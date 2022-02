"Vàng có thể ăn được do có tính trơ nên không thể hấp thu, độ tinh khiết tuyệt đối. Chúng tôi hi vọng sự hòa quyện giữa vị thơm ngon đặc trưng của giò, chả và kim loại quý sẽ mang lại may mắn và cảm nhận khác biệt cho khách hàng", quản lý cửa hàng này cho hay. (Ảnh: VA).