm yết.

Tầm gửi sấy khô giá 1 triệu đồng/kg, quả tầm bóp giá gần 400.000 đồng/kg

Lá tầm gửi được nhiều tiểu thương rao bán rầm rộ trên chợ mạng. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương chia sẻ trên Báo Dân Trí, thị trường tầm gửi rất nhộm nhoạm, nếu không cẩn thận người mua sẽ bị sập bẫy. Bởi tầm gửi có rất nhiều loại, loại có giá trị nhất phải mọc, sinh sống trên cây gạo tía, còn các loại như tầm gửi nghiến, tầm gửi cây chanh thì giá trị không cao, ít hiệu quả chữa bệnh. Lá tầm gửi tươi được bán ra thị trường với giá từ 500.000-800.000 đồng/kg, còn lá tầm gửi sấy khô có giá gấp đôi.

Tầm gửi mọc trên cây gạo tía. (Ảnh: Dân Trí)

Một loại quả có tên Golden Berry, tên tiếng Việt là tầm bóp, thù lù, lồng đèn hay anh đào đất, có giá bán lên đến gần 400.000 đồng/kg đang khiến giới văn phòng thích săn trái cây độc lạ xôn xao. Sau khi mua dùng thử, nhiều người nhận ra quả này khá giống với quả tầm bóp xưa thường mọc dại bờ rào nhưng kích thước lớn hơn và có hương vị dễ ăn hơn. Báo Người Lao Động cho hay, loại quả dại này xuất hiện ở siêu thị, cửa hàng trái cây cao cấp; cùng phân khúc cạnh tranh với cherry, việt quất, phúc bồn tử, dâu.

Rau sắn muối chua đắt hàng, hoa dại bờ bụi giá siêu đắt đỏ

Rau sắn muối chua còn gọi là dưa lá sắn vốn là món ăn dân dã ở Phú Thọ thời xưa, nay trở thành đặc sản khiến dân Hà Nội săn lùng. Rau sắn muối có thể được nấu với cá, ăn kèm chân giò hay luộc sơ qua, vắt chấm mẻ. Anh Nguyễn Văn Hưng, một nhà cung cấp, phân phối rau sắn muối chua ở Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết trên Dân Trí, trung bình mỗi ngày, anh bán ra thị trường hơn 1 tạ rau. Anh đang bán rau sắn muối chua với giá 75.000 đồng cho 1,5kg.



Trong khi đó, thay vì chơi những dòng hoa nhập ngoại sang trọng, đắt tiền, các loại hoa rừng, hoa dại đang trở thành mốt khiến nhiều chị em không khỏi trầm trồ bởi vẻ đẹp tự nhiên, hoang dại của chúng. Trong đó, lan lúa - một loại hoa rừng - đang gây sốt trên thị trường bởi sự mới lạ. Loại hoa rừng này có những bông hoa rủ xuống như bông lúa, thơm mùi thảo mộc... Giá hoa lan lúa 250.000-300.000 đồng/bó (10 cành), đắt gấp cả chục lần so với hoa hồng, cúc,... Song, loại hoa này rất đắt hàng.

Sự thật lõi bò Úc giá rẻ hơn thịt lợn bán đầy chợ

Trong khi thịt bò Úc bán tại siêu thị hoặc cửa hàng nhập khẩu có giá từ 350-800.000 đồng/kg thì trên chợ mạng, lõi thăn bò Úc được rao bán với giá chỉ 115.000-130.000 đồng/kg. Mức giá này rẻ hơn thịt lợn ngoài chợ. Nhiều người hoài nghi về chất lượng của loại thịt này.

Lõi thăn bò Úc rao bán trên "chợ mạng".

Chia sẻ trên Báo Dân Việt, anh Trần Minh Phú (Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân; người sở hữu 10 cửa hàng kinh doanh thực phẩm) cho biết lõi thăn bò Úc siêu rẻ đang bán tràn lan trên chợ mạng có thể thịt trâu Ấn Độ hoặc thịt lợn nái được phù phép thành thịt bò nhằm kiếm lời. Loại này nhập về Việt Nam chỉ có giá từ 30-50.000 đồng/kg, có màu sắc và mùi vị không khác mấy so với thịt bò.

Trứng kiến giảm giá một nửa, rao bán đầy chợ mạng



Trứng kiến tươi vốn được quảng cáo như một loại thần dược tốt cho sức khỏe và có giá đắt đỏ, gần 500.000 đồng/kg. Song năm nay, giá trứng kiến giảm một nửa. Nhiều tiểu thương rao bán khắp chợ mạng.

Trứng kiến tươi có thể chế biến thành nhiều món ngon và bổ dưỡng như chả trứng kiến, trứng kiến xào, bánh trứng kiến và đặc biệt là xôi trứng kiến

'Cháy' vé máy bay dịp 30/4 - 1/5



Theo khảo sát của Dân Trí, lượng vé máy bay dịp 30/4 - 1/5 đang "cạn" rất nhanh, đặc biệt là vé máy bay giá rẻ gần như không còn, một số chuyến bay thậm chí đã "treo biển" hết vé. Các hãng cũng áp dụng hình thức bán vé theo combo để hút khách tới các điểm đến du lịch.



Giá vé của Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways có mức chênh lệch tương đối trên các đường bay tới khu du lịch biển Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Phú Quốc… Cụ thể, bình quân giá vé đang mở bán của Vietnam Airlines ở mức hơn 3,1 triệu đồng cho hạng thường và 4,5 triệu đồng cho hạng thương gia; giá vé của Vietjet là 1,7-3,4 triệu đồng/vé; giá của Bamboo Airways cũng dao động từ 2,8-3,4 triệu đồng/chiều.



Ớt, hành tím khô rớt giá kỷ lục



Theo Báo Người Lao Động, trước Tết Nguyên đán, ớt được thương lái thu mua tại Bình Định với giá khoảng 150.000 đồng/kg. Hiện giá ớt chỉ còn 3.500 đồng/kg, không bằng một gói mì tôm loại trung bình.

Hành khô chất đống vì không bán được (Ảnh: Người Lao Động)

Tương tự, tại Bình Định, hành tím khô đang rớt giá kỷ lục. Trong nhiều năm qua, giá hành tím khô luôn ổn định từ 30.000 - 60.000 đồng/kg. Giờ 1 kg hành khô chỉ có giá 2.000 đồng. Theo một số thương lái, nguyên nhân là do hành khô từ Trung Quốc nhập về nhiều, giá lại thấp.



Chuối già Nam Mỹ khổng lồ giá rẻ bán đầy đường



Báo Người Lao Động phản ánh, năm nay, do thương lái Trung Quốc mua hàng khá ít, giá chuối già Nam Mỹ trồng trong nước xuống thấp, nhiều thương lái mang đến TP.HCM bán với giá rất rẻ.



Chuối già Nam Mỹ khổng lồ bán lẻ tại TP.HCM chỉ 6.000-7.000 đồng/kg. Bình thường, loại chuối này có giá 10.000-15.000 đồng/kg. Chuối già Nam Mỹ tại siêu thị cũng được giảm giá, từ 20.900 đồng/kg xuống còn 12.000 đồng/kg.



Giá nhiều loại hải sản, trái cây tăng cao



Theo Báo Tin Tức/TTXVN, giá nhiều loại thủy sản ở Trà Vinh như: tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua biển, nghêu, sò huyết… không ngừng tăng cao từ đầu tháng 4 đến nay. Nguyên nhân là do nhu cầu lượng hải sản tại thị trường TP.HCM tăng mạnh.

Giá nhiều loại hải sản tăng cao

Còn theo VOV, do nhu cầu giải nhiệt mùa nắng nóng, gần đây, các loại trái cây như cam, khóm, dưa hấu, chanh dây… ở chợ truyền thống TP.HCM giá tăng cao, gần gấp đôi so với cách đây khoảng 1 tháng.



Giá thức ăn chăn nuôi, cát xây dựng tăng chóng mặt



VTV phản ánh, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao từ tháng 9/2020 đến nay, có loại tăng 30%. Bên cạnh đó, bà con còn phải cõng thêm hàng loạt chi phí khác như tiêm vaccine phòng bệnh, công chăm sóc... Thực tế này đang khiến cho các hộ chăn nuôi gặp không ít khó khăn.



Trong khi đó, gần đây, cát sỏi lòng sông ở khu vực ĐBSCL trở nên khan hiếm, trong khi đang vào cao điểm mùa xây dựng nên giá vật liệu này tăng cao. Theo VOV, hiện giá cát tại Tiền Giang, Long An, Bến Tre… đều tăng từ 20% - 30% so với đầu năm.

